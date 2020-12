Ambilight: Ein faszinierendes und fesselndes Fernseherlebnis

Mit dieser patentierten Technologie von Philips erreicht Ihr Fernseherlebnis ganz neue Dimensionen, denn der Bildschirm wirkt größer als je zuvor – durch ein sanftes Umgebungslicht, das von der Bildschirmseite auf die umliegenden Wände projiziert wird. Ambilight passt die Farbe des Umgebungslichts automatisch an das Fernsehbild an. Dank der Wandanpassungsfunktion passt die Farbe immer zum Fernsehbild, ganz gleich, welche Farbe Ihre Wand hat. Passen Sie Ihr Ambilight-Erlebnis mithilfe der Ambilight-Einstellungen ganz an Ihre persönlichen Vorstellungen an.