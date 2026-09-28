Patiententyp
Neugeborene; Kinder; Erwachsene
Empfohlenes Körpergewicht
<lt/>3 kg; 10–20 kg; <gt/>40 kg
Ersetzt Produkt
M1134A
Kabellänge
90 cm
Verwendung mit Geräten von Philips
863265, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AS
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril/nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keine
Adapterkabel-Kompatibilität
M1943A; M1943AL
Ein-Patienten-Produkt/wiederverwendbares Produkt
Single-patient use
Messort
Finger (Adult); Big Toe/Thumb (Child); Foot/Hand (Neonate)