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Zu Ihrem Produkt werden Ihnen Services zur Verwaltung, Steuerung und Wartung Ihres Produktes bereitgestellt. Das Produkt kann über die Smart Shaver-Anwendung gesteuert werden, die Philips für Ihr mobiles Gerät (z. B. ein Handy, ein Tablet, einen Computer oder ein anderes angeschlossenes Gerät) zur Verfügung stellt. Darüber hinaus können Sie über die Smart Shaver-Anwendung (die "App") auch noch auf weitere Services zugreifen. Das Produkt und die im Produkt ("Produkt-Software") und in der App integrierte Software (die "AppSoftware") (sowie entsprechende Updates) werden insgesamt als die "Services" bezeichnet. Um die Services, die Ihnen von Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Niederlande ("Philips") angeboten werden, in vollem Umfang nutzen zu können, müssen Sie: a. die App herunterladen; b. diese allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Nutzung der Services (die "Nutzungsbedingungen") akzeptieren; c. Die App als formalen Kommunikationskanal zwischen Philips und Ihnen bestätigen, beispielsweise in Bezug auf Änderungen der Services oder Geschäftsbedingungen ("formale Kommunikation"); d. bestätigen, dass die Services von der Verfügbarkeit der Infrastruktur/Systemvoraussetzungen und von Diensten Dritter (wie beispielsweise ISP, Netzanbieter oder sonstige Dienste) abhängig sind, und zwar unabhängig davon, ob diese von Ihnen oder Philips beauftragt werden. e. Die Services aktivieren, indem Sie das Produkt verbinden – wie in der Bedienungsanleitung angegeben; Kundendienst: Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Produkte, der Services oder dieser Nutzungsbedingungen bitte an den Philips Kundendienst. Diese Nutzungsbedingungen stellen einen rechtsverbindlichen Vertrag dar, und wenn Sie die Services nutzen, stimmen Sie zu, dass diese Nutzungsbedingungen für Sie verbindlich sind. Die Nutzung der Services unterliegt diesen Geschäftsbedingungen. Überblick Der Kauf eines Produktes unterliegt den für das Produkt geltenden Garantiebestimmungen ("Garantie"). Diese Garantie gilt zusätzlich zu diesen Nutzungsbedingungen und schränkt nicht die gesetzlichen Garantierechte ein, die Sie als Verbraucher in dem Land genießen, in dem sich Ihr Wohnsitz befindet. Diese Nutzungsbedingungen behalten ihre volle Rechtskraft und Wirkung, solange Sie den Zugriff auf die Services oder ihre Nutzung fortsetzen oder bis sie bestimmungsgemäß beendet bzw. gekündigt werden. Es steht Philips frei, zu jeder Zeit (a) Ihr Recht auf den Zugriff zu den Services oder die Nutzung derselben auszusetzen oder einzustellen oder (b) diese Nutzungsbedingungen in Bezug auf Sie zu beenden, wenn Philips nach ehrlicher Absicht zu der Überzeugung gelangt, dass Sie die Services unter Verletzung dieser Nutzungsbedingungen genutzt haben. Nach erfolgter Kündigung ist es Ihnen nicht mehr gestattet, die Services zu nutzen bzw. auf diese zuzugreifen. Philips behält sich das Recht vor, die Services oder einen Teil derselben jederzeit mit oder ohne Vorankündigung zu ändern, auszusetzen oder einzustellen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Philips weder Ihnen noch Dritten gegenüber für die Ausübung des vorstehenden Rechts haftbar ist. (a) Eine Kontoerstellung und Nutzung der Services ist nur möglich, wenn Sie die vorliegenden Nutzungsbedingungen und geltenden Gesetze akzeptieren und einhalten. Die Inanspruchnahme der Dienste oder der Zugriff auf diese durch eine Person unter 16 Jahren ist streng untersagt und stellt eine Verletzung dieser Nutzungsbedingungen dar. (b) Sie stimmen zu: (i) alle von Philips angeforderten Kontakt- und sonstigen Informationen bereitzustellen und Philips unmittelbar über Änderungen derselben zu informieren; (ii) die Vertraulichkeit Ihrer Anmeldedaten für Ihr Konto zu wahren. Zugriff und Nutzung Philips räumt Ihnen ein nicht übertragbares, einfaches Recht (ohne das Recht der Erteilung von Unterlizenzen) für den Zugriff auf die Services und die Nutzung derselben durch Installation und Verwendung der App auf Ihrem/n Mobilgerät(en) (die entweder Ihnen oder einer anderen Person gehören) gemäß den Nutzungsbedingungen ein. Wir werden die erforderlichen Aktualisierungen für den Zeitraum bereitstellen, den Sie berechtigterweise erwarten und mindestens für den Garantiezeitraum ab Kauf des Produkts. Unter Umständen aktualisieren oder ändern wir die Services jederzeit per Fernzugriff, ohne Sie darüber zu benachrichtigen. Wenn Aktualisierungen aufgrund