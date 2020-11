Ein effektives Management der Strahlentherapie erfordert ein komplexes Zusammenspiel von Menschen, Prozessen und Ressourcen. Dabei sind vielfältige Aufgaben zu erledigen, z.B. müssen Bilder, Laborwerte und pathologische Befunde gemeinsam genutzt, Verfahren geplant und Behandlungspläne erstellt werden. Wir bieten eine Lösung, die alle diese Prozesse in einer individuell angepassten Implementierung besser koordiniert und einen kooperativen Ansatz bei Überweisungen und der Behandlungsplanung unterstützt. Einweisende Ärzte laden alle relevanten Informationen einfach mithilfe eines internetbasierten Assistenten hoch. Das bedeutet, dass das Fachpersonal in der Strahlentherapie nicht warten muss, bis DVDs per Post eintreffen. Design und Funktionen lassen sich in dieser hochflexiblen Lösung individuell an Ihre klinischen und organisatorischen Anforderungen anpassen.