Haftungsausschluss

1. Bitte wenden Sie sich an das Vertriebsteam, um zu besprechen, ob Ihr vorhandenes drahtloses Netzwerk (802.11) oder das IntelliVue Smart-Hopping-Netzwerk (Frequenzsprungverfahren) besser geeignet ist.

2. Corning und Gorilla sind eingetragene Marken von Corning Incorporated. Antimikrobielles Corning Gorilla Glas schützt nicht die Anwender und bietet keinen direkten oder implizierten Gesundheitsvorteil.

3. Eine vollständige Liste der empfohlenen Mittel finden Sie in der Gebrauchsanweisung des IntelliVue MX100.

4. Bietet mehr als 6 Jahre Abwärtskompatibilität mit Hardware der IntelliVue Informationszentrale (möglicherweise Software-Upgrade erforderlich).

5. EKG/Resp und FAST-SpO₂, NBP-Messung alle 15 Minuten, Helligkeit auf Optimum

Nicht verfügbar in den USA und Ländern, für die eine FDA-Marktfreigabe erforderlich ist.

Nicht in allen Ländern erhältlich.

Der MX100 kann in Transportumgebungen am Boden, wie z.B. in Krankenkraftwagen, eingesetzt werden. Nicht zur Verwendung in Hubschraubern oder Flugzeugen geeignet. Informationen zu geltenden Normen zum Transport stehen in der Gebrauchsanweisung und der Technischen Information.

Eventuell sind nicht alle Produkte und/oder Leistungsmerkmale in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktportfolios erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.