einer Handlung oder durch Unterlassen nicht innerhalb einer bestimmten Zeit installiert werden, sobald sie verfügbar sind, haften wir nicht für Beeinträchtigungen der Services, die dadurch verursacht werden. Aktualisierungen und Änderungen unterliegen diesen Nutzungsbedingungen (oder einer aktualisierten Version davon). Automatische Softwareaktualisierungen Philips kann die Produkt-Software zwecks Bereitstellung der Services jederzeit per Fernzugriff aktualisieren oder ändern, ohne Sie darüber zu benachrichtigen. Aktualisierungen und Änderungen unterliegen diesen Nutzungsbedingungen (oder einer aktualisierten Version davon). Philips kann zudem die App-Software aktualisieren und wird Sie über dementsprechende Änderungen informieren. Sie stimmen zu, (a) die Services nicht unter Verletzung von Gesetzen, rechtlichen Vorschriften, Gerichtsbeschlüssen oder zu einem ungesetzlichen Zweck bzw. missbräuchlich zu verwenden; (b) die Services nur wie von Philips beabsichtigt zu verwenden; (c) die Services nicht auf eine Weise zu verwenden, die Philips, seinen Dienstleistern oder einer anderen Person Schaden zufügen könnte; (d) keinen Teil der Services erneut zu veröffentlichen, zu vervielfältigen, zu verbreiten oder zurückzuentwickeln, sowie (e) alle anderen, im vernünftigem Maße von Philips geforderten, auferlegten oder empfohlenen Voraussetzungen bzw. Einschränkungen einzuhalten. Diese App ist nicht für die Nutzung auf Geräten vorgesehen, auf denen das Betriebssystem nicht mehr den Standardeinstellungen entspricht („Jailbreak-Geräte“). Sie erklären, dass Sie nicht versuchen, die App auf einem Jailbreak-Gerät zu installieren oder zu verwenden. Jeder Versuch, die App auf einem Jailbreak-Gerät zu installieren oder zu verwenden, stellt einen Verstoß gegen diese Bedingungen dar und kann nach alleinigem Ermessen von Philips zur Kündigung des Kontos ohne Rückerstattung führen. Philips haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung von Jailbreak-Geräten entstehen. Für einzelne Bestandteile der Produkt-Software und/oder der App-Software können Open-Source-Lizenzen anstelle dieser Nutzungsbedingungen gelten. Mehr Informationen zur App-Software finden Sie in der Beschreibung der App. Weitere Informationen zur Produkt-Software erhalten Sie in der Betriebsanleitung Ihres Produkts. Gebühren und kostenpflichtige Upgrades Philips bietet Ihnen einen kostenfreien Zugriff auf die Services. Philips kann sich entscheiden, zusätzliche Services ("kostenpflichtige Upgrades") gegen eine Gebühr anzubieten. Philips informiert Sie darüber, ob zukünftig ein kostenpflichtiger Service angeboten wird. In diesem Fall können Sie entscheiden, ob Sie die Nutzung der angebotenen Services kostenfrei fortsetzen, das kostenpflichtige Upgrade gegen die jeweilige Gebühr wählen oder die Nutzung der Services beenden möchten. Benutzerinhalte Möglicherweise können Sie über die Services Inhalte erstellen oder hochladen ("Benutzerinhalte"), die Sie ganz oder teilweise öffentlich zugänglich machen können. Wir möchten, dass Sie und andere viel Freude mit unseren Services haben. Nutzen Sie unsere Services also bitte nicht auf eine Weise, die nach allgemeinem Dafürhalten als unangemessen angesehen werden kann (wie beispielsweise auf eine obszöne bzw. rechtswidrige, beleidigende, diskriminierende oder die Rechte Dritter verletzende Art und Weise). Dritte und Gebühren Dritter Es ist möglich, dass Sie bei der Verwendung der Services auch Dienste nutzen, Softwarebestandteile herunterladen bzw. Produkte kaufen, die von Dritten bereitgestellt werden. Diese Drittanbieterdienste und -produkte unterliegen ggf. ihren eigenen anwendbaren Regeln und Einschränkungen (unabhängig von diesen Geschäftsbedingungen), wobei Sie diese in Bezug auf die jeweiligen Drittanbieter einhalten müssen. Eigentum und geistiges Eigentumsrecht Philips hat die Urheberrechte, Handelsmarken-, Dienstleistungsmarken- und Handelsaufmachungsrechte an allen Materialien und Inhalten inne, die in den und von den Services angezeigt werden. Sie dürfen solche Materialien oder Inhalte Dritten gegenüber nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Philips vervielfältigen, ändern, anzeigen, ausarbeiten, aufführen, veröffentlichen, vertreiben, verbreiten,
Wenn Sie diese Dienste in der Europäischen Union nutzen, beachten Sie bitte, dass zusätzliche in Anhang I enthaltene Nutzungsbedingungen hiermit in diese Vereinbarung aufgenommen werden und einen festen Bestandteil dieser Vereinbarung bilden.
