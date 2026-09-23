Entdecken Sie, wie Philips Evnia-Monitore intellige...
Neu definierter Workflow für die Produktivität
Erfahren Sie, wie Philips Monitore mit Technologien wie PowerSensor, LightSensor und Energieeffizienzklasse A den Energieverbrauch senken und Materialien effizienter nutzen.
Gaming über Innovation
Innovation in jedem Pixel
Was macht Philips Monitore einzigartig?
Philips Monitore bieten brillante Bildqualität, intelligente Funktionen und ein elegantes Design – ideal für Arbeit und Zuhause. Erleben Sie jeden Tag erstklassige Leistung, intuitive Bedienung und gestochen scharfe Bilder.
Philips Monitore erfüllen die Anforderungen der dynamischen, vielseitigen Professionals von heute mit einer breiten Palette innovativer Lösungen, die darauf ausgelegt sind, die Produktivität zu maximieren, naturgetreue Bilddarstellung zu liefern, das Wohlbefinden zu fördern und die Umwelt zu schützen.
Das Philips Monitore-Sortiment für den Heimgebrauch bietet Nutzerinnen und Nutzern eine reichhaltige und vielfältige Auswahl an Displays, inspiriert von den lebendigen und abwechslungsreichen Lebensstilen von heute.
Evnia steht für Zukunftsdenken und Innovationskraft. Mit unserem wegweisenden und inklusiven Ansatz schaffen wir eine moderne Atmosphäre in der Gaming-Welt und nutzen zugleich die Erfahrung und Kompetenz der Marke Philips.
Optimiert für kleine und mittlere Unternehmen. Entwickelt für den Erfolg
TCO Certified Edge
Entscheiden Sie sich für TCO-zertifizierte Philips Monitore – für Innovation, Leistung und Nachhaltigkeit. Entwickelt für alle, die Wert auf Qualität und eine geringere Umweltbelastung legen.
Der Philips Videokonferenz-Monitor bietet eine nahtlose All-in-One-Lösung für Videogespräche. Integrierte Webcam, Mikrofon und Lautsprecher sorgen für umfassende Audio- und Videounterstützung.
Profitieren Sie von einer einzigen Kabelverbindung, die Ihren Arbeitsplatz vereinfacht und Ihre Produktivität steigert – mit Philips USB-C-Docking-Monitoren. Mit nur einem Kabel können Sie die Akkulaufzeit Ihres Laptops verlängern, ganz ohne zusätzliche Netzteile.
Erleben Sie lebendige, naturgetreue Farben, perfektes Schwarz und flüssige Bewegungen mit Philips OLED- und QD-OLED-Monitoren – entwickelt für außergewöhnliche Bildqualität und ein immersives Seherlebnis.
Hilfe zu Ihrem Produkt erhalten; Handbücher finden; die besten Tipps und Tricks erfahren; Probleme beheben