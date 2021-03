Transparente Universaladapter mit Lasche/Druckknopf zur Überwachung am Patientenbett. Ermöglicht den Adapteranschluss an Patientenüberwachungsableitungen mit einem DIN 42802 EKG-Sicherheitskabel an EKG-Elektroden mit Lasche/Druckknopf. Einfarbig, ohne Kennzeichnung.