Die formbaren Frederick T. Frog Sitzsack-Lagerungshilfen in Froschform wurden von einer Schwester einer Neugeborenen-ITS zur entwicklungsfördernden Lagerung von Babys entworfen. Freddy kann um Kopf, Nacken oder Hüften platziert oder zur Positionierung einer Extremität verwendet werden. Teile der Lagerungshilfe lassen sich für spezielle Anforderungen separat formen oder dienen bei Untersuchungen oder geschütztem Halten als zusätzliche Hand. Frederick T. Frog wiegt ca. 450 g, und die Lagerungshilfe darf weder mit vollem Gewicht auf ein Baby gelegt noch anstelle des Prone Plus Kissens verwendet werden. Die Polyethylenkügelchen des abwischbaren Frederick T. Frog sind in eine schmutzabweisende, antimikrobielle und flüssigkeitsfeste Polyester-Hülle eingebettet, die mit vielen gängigen Reinigungslösungen auf ihre Strapazierfähigkeit getestet wurde. Diese Ausführung von Freddy kann mit einem waschbaren oder Einweg-Bezug geschützt werden, die beide auf die weiche Babyhaut ausgelegt sind und seine Entwicklung fördern.