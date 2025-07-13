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Wasser/Dampf tritt aus dem Decalc Verschluss und unter dem Sockel meiner Philips Dampfbügelstation aus

Wenn die Oberfläche unter der Basis der Philips Dampfbügelstation nass wird oder Dampf und/oder Wasser aus dem EASY DECALC Verschluss austritt, findest du mögliche Ursachen und Lösungen in unserem Artikel unten.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: PSG8200/70, PSG7300/20, PSG8300/20. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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