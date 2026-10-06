Philips Support Es befindet sich Kaffeepulver unter der Brühgruppe meiner Saeco Espressomaschine

Wenn Sie Kaffeepulver in oder unter der Brühgruppe Ihrer Saeco Espressomaschine finden, befolgen Sie die nachstehenden Schritte, oder sehen Sie sich unser Video-Tutorial an.

Einfetten der Brühgruppe Kaffeepulver kann sich unter oder um die Brühgruppe herum ansammeln, wenn die Brühgruppe und ihre Teile nicht gut eingefettet sind. Befolgen Sie die Anweisungen, um zu erfahren, welche Teile der Brühgruppe eingefettet werden müssen:

1. Schalten Sie Ihre Espressomaschine aus (OFF) und warten Sie, bis sie vollständig ausgeschaltet ist und keine Geräusche mehr macht (dies dauert etwa 15 bis 20 Sekunden)

2. Entnehmen Sie die Brühgruppe aus der Maschine, und spülen Sie sie mit frischem, lauwarmem Wasser ab. Lassen Sie sie an der Luft trocknen

3. Tragen Sie eine dünne Fettschicht am Kolben der Brühgruppe auf

4. Tragen Sie eine dünne Fettschicht im Bereich der Welle im unteren Teil der Brühgruppe auf

5. Tragen Sie auf beiden Seiten eine dünne Fettschicht auf die Schienen auf.

Hinweis: Zum Einfetten der Brühgruppe verwenden Sie das Philips/Saeco Schmierfett HD5061.