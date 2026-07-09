Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
CM10: 863301; CM12: 863303; CM100: 863300, 863320; CM120: 863302, 863321; CM150: 863304, 863322
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungseinheit
1 EA
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
Wird zusammen mit 989803160641, Efficia 3/5-EKG-Stammkabel, AAMI/IEC verwendet.
FDA-Zulassung erhalten
Ja