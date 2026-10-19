Die Brühgruppe lässt sich nicht aus der Saeco Espressomaschine entfernen.

Um die Brühgruppe entfernen zu können, sollte diese zuerst in die neutrale Position gebracht werden. Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um das Getriebe der Brühgruppe in der Maschine in die Neutralstellung zu bringen:
1. Schließen Sie die Serviceklappe, und setzen Sie alles wieder an der richtigen Stelle ein (Wasserbehälter/Abtropfschale/Kaffeesatzbehälter).
2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (ON/OFF) zum Ausschalten der Maschine. Warten Sie, bis Sie keine Geräusche mehr hören (dies kann 15 bis 20 Sekunden dauern).
3. Öffnen Sie die Serviceklappe, und versuchen Sie erneut, die Brühgruppe durch Drücken der "PUSH"-Taste auf der rechten Seite zu entfernen. Halten Sie sie fest, und ziehen Sie sie in Ihre Richtung.