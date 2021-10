Allgemeine Geschäftsbedingungen

3.1 Die auf unserer Webseite präsentierten Produkte stellen eine unverbindliche Aufforderung an Kunden dar, ihrerseits die präsentierten Produkte zu bestellen (sog. invitatio ad offerendum).



3.2 Die Bestellung des Kunden stellt ein Angebot an Philips zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn der Kunde eine Bestellung an Philips aufgibt, schickt Philips dem Kunden eine Nachricht, die den Eingang der Bestellung bei Philips bestätigt und deren Einzelheiten aufführt (Bestellbestätigung). Philips ist nicht verpflichtet, das Angebot des Kunden anzunehmen. Sofern die vom Kunden bestellte Ware im Zeitpunkt ihrer Bestellung nicht verfügbar sein sollte, wird Philips den Kunden hierüber informieren.



3.3 Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme des Angebots des Kunden dar, sondern soll ihn nur darüber informieren, dass seine Bestellung bei Philips eingegangen ist. Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn Philips das bestellte Produkt an den Kunden versendet und den Versand an ihn mit einer zweiten E-Mail (Versandbestätigung) bestätigt.



