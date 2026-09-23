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Philips Monitore

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QD Oled Care

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Entdecken Sie, wie Philips Evnia-Monitore intelligente Tools einsetzen, um das Einbrennen von OLEDs zu reduzieren und die Leistung Ihres Displays länger auf höchstem Niveau zu halten.
Erlebnis

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Neu definierter Workflow für die Produktivität

Energie- und ressourceneffiziente Monitore | Philip...

Energie- und ressourceneffiziente Monitore | Philips

Erfahren Sie, wie Philips Monitore mit Technologien wie PowerSensor, LightSensor und Energieeffizienzklasse A den Energieverbrauch senken und Materialien effizienter nutzen.

Monitore mit Dockingstation

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Gaming über Innovation

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Was macht Philips Monitore einzigartig?

Innovation in jedem Pixel

Was macht Philips Monitore einzigartig?

Philips Monitore bieten brillante Bildqualität, intelligente Funktionen und ein elegantes Design – ideal für Arbeit und Zuhause. Erleben Sie jeden Tag erstklassige Leistung, intuitive Bedienung und gestochen scharfe Bilder.

Unsere Top-Kategorien

Kollektion für Unternehmen

Philips Monitore erfüllen die Anforderungen der dynamischen, vielseitigen Professionals von heute mit einer breiten Palette innovativer Lösungen, die darauf ausgelegt sind, die Produktivität zu maximieren, naturgetreue Bilddarstellung zu liefern, das Wohlbefinden zu fördern und die Umwelt zu schützen.

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Kollektion für Unternehmen
Kollektion für den Alltag

Kollektion für den Alltag

Das Philips Monitore-Sortiment für den Heimgebrauch bietet Nutzerinnen und Nutzern eine reichhaltige und vielfältige Auswahl an Displays, inspiriert von den lebendigen und abwechslungsreichen Lebensstilen von heute.

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Gaming Portfolio

Evnia steht für Zukunftsdenken und Innovationskraft. Mit unserem wegweisenden und inklusiven Ansatz schaffen wir eine moderne Atmosphäre in der Gaming-Welt und nutzen zugleich die Erfahrung und Kompetenz der Marke Philips.

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Gaming Portfolio
Warum Philips Monitore für kleine und mittlere Unternehmen?

Warum Philips Monitore für kleine und mittlere Unternehmen?

Optimiert für kleine und mittlere Unternehmen. Entwickelt für den Erfolg

Monitore für KMU entdecken
TCO Certified Edge

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Engagement für Umwelt

Entscheiden Sie sich für TCO-zertifizierte Philips Monitore – für Innovation, Leistung und Nachhaltigkeit. Entwickelt für alle, die Wert auf Qualität und eine geringere Umweltbelastung legen.

TCO-Monitore entdecken

Videokonferenzen

Der Philips Videokonferenz-Monitor bietet eine nahtlose All-in-One-Lösung für Videogespräche. Integrierte Webcam, Mikrofon und Lautsprecher sorgen für umfassende Audio- und Videounterstützung.

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Videokonferenzen
Docking-Lösungen

Docking-Lösungen

Profitieren Sie von einer einzigen Kabelverbindung, die Ihren Arbeitsplatz vereinfacht und Ihre Produktivität steigert – mit Philips USB-C-Docking-Monitoren. Mit nur einem Kabel können Sie die Akkulaufzeit Ihres Laptops verlängern, ganz ohne zusätzliche Netzteile.

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OLED/QD-OLED

Erleben Sie lebendige, naturgetreue Farben, perfektes Schwarz und flüssige Bewegungen mit Philips OLED- und QD-OLED-Monitoren – entwickelt für außergewöhnliche Bildqualität und ein immersives Seherlebnis.

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OLED/QD-OLED
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