Aussetzung, Kündigung und Unterbrechung
Konto und Aktivierung/Deaktivierung
Software-Aktualisierungen
Bestimmte Einschränkungen
Jailbreak-Geräte
Open Source
Jeglichen Quellcode, der unter den entsprechenden Open-Source-Lizenzen bereitgestellt werden muss, lassen wir Ihnen auf Anfrage zukommen. Bitte wenden Sie sich in englischer Sprache mit der Produktkennzeichnung an [email protected], um den Quellcode oder andere Informationen anzufordern.
Benutzerinhalte werden nicht von Philips bereitgestellt. Wir befürworten keine in den Inhalten geäußerten Meinungen, Empfehlungen oder Ratschläge. Wenn Sie Inhalte mit anderen teilen, können wir diese Inhalte auch für unsere Zwecke verwenden, einschließlich kommerzieller Nutzung. Sofern dies nicht Ihren Wünschen entspricht, sollten Sie sich genau überlegen, welche Inhalte Sie teilen möchten.
Sie bestätigen, dass Sie für alle von Dritten, wie beispielsweise Ihr ISP oder Mobilnetzanbieter, in Rechnung gestellten Gebühren verantwortlich sind, wobei Sie von diesen Dritten über die speziellen Voraussetzungen informiert werden, die Ihnen eine Nutzung der Services ermöglichen.
übermitteln, übertragen, in Umlauf bringen und davon keine eigenen Werke ableiten (einschließlich der Darstellung oder Verbreitung des Materials unter Verwendung von Websites Dritter), mit Ausnahme der Verwendung der Services zu ihrem beabsichtigten Zweck. Philips behält sich alle Rechte vor, die nicht anderweitig in diesen Geschäftsbedingungen ausdrücklich gewährt werden.
Wenn Sie einen Kommentar, einen Vorschlag oder andere Materialien ("Feedback") im Zusammenhang mit den Philips Services (ohne illegale Inhalte) abgeben, übertragen Sie hiermit alle bezüglich eines solchen Feedbacks bestehenden Eigentumsrechte an Philips und bestätigen, dass Philips berechtigt ist, dieses Feedback auf jegliche Weise ohne Einschränkungen und ohne Verpflichtung zur Vertraulichkeit, Zuschreibung oder Entschädigung zu nutzen, oder Sie gewähren Philips hierdurch das lizenzfreie Recht, dieses Feedback ohne Einschränkungen zu nutzen, soweit das Vorstehende als rechtlich unwirksam erachtet wird.
Zu Ihrem Produkt werden Ihnen Services zur Verwaltung, Steuerung und Wartung Ihres Produktes bereitgestellt. Das Produkt kann über die Smart Shaver-Anwendung gesteuert werden, die Philips für Ihr mobiles Gerät (z. B. ein Handy, ein Tablet, einen Computer oder ein anderes angeschlossenes Gerät) zur Verfügung stellt. Darüber hinaus können Sie über die Smart Shaver-Anwendung (die "App") auch noch auf weitere Services zugreifen.
Das Produkt und die im Produkt ("Produkt-Software") und in der App integrierte Software (die "AppSoftware") (sowie entsprechende Updates) werden insgesamt als die "Services" bezeichnet.
Um die Services, die Ihnen von Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Niederlande ("Philips") angeboten werden, in vollem Umfang nutzen zu können, müssen Sie:
a. die App herunterladen;
b. diese allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Nutzung der Services (die "Nutzungsbedingungen") akzeptieren;
c. Die App als formalen Kommunikationskanal zwischen Philips und Ihnen bestätigen, beispielsweise in Bezug auf Änderungen der Services oder Geschäftsbedingungen ("formale Kommunikation");
d. bestätigen, dass die Services von der Verfügbarkeit der Infrastruktur/Systemvoraussetzungen und von Diensten Dritter (wie beispielsweise ISP, Netzanbieter oder sonstige Dienste) abhängig sind, und zwar unabhängig davon, ob diese von Ihnen oder Philips beauftragt werden.
e. Die Services aktivieren, indem Sie das Produkt verbinden – wie in der Bedienungsanleitung angegeben;
Kundendienst: Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Produkte, der Services oder dieser Nutzungsbedingungen bitte an den Philips Kundendienst.
Diese Nutzungsbedingungen stellen einen rechtsverbindlichen Vertrag dar, und wenn Sie die Services nutzen, stimmen Sie zu, dass diese Nutzungsbedingungen für Sie verbindlich sind. Die Nutzung der Services unterliegt diesen Geschäftsbedingungen.
Überblick
Der Kauf eines Produktes unterliegt den für das Produkt geltenden Garantiebestimmungen ("Garantie"). Diese Garantie gilt zusätzlich zu diesen Nutzungsbedingungen und schränkt nicht die gesetzlichen Garantierechte ein, die Sie als Verbraucher in dem Land genießen, in dem sich Ihr Wohnsitz befindet.
