Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Patiententyp
Kinder; Erwachsene
Ersetzt Produkt
989803128641 (M1196T)
Empfohlenes Körpergewicht
Über 40 kg
Kabellänge
0,90 m
Verwendung mit Produkten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit Geräten von Philips
863265, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AS
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
M1943A, M1943AL
Steril/nicht steril
Nicht-steril
Verpackungsgewicht
0,24 kg
Mindesthaltbarkeit
Keine
CE-Kennzeichnung
Ja
Ein-Patienten-Produkt/wiederverwendbares Produkt
Multi-Patient Use