Philips Support Ich kann den USB-Adapter/das USB-Ladegerät für mein Philips Produkt nicht finden

Wenn Sie den USB-Adapter/das USB-Ladegerät für Ihr Philips Gerät nicht finden können, beachten Sie bitte die folgenden Informationen.



Diese Informationen beziehen sich auf den HQ87-Adapter zum Anschließen eines USB-A-Ladekabels an eine Steckdose. Sie gelten für Philips Rasierer sowie Haarpflege- und Beauty-Geräte, die mit einem USB-Ladekabel geliefert werden (einschließlich Rasierer/Bartschneider, OneBlade, Lady Shaver und All-in-One-Trimmer).



Die Verfügbarkeit variiert von Standort zu Standort. Wählen Sie daher bitte den entsprechenden Abschnitt für Ihr Land aus.

USA Wenn Sie in den USA leben, klicken Sie bitte hier, um einen Adapter anzufordern. Beachten Sie, dass Sie Ihre vollständige Modellnummer angeben müssen (einschließlich der Ziffern nach dem Schrägstrich). Diese finden Sie auf der Verpackung oder auf dem Beleg/der Rechnung für Ihr Produkt. Kanada Wenn Sie in Kanada leben, kontaktieren Sie uns telefonisch, um einen Adapter anzufordern. Geben Sie an, dass Sie einen HQ87-USB-Adapter für Ihr Produkt benötigen. Weltweit (Europa, Asien, Afrika, Ozeanien, Amerika) Wenn Sie in Europa, Asien, Afrika, Amerika (außer den USA und Kanada) oder Ozeanien wohnen, klicken Sie bitte hier und suchen Sie in der Suchleiste oben auf der Seite nach "HQ87" oder "USB-Wandadapter". Beachten Sie, dass die Suchleiste oben auf dieser Seite für die Suche nach Informationen zum Produktsupport optimiert ist. Daher ist es wichtig, dass Sie auf den angegebenen Link klicken und die Suchfunktion auf der neuen Seite verwenden, nicht auf dieser.



Bitte beachten Sie auch, dass der Adapter auf verschiedenen Versionen der Philips Website möglicherweise unterschiedliche Produktnamen und Modellnummern hat (z. B. "EU-Netzadapter" oder "CP1607/01"). Prüfen Sie die Produktbeschreibung. Wenn "HQ87" angegeben ist, ist dies der richtige Adapter für Ihr Produkt.