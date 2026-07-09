Der wiederverwendbare Philips Sensor M1193A für Neugeborene wickelt sich sicher um die Hand oder den Fuß von Patienten mit einem Gewicht von 1 bis 4 kg. Er ist strapazierfähig, komfortabel und wird ohne Latex hergestellt.
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Für Neugeborene
Komfortabel und haftmittelfrei
Zuverlässige Messungen
Funktionen
Komfortabel, für Neugeborene
Der SpO2-Sensor M1193A umschließt Fuß bzw. Hand neugeborener Patienten komfortabel in seinem weichen Silikonmaterial. Der Sensor M1193A verfügt über eine umfassende Garantie* und hält den Strapazen wiederholten Gebrauchs stand. *Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Vertriebsteam.
Für FAST-SpO₂
Unsere Pulsoxymetrie-Sensoren wurden speziell für den Philips FAST(Fourier Artifact Suppression Technology)-SpO₂-Algorithmus entwickelt. Diese Kombination reduziert die Auswirkungen von Patientenbewegungen, elektronischen Interferenzen, Umgebungslicht und Minderdurchblutung.
Strapazierfähig und validiert
Alle unsere SpO₂-Sensoren werden strengen Prüfungen unterzogen, um sicherzustellen, dass sie den Philips Standards entsprechen.
Spezifikationen
Produktdetails
Ersetzt Produkt
989803103241 (M1193A)
SpO2-Sensor
Patiententyp
Neonatal
Messort
Hand, Fuß
Empfohlenes Körpergewicht
1–4 kg
Adapterkabel-Kompatibilität
M1941A
Kabellänge
1,5 m
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare