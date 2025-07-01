Philips Support Die Verbindung zwischen der Baby-Einheit und der Elterneinheit geht häufig verloren

Wenn Sie Probleme mit der Verbindung zwischen der Baby-Einheit und der Elterneinheit Ihres Philips Avent Babyphones haben, hilft Ihnen die folgende Anleitung, die Verbindung zu verbessern.

Prüfen Sie zunächst, welches Produktmodell Sie haben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, nutzen Sie diese Anleitung, um die Modellnummer Ihres Produkts zu finden.

Vernetztes Philips Avent Babyphone (SCD92X, SCD95X) und vernetztes Philips Avent Premium-Babyphone (SCD92X, SCD97X) Wenn die Verbindung zwischen der Baby-Einheit und der Elterneinheit hin und wieder abbricht oder es zu Tonunterbrechungen kommt, befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu lösen. Versuchen Sie es an einem anderen Ort. Die Baby-Einheit und die Elterneinheit befanden sich wahrscheinlich nahe an der Reichweitengrenze, oder es gab Störungen durch andere drahtlose 2,4-GHz-Geräte.

Verringern Sie den Abstand zwischen der Baby-Einheit und der Elterneinheit oder schalten Sie andere drahtlose 2,4-GHz-Geräte (Laptops, Handys, Mikrowellen usw.) aus. Es kann bis zu 15 Sekunden dauern, bis die Verbindung zwischen den Einheiten wiederhergestellt wird.

Starten Sie die Baby-Einheit und die Elterneinheit neu.

Prüfen Sie in der Baby Monitor+ App die Signalstärke der WLAN-Verbindung zwischen Ihrer Baby-Einheit und dem Router. Es funktioniert am besten, wenn "Ausgezeichnet" oder "Gut" angezeigt wird. Wenn das WLAN-Signal schwach ist, stellen Sie den Router näher an die Baby-Einheit oder verwenden Sie einen WLAN-Repeater, um eine starke und stabile Verbindung für eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Setzen Sie den Router und das Modem zurück. Ziehen Sie die Stecker heraus, warten Sie ca. 10 Sekunden und stecken Sie sie wieder ein.

Stellen Sie für eine stabile Verbindung, insbesondere nachts, sicher, dass die Baby-Einheit über einen geeigneten Adapter an eine Steckdose angeschlossen ist. Verwenden Sie für eine optimale Ladeleistung immer den mitgelieferten Adapter.

Wenn Sie den Direktmodus verwenden, probieren Sie den Auto-Modus oder den Modus „Direct + WLAN“ aus – oder wechseln Sie umgekehrt zum Direktmodus. Testen Sie, welcher Modus am besten zu Ihren Anforderungen passt. Philips Avent Video-Babyphone (SCD86X, SCD87X) Wenn die Verbindung zwischen der Baby-Einheit und der Elterneinheit häufig unterbrochen wird, können der Abstand zwischen den Einheiten oder Hindernisse in Ihrem Zuhause das Signal beeinträchtigen. Versuchen Sie Folgendes: Überprüfen Sie, ob die Baby-Einheit an die Stromversorgung angeschlossen ist. Die Baby-Einheit muss während der Verwendung mit einer Stromquelle verbunden bleiben. Verringern Sie den Abstand zwischen der Baby-Einheit und der Elterneinheit. Das Babyphone hat in Innenräumen eine Reichweite von bis zu 50 Metern (165 Fuß). Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von der Umgebung ab. Prüfen Sie, ob zwischen den Einheiten Hindernisse bestehen. Wände und Materialien wie Stahlbeton oder Metall können die Reichweite erheblich verringern. Stellen Sie sicher, dass die Antenne aufrecht steht. Die Elterneinheit verfügt über eine einklappbare Antenne für die kabellose Verbindung mit der Baby-Einheit. Starten Sie die Geräte neu. Dies kann helfen, ein Verbindungsproblem zu lösen. So starten Sie die Baby-Einheit neu: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 1 Sekunde lang, um das Gerät auszuschalten. Warten Sie einige Minuten. Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

So starten Sie die Elterneinheit neu: Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um die Elterneinheit auszuschalten. Warten Sie einige Minuten. Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um die Elterneinheit wieder einzuschalten.

Setzen Sie die Geräte zurück. Wenn das Verbindungsproblem weiterhin besteht, kann ein Hard-Reset hilfreich sein. So setzen Sie die Baby-Einheit zurück: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie einige Sekunden. Schließen Sie die Baby-Einheit wieder an die Stromversorgung an, damit sie sich wieder einschaltet.

So setzen Sie die Elterneinheit zurück: Trennen Sie das USB-C-Kabel. Die Elterneinheit führt das Zurücksetzen nicht durch, wenn sie an die Stromversorgung angeschlossen ist. Halten Sie den Ein-/Ausschalter 10 Sekunden lang gedrückt. Die Elterneinheit wird zurückgesetzt und schaltet sich dann automatisch wieder ein.

Wenn Sie diese Schritte ausgeführt haben und weiterhin Probleme auftreten, können wir Ihnen helfen. Wenden Sie sich an uns, um persönliche Unterstützung durch einen unserer Experten zu erhalten. Konnten Sie Ihr Problem nicht lösen? Es tut uns leid, dass diese Lösungen das Problem nicht behoben haben, aber wir können Ihnen trotzdem weiterhelfen. Wenden Sie sich an uns, um persönliche Unterstützung durch einen unserer Experten zu erhalten.