Diese Nutzungsbedingungen behalten ihre volle Rechtskraft und Wirkung, solange Sie den Zugriff auf die Services oder ihre Nutzung fortsetzen oder bis sie bestimmungsgemäß beendet bzw. gekündigt werden. Es steht Philips frei, zu jeder Zeit (a) Ihr Recht auf den Zugriff zu den Services oder die Nutzung derselben auszusetzen oder einzustellen oder (b) diese Nutzungsbedingungen in Bezug auf Sie zu beenden, wenn Philips nach ehrlicher Absicht zu der Überzeugung gelangt, dass Sie die Services unter Verletzung dieser Nutzungsbedingungen genutzt haben. Nach erfolgter Kündigung ist es Ihnen nicht mehr gestattet, die Services zu nutzen bzw. auf diese zuzugreifen.
Philips behält sich das Recht vor, die Services oder einen Teil derselben jederzeit mit oder ohne Vorankündigung zu ändern, auszusetzen oder einzustellen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Philips weder Ihnen noch Dritten gegenüber für die Ausübung des vorstehenden Rechts haftbar ist.
(a) Eine Kontoerstellung und Nutzung der Services ist nur möglich, wenn Sie die vorliegenden Nutzungsbedingungen und geltenden Gesetze akzeptieren und einhalten. Die Inanspruchnahme der Dienste oder der Zugriff auf diese durch eine Person unter 16 Jahren ist streng untersagt und stellt eine Verletzung dieser Nutzungsbedingungen dar.
(b) Sie stimmen zu: (i) alle von Philips angeforderten Kontakt- und sonstigen Informationen bereitzustellen und Philips unmittelbar über Änderungen derselben zu informieren; (ii) die Vertraulichkeit Ihrer Anmeldedaten für Ihr Konto zu wahren.
Zugriff und Nutzung
Philips räumt Ihnen ein nicht übertragbares, einfaches Recht (ohne das Recht der Erteilung von Unterlizenzen) für den Zugriff auf die Services und die Nutzung derselben durch Installation und Verwendung der App auf Ihrem/n Mobilgerät(en) (die entweder Ihnen oder einer anderen Person gehören) gemäß den Nutzungsbedingungen ein.
Wir werden die erforderlichen Aktualisierungen für den Zeitraum bereitstellen, den Sie berechtigterweise erwarten und mindestens für den Garantiezeitraum ab Kauf des Produkts. Unter Umständen aktualisieren oder ändern wir die Services jederzeit per Fernzugriff, ohne Sie darüber zu benachrichtigen. Wenn Aktualisierungen aufgrund einer Handlung oder durch Unterlassen nicht innerhalb einer bestimmten Zeit installiert werden, sobald sie verfügbar sind, haften wir nicht für Beeinträchtigungen der Services, die dadurch verursacht werden. Aktualisierungen und Änderungen unterliegen diesen Nutzungsbedingungen (oder einer aktualisierten Version davon).
Automatische Softwareaktualisierungen
Philips kann die Produkt-Software zwecks Bereitstellung der Services jederzeit per Fernzugriff aktualisieren oder ändern, ohne Sie darüber zu benachrichtigen. Aktualisierungen und Änderungen unterliegen diesen Nutzungsbedingungen (oder einer aktualisierten Version davon). Philips kann zudem die App-Software aktualisieren und wird Sie über dementsprechende Änderungen informieren.
Sie stimmen zu, (a) die Services nicht unter Verletzung von Gesetzen, rechtlichen Vorschriften, Gerichtsbeschlüssen oder zu einem ungesetzlichen Zweck bzw. missbräuchlich zu verwenden; (b) die Services nur wie von Philips beabsichtigt zu verwenden; (c) die Services nicht auf eine Weise zu verwenden, die Philips, seinen Dienstleistern oder einer anderen Person Schaden zufügen könnte; (d) keinen Teil der Services erneut zu veröffentlichen, zu vervielfältigen, zu verbreiten oder zurückzuentwickeln, sowie (e) alle anderen, im vernünftigem Maße von Philips geforderten, auferlegten oder empfohlenen Voraussetzungen bzw. Einschränkungen einzuhalten.
Diese App ist nicht für die Nutzung auf Geräten vorgesehen, auf denen das Betriebssystem nicht mehr den Standardeinstellungen entspricht („Jailbreak-Geräte“). Sie erklären, dass Sie nicht versuchen, die App auf einem Jailbreak-Gerät zu installieren oder zu verwenden. Jeder Versuch, die App auf einem Jailbreak-Gerät zu installieren oder zu verwenden, stellt einen Verstoß gegen diese Bedingungen dar und kann nach alleinigem Ermessen von Philips zur Kündigung des Kontos ohne Rückerstattung führen. Philips haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung von Jailbreak-Geräten entstehen.
