Serviceanbieter

Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, um unsere Services zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, zu analysieren, anzupassen, zu unterstützen und zu vermarkten. Wir geben Ihre persönlichen Daten möglicherweise an die folgenden Serviceanbieter weiter:

IT- und Cloud-Anbieter

Diese Serviceanbieter stellen die erforderliche Hardware-, Software-, Netzwerk-, Speicher-, Transaktionsdienst- und/oder damit zusammenhängende Technologie bereit, um die App oder die Services ausführen zu können.

Philips fordert von seinen Dienstanbietern einen angemessenen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten, der sich mit dem von uns bereitgestellten Schutz vergleichen lässt. Wir fordern von unseren Dienstanbietern, Ihre personenbezogenen Daten nur gemäß unseren Anweisungen und ausschließlich für die oben genannten Zwecke zu verarbeiten. Außerdem erhalten unsere Dienstanbieter nur Zugriff auf die Mindestmenge an Daten, die sie zur Ausführung eines bestimmten Dienstes benötigen, und sind von uns dazu verpflichtet, die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu wahren.

Weitere Drittanbieter

Philips arbeitet gegebenenfalls auch mit Drittanbietern zusammen, die Ihre personenbezogenen Daten für ihre eigenen Zwecke verwenden. Lesen Sie deren Datenschutzbestimmungen sorgfältig durch, insbesondere, welche Art von personenbezogenen Daten sie erfassen sowie wie sie diese verwenden und schützen.

Wenn Philips persönliche Daten an einen Drittanbieter weitergibt, der diese für seine eigenen Zwecke verwendet, werden Sie von Philips darüber informiert und/oder wir holen vor der Weitergabe Ihrer persönlichen Daten Ihre Zustimmung in Übereinstimmung mit geltendem Recht ein.

Mitunter werden Geschäftsbereiche oder Teile eines Geschäftsbereichs von Philips an andere Unternehmen verkauft. Im Rahmen eines solchen Eigentumsübergangs können die personenbezogenen Daten, die in direkter Verbindung zu diesem Geschäftsbereich stehen, an das erwerbende Unternehmen weitergegeben werden. Alle unsere Rechte und Verpflichtungen gemäß unseren Datenschutzbestimmungen können von Philips im Rahmen einer Fusion, Übernahme, Umstrukturierung, eines Verkaufs von Vermögenswerten oder von Gesetzes wegen oder auf andere Weise frei an unsere zugehörigen Unternehmen übertragen werden. Dazu gehört möglicherweise auch die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an unsere zugehörigen Unternehmen, Rechtsnachfolger oder den neuen Eigentümer.

Wir geben Ihre persönlichen Daten möglicherweise an die folgenden Drittanbieter weiter:

Drittanbieter. Google Assistant, in Übereinstimmung mit diesen Datenschutzbestimmungen.

Diese Drittanbieter können Ihnen ihre eigenen Service bereitstellen. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls auf Ihre Anfrage hin und/oder unter Einhaltung der geltenden Gesetze weiter.

Grenzüberschreitende Übertragung

Ihre personenbezogenen Daten werden gegebenenfalls in Ländern gespeichert oder verarbeitet, in denen wir ansässig sind oder Dienstanbieter beauftragen. Durch Nutzung der Services stimmen Sie der (möglichen) Übertragung von Daten in Länder außerhalb des Landes zu, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, in welchen andere Datenschutzgesetze als in Ihrem Land gelten können. Unter bestimmten Umständen können Gerichte, Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden oder Sicherheitsbehörden in diesen anderen Ländern dazu berechtigt sein, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen.

Wenn Sie im EWR wohnhaft sind, werden Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an unsere zugehörigen Unternehmen oder Serviceanbieter in Ländern außerhalb des EWR übertragen, die nach Einschätzung der Europäischen Kommission einen angemessenen Datenschutz gemäß den EWR-Standards bieten (die vollständige Liste dieser Länder finden Sie hier [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]. Bei Übertragungen aus dem EWR in Länder, die von der Europäischen Kommission als nicht angemessen angesehen werden, wie z. B. die USA, haben wir angemessene Maßnahmen getroffen, wie beispielsweise unsereverbindlichen unternehmensinternen Vorschriften für Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner und/oder Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten genehmigt wurden. Eine Kopie dieser Maßnahmen erhalten Sie über den oben angegebenen Link oder indem Sie hier Kontakt mit uns aufnehmen.

Sie nehmen zur Kenntnis, dass Google Ihnen eigene Sprachdienste anbietet. Durch Ihre Einwilligung erlauben Sie uns, Ihre personenbezogenen Daten an Google weiterzugeben. Google kann Ihre personenbezogenen Daten in Ländern außerhalb Ihres Wohnsitzlandes verarbeiten, die möglicherweise keinen angemessenen Schutz für personenbezogene Daten bieten. Weitere Informationen erhalten Sie in den Datenschutzbestimmungen [Link] und Nutzungsbedingungen [Link] von Google.