Die Philips Efficia 5-Kanal-IEC-EKG-Elektrodenkabel zur Verwendung bei mehreren Patienten wurden für die Verwendung mit Efficia Patientenmonitoren entwickelt. Als Teil unseres Angebots an medizinischem Zubehör unterstützt Sie dieses kostengünstige Produkt bei der Durchführung der erforderlichen Messungen. Zur Verwendung mit dem Efficia EKG-Stammkabel 989803160641 und Efficia Monitoren und Defibrillatoren. Kabellänge = 1,0 m; 1,6 m für Extremitätenableitungen.