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EKG-Digitalkabel, 15-adrig. Zur Verwendung mit Serie IV und Xper Physiomonitoring 5 Geräten.
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Spezifikationen
EKG-Stammkabel
Kabellänge
4,6 m
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Stammkabel
CE-Kennzeichnung
JA
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungseinheit
1
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Philips - EKG-Digitalkabel, 4,6 m EKG-Stammkabel - Philips