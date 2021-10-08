Zu Ihrem Produkt werden Ihnen Services zur Verwaltung, Steuerung und Wartung Ihres Produktes bereitgestellt. Das Produkt kann über die Smart Shaver-Anwendung gesteuert werden, die Philips für Ihr mobiles Gerät (z. B. ein Handy, ein Tablet, einen Computer oder ein anderes angeschlossenes Gerät) zur Verfügung stellt. Darüber hinaus können Sie über die Smart Shaver-Anwendung (die "App") auch noch auf weitere Services zugreifen. Das Produkt und die im Produkt ("Produkt-Software") und in der App integrierte Software (die "App­Software") (sowie entsprechende Updates) werden insgesamt als die "Services" bezeichnet. Um die Services, die Ihnen von Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Niederlande ("Philips") angeboten werden, in vollem Umfang nutzen zu können, müssen Sie: a. die App herunterladen; b. diese allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Nutzung der Services (die "Nutzungsbedingungen") akzeptieren; c. Die App als formalen Kommunikationskanal zwischen Philips und Ihnen bestätigen, beispielsweise in Bezug auf Änderungen der Services oder Geschäftsbedingungen ("formale Kommunikation"); d. bestätigen, dass die Services von der Verfügbarkeit der Infrastruktur/Systemvoraussetzungen und von Diensten Dritter (wie beispielsweise ISP, Netzanbieter oder sonstige Dienste) abhängig sind, und zwar unabhängig davon, ob diese von Ihnen oder Philips beauftragt werden. e. Die Services aktivieren, indem Sie das Produkt verbinden – wie in der Bedienungsanleitung angegeben; Kundendienst: Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Produkte, der Services oder dieser Nutzungsbedingungen bitte an den Philips Kundendienst. Diese Nutzungsbedingungen stellen einen rechtsverbindlichen Vertrag dar, und wenn Sie die Services nutzen, stimmen Sie zu, dass diese Nutzungsbedingungen für Sie verbindlich sind. Die Nutzung der Services unterliegt diesen Geschäftsbedingungen.



Wenn Sie diese Dienste in der Europäischen Union nutzen, beachten Sie bitte, dass zusätzliche in Anhang I enthaltene Nutzungsbedingungen hiermit in diese Vereinbarung aufgenommen werden und einen festen Bestandteil dieser Vereinbarung bilden. Überblick Der Kauf eines Produktes unterliegt den für das Produkt geltenden Garantiebestimmungen ("Garantie"). Diese Garantie gilt zusätzlich zu diesen Nutzungsbedingungen und schränkt nicht die gesetzlichen Garantierechte ein, die Sie als Verbraucher in dem Land genießen, in dem sich Ihr Wohnsitz befindet.

Aussetzung, Kündigung und Unterbrechung Diese Nutzungsbedingungen behalten ihre volle Rechtskraft und Wirkung, solange Sie den Zugriff auf die Services oder ihre Nutzung fortsetzen oder bis sie bestimmungsgemäß beendet bzw. gekündigt werden. Es steht Philips frei, zu jeder Zeit (a) Ihr Recht auf den Zugriff zu den Services oder die Nutzung derselben auszusetzen oder einzustellen oder (b) diese Nutzungsbedingungen in Bezug auf Sie zu beenden, wenn Philips nach ehrlicher Absicht zu der Überzeugung gelangt, dass Sie die Services unter Verletzung dieser Nutzungsbedingungen genutzt haben. Nach erfolgter Kündigung ist es Ihnen nicht mehr gestattet, die Services zu nutzen bzw. auf diese zuzugreifen. Philips behält sich das Recht vor, die Services oder einen Teil derselben jederzeit mit oder ohne Vorankündigung zu ändern, auszusetzen oder einzustellen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Philips weder Ihnen noch Dritten gegenüber für die Ausübung des vorstehenden Rechts haftbar ist.

