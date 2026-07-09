Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6
Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Adapterkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,999 kg
Verpackungseinheit
20 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803177901