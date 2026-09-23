Kollektion für Unternehmen

Philips Monitore erfüllen die Anforderungen der dynamischen, vielseitigen Professionals von heute mit einer breiten Palette innovativer Lösungen, die darauf ausgelegt sind, die Produktivität zu maximieren, naturgetreue Bilddarstellung zu liefern, das Wohlbefinden zu fördern und die Umwelt zu schützen.