Konto und Aktivierung/Deaktivierung (a) Eine Kontoerstellung und Nutzung der Services ist nur möglich, wenn Sie die vorliegenden Nutzungsbedingungen und geltenden Gesetze akzeptieren und einhalten. Die Inanspruchnahme der Dienste oder der Zugriff auf diese durch eine Person unter 16 Jahren ist streng untersagt und stellt eine Verletzung dieser Nutzungsbedingungen dar. (b) Sie stimmen zu: (i) alle von Philips angeforderten Kontakt- und sonstigen Informationen bereitzustellen und Philips unmittelbar über Änderungen derselben zu informieren; (ii) die Vertraulichkeit Ihrer Anmeldedaten für Ihr Konto zu wahren. Zugriff und Nutzung Philips räumt Ihnen ein nicht übertragbares, einfaches Recht (ohne das Recht der Erteilung von Unterlizenzen) für den Zugriff auf die Services und die Nutzung derselben durch Installation und Verwendung der App auf Ihrem/n Mobilgerät(en) (die entweder Ihnen oder einer anderen Person gehören) gemäß den Nutzungsbedingungen ein.

Software-Aktualisierungen Wir werden die erforderlichen Aktualisierungen für den Zeitraum bereitstellen, den Sie berechtigterweise erwarten und mindestens für den Garantiezeitraum ab Kauf des Produkts. Unter Umständen aktualisieren oder ändern wir die Services jederzeit per Fernzugriff, ohne Sie darüber zu benachrichtigen. Wenn Aktualisierungen aufgrund einer Handlung oder durch Unterlassen nicht innerhalb einer bestimmten Zeit installiert werden, sobald sie verfügbar sind, haften wir nicht für Beeinträchtigungen der Services, die dadurch verursacht werden. Aktualisierungen und Änderungen unterliegen diesen Nutzungsbedingungen (oder einer aktualisierten Version davon). Automatische Softwareaktualisierungen Philips kann die Produkt-Software zwecks Bereitstellung der Services jederzeit per Fernzugriff aktualisieren oder ändern, ohne Sie darüber zu benachrichtigen. Aktualisierungen und Änderungen unterliegen diesen Nutzungsbedingungen (oder einer aktualisierten Version davon). Philips kann zudem die App-Software aktualisieren und wird Sie über dementsprechende Änderungen informieren.

Bestimmte Einschränkungen Sie stimmen zu, (a) die Services nicht unter Verletzung von Gesetzen, rechtlichen Vorschriften, Gerichtsbeschlüssen oder zu einem ungesetzlichen Zweck bzw. missbräuchlich zu verwenden; (b) die Services nur wie von Philips beabsichtigt zu verwenden; (c) die Services nicht auf eine Weise zu verwenden, die Philips, seinen Dienstleistern oder einer anderen Person Schaden zufügen könnte; (d) keinen Teil der Services erneut zu veröffentlichen, zu vervielfältigen, zu verbreiten oder zurückzuentwickeln, sowie (e) alle anderen, im vernünftigem Maße von Philips geforderten, auferlegten oder empfohlenen Voraussetzungen bzw. Einschränkungen einzuhalten.



Jailbreak-Geräte Diese App ist nicht für die Nutzung auf Geräten vorgesehen, auf denen das Betriebssystem nicht mehr den Standardeinstellungen entspricht („Jailbreak-Geräte“). Sie erklären, dass Sie nicht versuchen, die App auf einem Jailbreak-Gerät zu installieren oder zu verwenden. Jeder Versuch, die App auf einem Jailbreak-Gerät zu installieren oder zu verwenden, stellt einen Verstoß gegen diese Bedingungen dar und kann nach alleinigem Ermessen von Philips zur Kündigung des Kontos ohne Rückerstattung führen. Philips haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung von Jailbreak-Geräten entstehen.





