Sie erhalten Ihre Rechnung innerhalb von 1-2 Werktagen nach Ihrer Bestellung per E-Mail. Sobald verfügbar, können Sie Ihre Rechnung auch in Ihrem Philips Shop-Konto herunterladen. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Klicken Sie auf „Bestellverlauf". Wählen Sie Ihre Bestellnummer und klicken Sie dann auf die Rechnung, um sie herunterzuladen.