Für einzelne Bestandteile der Produkt-Software und/oder der App-Software können Open-Source-Lizenzen anstelle dieser Nutzungsbedingungen gelten. Mehr Informationen zur App-Software finden Sie in der Beschreibung der App. Weitere Informationen zur Produkt-Software erhalten Sie in der Betriebsanleitung Ihres Produkts.
Gebühren und kostenpflichtige Upgrades
Philips bietet Ihnen einen kostenfreien Zugriff auf die Services. Philips kann sich entscheiden, zusätzliche Services ("kostenpflichtige Upgrades") gegen eine Gebühr anzubieten. Philips informiert Sie darüber, ob zukünftig ein kostenpflichtiger Service angeboten wird. In diesem Fall können Sie entscheiden, ob Sie die Nutzung der angebotenen Services kostenfrei fortsetzen, das kostenpflichtige Upgrade gegen die jeweilige Gebühr wählen oder die Nutzung der Services beenden möchten.
Benutzerinhalte
Möglicherweise können Sie über die Services Inhalte erstellen oder hochladen ("Benutzerinhalte"), die Sie ganz oder teilweise öffentlich zugänglich machen können. Wir möchten, dass Sie und andere viel Freude mit unseren Services haben. Nutzen Sie unsere Services also bitte nicht auf eine Weise, die nach allgemeinem Dafürhalten als unangemessen angesehen werden kann (wie beispielsweise auf eine obszöne bzw. rechtswidrige, beleidigende, diskriminierende oder die Rechte Dritter verletzende Art und Weise).
Dritte und Gebühren Dritter
Es ist möglich, dass Sie bei der Verwendung der Services auch Dienste nutzen, Softwarebestandteile herunterladen bzw. Produkte kaufen, die von Dritten bereitgestellt werden. Diese Drittanbieterdienste und -produkte unterliegen ggf. ihren eigenen anwendbaren Regeln und Einschränkungen (unabhängig von diesen Geschäftsbedingungen), wobei Sie diese in Bezug auf die jeweiligen Drittanbieter einhalten müssen.
Eigentum und geistiges Eigentumsrecht
Philips hat die Urheberrechte, Handelsmarken-, Dienstleistungsmarken- und Handelsaufmachungsrechte an allen Materialien und Inhalten inne, die in den und von den Services angezeigt werden. Sie dürfen solche Materialien oder Inhalte Dritten gegenüber nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Philips vervielfältigen, ändern, anzeigen, ausarbeiten, aufführen, veröffentlichen, vertreiben, verbreiten,
Einschränkungen der Garantie Unser Ziel besteht darin, Ihnen eine großartige Nutzererfahrung bereitzustellen. BEACHTEN SIE JEDOCH, DASS DIE SERVICES "OHNE MANGELGEWÄHR" UND "NACH VERFÜGBARKEIT" BEREITGESTELLT WERDEN UND DASS KEINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE PÜNKTLICHKEIT DER BEREITSTELLUNG ODER DIE DURCH VERWENDUNG DER SERVICES ERHALTENEN ERGEBNISSE BESTEHT. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Verfügbarkeit der Services auch von externen Umständen abhängig ist, wie z. B. Ihrem Computer, Mobilgerät, Heimnetzwerk, WLAN-Netzwerk, Internetanbieter und Ihrem Mobilfunkanbieter, auf die Philips keinen Einfluss hat. Aus diesem Grund übernimmt Philips keine Haftung in Bezug auf Verfügbarkeit, Betriebszeit, Ergebnisgenauigkeit, Datengenauigkeit, Datenspeicherung, Verfügbarkeit in allen Ländern, Zuverlässigkeit der resultierenden Mitteilungen, bestimmte Ersparnisse oder andere finanzielle Vorteile durch die Nutzung der Services. Wir haben zwar volles Vertrauen in unsere Services, es gibt jedoch stets die Möglichkeit, dass Dinge nicht wie geplant funktionieren. Für den bedauernswerten Fall, dass die Services nicht funktionieren oder Inhalte verloren gehen, möchten wir uns bereits jetzt entschuldigen. Es ist uns bewusst, dass ein solcher Sachverhalt ärgerlich und unangenehm ist. Wir können jedoch, soweit geltendes Recht dies zulässt, keine Haftung für Schäden übernehmen, die aus Ihrer Verwendung der Services entstanden sind. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN WIR FÜR BETRÄGE, DIE DEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN SERVICES GEZAHLTEN KAUFPREIS ÜBERSTEIGEN. Formale Kommunikation Diese Nutzungsbedingungen werden gegebenenfalls von Zeit zu Zeit aktualisiert. Dies erfolgt per formalem Schreiben. Im Falle wesentlicher Änderungen an den wichtigen Punkten der vorliegenden Nutzungsbedingungen (wesentliche Änderung) setzen wir Sie durch entsprechende Hervorhebungen davon in Kenntnis. Beispielsweise werden neue oder überarbeitete Abschnitte dieser Nutzungsbedingungen vorübergehend markiert, oder in der App wird eine deutlich erkennbare Mitteilung veröffentlicht, oder das Wort "Aktualisiert" wird dem Titel dieser Nutzungsbedingungen und/oder den Hypertext-Links zu diesen Nutzungsbedingungen hinzugefügt. In manchen Fällen senden wir Ihnen auch eine E-Mail oder ein anderes Schreiben, das Sie über die Änderungen und Ihre Wahlmöglichkeiten vor deren Inkrafttreten informiert. Wenn Sie nach diesen Benachrichtigungen bzw. Hinweisen nichts unternehmen oder die Services weiterhin nutzen, oder Änderungen akzeptieren, für die wir Ihre vorherige Zustimmung benötigen, bedeutet dies, dass Sie diesen Änderungen zustimmen. Anwendbares Recht Abschließend: Sie versichern und garantieren, dass (i) Sie sich nicht in einem Land befinden, das einem Embargo der US-Regierung unterliegt oder das von der US-Regierung als ein "Terroristen unterstützendes" Land eingestuft worden ist, und dass (ii) Sie nicht auf einer von der US-Regierung veröffentlichten Liste unzulässiger bzw. gesperrter Parteien aufgeführt sind. Außerdem gewähren Sie dem mobilen App-Store, in dem Sie diese App erworben haben, das unwiderrufliche Recht (wobei davon ausgegangen wird, dass dieser das Recht angenommen hat), diese Nutzungsbedingungen gegen Sie als Drittbegünstigten der App geltend zu machen.
