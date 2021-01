Der beste Allround-Monitor für Public Signage

Der 107 cm (42") LCD-Monitor umfasst selbst für anspruchsvolle Anwendungen eine Vielzahl an Funktionen und lässt sich über ein Netzwerk steuern. Als Netzwerkmonitor in professionellen Umgebungen oder als Display in öffentlichen Bereichen bietet diese Lösung ein optimales Preis-/Leistungs-Verhältnis. Alle Vorteile ansehen