Es stehen mehrere Standard- und anpassbare Programme zur Verfügung.

Mit vielen Funktionen zeigt diese benutzerfreundliche Konsole wichtige Trainingsdaten an und lädt sie herunter. Feedback-Fenster zeigen METs, Symmetrie, Schrittfrequenz, Schrittlänge, Schritte und Tempo an. Sie können ganz einfach zwischen voreingestellten oder programmierbaren Modi wählen, um verschiedene, vielseitige Routinen zu erhalten. Die Programme können sich interaktiv an die Eigenschaften der Patienten anpassen, indem sie Eingabedaten wie Gewicht und Geschlecht als Grundlage für die Maximierung ihrer Rehabilitation verwenden.