Haftungsbeschränkung
Soweit gesetzlich zulässig, unterliegen diese Nutzungsbedingungen dem Recht der Niederlande unter Ausschluss des Kollisionsrechts und sind nach diesem auszulegen.
Ihre Rechte gemäß geltenden Verbraucherschutzgesetzen in Ihrem Ansässigkeitsstaat bleiben von dieser Rechtswahl unberührt.
Die Parteien stimmen überein, dass das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf nicht auf diese Nutzungsbedingungen zutrifft.
Sie stimmen zu, die Services, das Produkt, die Produkt-Software, die App und/oder die App-Software weder direkt noch indirekt in ein anderes Land auszuführen oder wiederauszuführen, für das aufgrund des United States Export Administration Act oder anderer einschlägiger US-amerikanischer Gesetze oder Bestimmungen eine Exportlizenz oder sonstige Genehmigung der US-Regierung erforderlich ist, es sei denn, die erforderliche Exportgenehmigung liegt vor.
Einschränkungen der Garantie
Unser Ziel besteht darin, Ihnen eine großartige Nutzererfahrung bereitzustellen. BEACHTEN SIE JEDOCH, DASS DIE SERVICES "OHNE MANGELGEWÄHR" UND "NACH VERFÜGBARKEIT" BEREITGESTELLT WERDEN UND DASS KEINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE PÜNKTLICHKEIT DER BEREITSTELLUNG ODER DIE DURCH VERWENDUNG DER SERVICES ERHALTENEN ERGEBNISSE BESTEHT. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Verfügbarkeit der Services auch von externen Umständen abhängig ist, wie z. B. Ihrem Computer, Mobilgerät, Heimnetzwerk, WLAN-Netzwerk, Internetanbieter und Ihrem Mobilfunkanbieter, auf die Philips keinen Einfluss hat. Aus diesem Grund übernimmt Philips keine Haftung in Bezug auf Verfügbarkeit, Betriebszeit, Ergebnisgenauigkeit, Datengenauigkeit, Datenspeicherung, Verfügbarkeit in allen Ländern, Zuverlässigkeit der resultierenden Mitteilungen, bestimmte Ersparnisse oder andere finanzielle Vorteile durch die Nutzung der Services.
Wir haben zwar volles Vertrauen in unsere Services, es gibt jedoch stets die Möglichkeit, dass Dinge nicht wie geplant funktionieren. Für den bedauernswerten Fall, dass die Services nicht funktionieren oder Inhalte verloren gehen, möchten wir uns bereits jetzt entschuldigen. Es ist uns bewusst, dass ein solcher Sachverhalt ärgerlich und unangenehm ist. Wir können jedoch, soweit geltendes Recht dies zulässt, keine Haftung für Schäden übernehmen, die aus Ihrer Verwendung der Services entstanden sind. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN WIR FÜR BETRÄGE, DIE DEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN SERVICES GEZAHLTEN KAUFPREIS ÜBERSTEIGEN.
