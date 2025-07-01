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Die Verbindung zwischen der Baby-Einheit und der Elterneinheit geht häufig verloren

Wenn Sie Probleme mit der Verbindung zwischen der Baby-Einheit und der Elterneinheit Ihres Philips Avent Babyphones haben, hilft Ihnen die folgende Anleitung, die Verbindung zu verbessern.

Prüfen Sie zunächst, welches Produktmodell Sie haben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, nutzen Sie diese Anleitung, um die Modellnummer Ihres Produkts zu finden.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCD974/26, SCD971/26, SCD973/26. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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