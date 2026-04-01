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Goldway
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Verbindungsschlauch für Blutdruckmanschetten, Erwachsene/Kleinkinder, 3 m
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Verbindungsschlauch für Blutdruckmanschetten, Erwachsene/Kleinkinder, 3 m
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Dies ist ein 3 m langer, wiederverwendbarer Verbindungsschlauch für Blutdruckmanschetten zur Verwendung mit Goldway Patientenmonitoren. Für Erwachsene und Kleinkinder.
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Goldway Verbindungsschlauch für Blutdruckmanschetten, Erwachsene/Kleinkinder, 3 m - Philips