Formale Kommunikation
Diese Nutzungsbedingungen werden gegebenenfalls von Zeit zu Zeit aktualisiert. Dies erfolgt per formalem Schreiben. Im Falle wesentlicher Änderungen an den wichtigen Punkten der vorliegenden Nutzungsbedingungen (wesentliche Änderung) setzen wir Sie durch entsprechende Hervorhebungen davon in Kenntnis. Beispielsweise werden neue oder überarbeitete Abschnitte dieser Nutzungsbedingungen vorübergehend markiert, oder in der App wird eine deutlich erkennbare Mitteilung veröffentlicht, oder das Wort "Aktualisiert" wird dem Titel dieser Nutzungsbedingungen und/oder den Hypertext-Links zu diesen Nutzungsbedingungen hinzugefügt. In manchen Fällen senden wir Ihnen auch eine E-Mail oder ein anderes Schreiben, das Sie über die Änderungen und Ihre Wahlmöglichkeiten vor deren Inkrafttreten informiert. Wenn Sie nach diesen Benachrichtigungen bzw. Hinweisen nichts unternehmen oder die Services weiterhin nutzen, oder Änderungen akzeptieren, für die wir Ihre vorherige Zustimmung benötigen, bedeutet dies, dass Sie diesen Änderungen zustimmen.
Anwendbares Recht
Abschließend:
Sie versichern und garantieren, dass (i) Sie sich nicht in einem Land befinden, das einem Embargo der US-Regierung unterliegt oder das von der US-Regierung als ein "Terroristen unterstützendes" Land eingestuft worden ist, und dass (ii) Sie nicht auf einer von der US-Regierung veröffentlichten Liste unzulässiger bzw. gesperrter Parteien aufgeführt sind. Außerdem gewähren Sie dem mobilen App-Store, in dem Sie diese App erworben haben, das unwiderrufliche Recht (wobei davon ausgegangen wird, dass dieser das Recht angenommen hat), diese Nutzungsbedingungen gegen Sie als Drittbegünstigten der App geltend zu machen.
ANHANG I Soweit die Verordnung (EU) 2023/2854 (die „EU-Datenverordnung“) für die Parteien in Bezug auf die Dienste gilt und die Dienste oder Teile davon im Sinne der EU-Datenverordnung als vernetztes Produkt und/oder verbundenen Diensten gelten, gelten die folgenden Bedingungen.
ZUSÄTZLICHE NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR NUTZER DER DIENSTE IN DER EUROPÄISCHEN UNION
Definitionen
Begriffen, die in dieser Bestimmung verwendet werden (z. B. Dateninhaber, Nutzer, vernetztes Produkt, verbundener Dienst, Produktdaten, verbundene Dienstdaten) haben die Bedeutung, die ihnen in der EU-Datenverordnung gegeben wird.
Rollen der Parteien
Philips ist der Dateninhaber des jeweiligen vernetzten Produkts und/oder des verbundenen Dienstes.
Für die Zwecke dieser Bedingungen gelten Sie als Nutzer im Sinne der EU-Datenverordnung, wenn Sie ein Nutzer der App sind, und haben das Recht, auf Produktdaten und/oder verbundene Dienstdaten (falls zutreffend) zuzugreifen.
Einzelheiten zu den Kategorien von Informationen, die als Produktdaten und/oder verbundene Dienstdaten im Zusammenhang mit diesen Diensten gelten, finden Sie in der zu den Diensten bereitgestellten Dokumentation von Philips.
Zugriff auf Daten
Wenn Sie nicht bereits direkten Zugriff auf Ihre Produktdaten und/oder verbundenen Dienstdaten haben, können Sie im Rahmen dieser Vereinbarung Zugriff auf bestimmte Produktdaten oder verbundene Dienstdaten anfordern. Eine solche Anfrage muss in Schriftform erfolgen und Folgendes beinhalten: (i) die Rechtsgrundlage und Begründung für die Anfrage und (ii) ausreichende Informationen, damit Philips die Identität des Benutzers in Bezug auf das betreffende vernetzte Produkt oder den verbundenen Dienst überprüfen kann.
Bedingungen und Einschränkungen in Bezug auf die Veröffentlichung von Daten
Wird ein rechtsgültiger Antrag auf Datenzugriff gestellt, so kann Philips nach eigenem Ermessen den Antrag ablehnen oder die laufende Datenweitergabe (sofern bereits begonnen) aussetzen, wenn einer der folgenden Fälle vorliegt:
a. Bedenken bezüglich personenbezogener Daten: i) die angeforderten Daten enthalten personenbezogene Daten, und ii) der Nutzer ist nicht die betroffene Person und iii) Philips stellt fest, dass es keine gültige Rechtsgrundlage gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen gibt, um die personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen.
b. Schutz von Geschäftsgeheimnissen: i) Philips ist der Ansicht, dass die angeforderten Daten nach geltendem Recht als Geschäftsgeheimnis gelten, und ii) ihre Offenlegung würde Philips oder einem Dritten, der der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses ist, voraussichtlich einen schwerwiegenden wirtschaftlichen Schaden zufügen; iii) die Parteien sind trotz aller Bemühungen nicht in der Lage, eine Einigung über angemessene technische und organisatorische Schutzmaßnahmen zu erzielen.
