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Haftungsausschlüsse

  1. Bei fortlaufenden monatlichen Nachbehandlungen gemäß dem empfohlenen Behandlungsplan. 

  2. 8-Wochen-Studie, 119 Teilnehmer in DE. Ergebnisse können variieren. 