Open Source Für einzelne Bestandteile der Produkt-Software und/oder der App-Software können Open-Source-Lizenzen anstelle dieser Nutzungsbedingungen gelten. Mehr Informationen zur App-Software finden Sie in der Beschreibung der App. Weitere Informationen zur Produkt-Software erhalten Sie in der Betriebsanleitung Ihres Produkts.



Jeglichen Quellcode, der unter den entsprechenden Open-Source-Lizenzen bereitgestellt werden muss, lassen wir Ihnen auf Anfrage zukommen. Bitte wenden Sie sich in englischer Sprache mit der Produktkennzeichnung an [email protected], um den Quellcode oder andere Informationen anzufordern. Gebühren und kostenpflichtige Upgrades Philips bietet Ihnen einen kostenfreien Zugriff auf die Services. Philips kann sich entscheiden, zusätzliche Services ("kostenpflichtige Upgrades") gegen eine Gebühr anzubieten. Philips informiert Sie darüber, ob zukünftig ein kostenpflichtiger Service angeboten wird. In diesem Fall können Sie entscheiden, ob Sie die Nutzung der angebotenen Services kostenfrei fortsetzen, das kostenpflichtige Upgrade gegen die jeweilige Gebühr wählen oder die Nutzung der Services beenden möchten. Benutzerinhalte Möglicherweise können Sie über die Services Inhalte erstellen oder hochladen ("Benutzerinhalte"), die Sie ganz oder teilweise öffentlich zugänglich machen können. Wir möchten, dass Sie und andere viel Freude mit unseren Services haben. Nutzen Sie unsere Services also bitte nicht auf eine Weise, die nach allgemeinem Dafürhalten als unangemessen angesehen werden kann (wie beispielsweise auf eine obszöne bzw. rechtswidrige, beleidigende, diskriminierende oder die Rechte Dritter verletzende Art und Weise).

Benutzerinhalte werden nicht von Philips bereitgestellt. Wir befürworten keine in den Inhalten geäußerten Meinungen, Empfehlungen oder Ratschläge. Wenn Sie Inhalte mit anderen teilen, können wir diese Inhalte auch für unsere Zwecke verwenden, einschließlich kommerzieller Nutzung. Sofern dies nicht Ihren Wünschen entspricht, sollten Sie sich genau überlegen, welche Inhalte Sie teilen möchten. Dritte und Gebühren Dritter Es ist möglich, dass Sie bei der Verwendung der Services auch Dienste nutzen, Softwarebestandteile herunterladen bzw. Produkte kaufen, die von Dritten bereitgestellt werden. Diese Drittanbieterdienste und -produkte unterliegen ggf. ihren eigenen anwendbaren Regeln und Einschränkungen (unabhängig von diesen Geschäftsbedingungen), wobei Sie diese in Bezug auf die jeweiligen Drittanbieter einhalten müssen.

Sie bestätigen, dass Sie für alle von Dritten, wie beispielsweise Ihr ISP oder Mobilnetzanbieter, in Rechnung gestellten Gebühren verantwortlich sind, wobei Sie von diesen Dritten über die speziellen Voraussetzungen informiert werden, die Ihnen eine Nutzung der Services ermöglichen. Eigentum und geistiges Eigentumsrecht Philips hat die Urheberrechte, Handelsmarken-, Dienstleistungsmarken- und Handelsaufmachungsrechte an allen Materialien und Inhalten inne, die in den und von den Services angezeigt werden. Sie dürfen solche Materialien oder Inhalte Dritten gegenüber nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Philips vervielfältigen, ändern, anzeigen, ausarbeiten, aufführen, veröffentlichen, vertreiben, verbreiten,



übermitteln, übertragen, in Umlauf bringen und davon keine eigenen Werke ableiten (einschließlich der Darstellung oder Verbreitung des Materials unter Verwendung von Websites Dritter), mit Ausnahme der Verwendung der Services zu ihrem beabsichtigten Zweck. Philips behält sich alle Rechte vor, die nicht anderweitig in diesen Geschäftsbedingungen ausdrücklich gewährt werden.

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