Stimmt Philips der Offenlegung von Produktdaten oder verbundenen Dienstdaten zu, die personenbezogene Daten oder Geschäftsgeheimnisse enthalten, so muss der Nutzer zusätzlich zu den in einer separaten Vereinbarung festgelegten Bedingungen Folgendes beachten: i) Der Nutzer ist verpflichtet, geeignete rechtliche, technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen und aufrechtzuerhalten, um die Vertraulichkeit, Integrität und rechtmäßige Verarbeitung dieser Daten zu gewährleisten; ii) er darf diese Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Philips nicht an Dritte weitergeben; iii) er übernimmt die volle Haftung für jede unbefugte Nutzung, Offenlegung oder Rechtsverletzung; iv) er darf keine von Philips implementierten technischen Schutzmaßnahmen verändern, deaktivieren oder umgehen.
Wenn Philips der Offenlegung von Produktdaten oder verbundenen Dienstdaten zustimmt, darf der Nutzer diese Daten ausschließlich für rechtmäßige Zwecke und in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung verwenden. Der Nutzer erklärt sich ausdrücklich mit Folgendem einverstanden: i) Er verwendet die Daten nicht zur Entwicklung oder Unterstützung der Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen, die mit den Produkten oder Dienstleistungen von Philips konkurrieren, und er gibt die Daten nicht mit dieser Absicht an Dritte weiter; ii) er verwendet die Daten nicht, um Erkenntnisse über die wirtschaftliche Lage, die Vermögenswerte und die Produktionsmethoden von Philips zu gewinnen; iii) er nutzt Schwachstellen oder Lücken in der Infrastruktur von Philips nicht aus, um sich unbefugten Zugang zu Daten zu verschaffen; iv) er gibt die Daten nicht an Dritte weiter, die einen wesentlichen Einfluss auf den Zugang zu digitalen Märkten oder Plattformen haben; v) er verwendet die Daten nicht in einer Weise, die gegen geltende gesetzliche oder behördliche Verpflichtungen verstößt.
Verwendung der Daten
Hiermit ermächtigt der Nutzer Philips und seine verbundenen Unternehmen, alle verfügbaren Produktdaten oder verbundenen Dienstdaten für die folgenden Zwecke zu verwenden:
a. um die mit den Nutzer getroffenen Vereinbarungen umzusetzen oder Aktivitäten im Zusammenhang mit der vorliegenden Vereinbarung durchführen;
b. um Support (z. B. Wartung, Fehlerbehebung), Garantien, Gewährleistungen oder ähnliche Dienste bereitstellen oder Ansprüche des Nutzers oder von Drittanbietern (z. B. bezüglich Fehlfunktionen) in Bezug auf die Dienste zu prüfen;
c. um die Funktion, die Sicherheit und den Schutz des Produkts, der Dienste und/oder des geistigen Eigentums zu überwachen und aufrecht zu erhalten und um Qualitätskontrollen zu gewährleisten;
d. um die geltenden Gesetze einzuhalten, einschließlich der Verpflichtungen, die Philips in seiner Eigenschaft als Hersteller des Produkts gemäß produkt- und branchenspezifischen Vorschriften und Normen auferlegt sind.
e. um die Funktion eines Produkts oder eines Dienstes von Philips zu verbessern;
f. um neue Produkte oder Dienste zu entwickeln, einschließlich Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), die von Philips, von Dritten im Auftrag von Philips oder in Zusammenarbeit mit anderen Parteien oder über Zweckgesellschaften (z. B. Joint Ventures) entwickelt werden;
g. um die Leistung des Produkts oder der Dienste zu prüfen und die Begründetheit technischer oder Marketing-bezogener Ansprüche zu belegen;
h. um anonymisierte oder aggregierte Daten zu generieren oder abgeleitete Daten für rechtmäßige Zwecke zu erstellen (einschließlich mit dem Ziel, diese Daten Dritten zur Verfügung zu stellen).
i. um diese Daten an Dritte weiterzugeben, vorausgesetzt: i) der Dritte verwendet die Daten ausschließlich, um Philips bei der Erfüllung der oben genannten Zwecke zu unterstützen oder diese Zwecke gemeinsam mit Philips zu verfolgen; und ii) Philips schließt verbindliche Verträge ab, die den Dritten zu Folgendem verpflichten: Er darf die Daten nur für die vereinbarten Zwecke nutzen, er schützt die Daten mit angemessenen technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen, und er gibt die Daten nicht weiter. Philips kann immer Anbieter von Diensten wie Cloud-Computing, Hosting oder ähnlichen Diensten in Anspruch nehmen, um die oben aufgeführten Zwecke zu erreichen.
Philips verpflichtet sich, angemessene Schutzmaßnahmen für die Daten zu ergreifen, die unter Berücksichtigung des Stands der Wissenschaft und Technik sowie der mit den Maßnahmen verbundenen Kosten unter den gegebenen Umständen angemessen sind.
ANHANG I
Soweit die Verordnung (EU) 2023/2854 (die „EU-Datenverordnung“) für die Parteien in Bezug auf die Dienste gilt und die Dienste oder Teile davon im Sinne der EU-Datenverordnung als vernetztes Produkt und/oder verbundenen Diensten gelten, gelten die folgenden Bedingungen.
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