20x effektiver als eine Handzahnbürste3, sanft zum Zahnfleisch
Philips Sonicare Zahnbürsten haben im Vergleich zu Handzahnbürsten eine klinisch nachgewiesene überlegene Reinigungsleistung und sind gleichzeitig sanft zu Zähnen und Zahnfleisch.
Entdecken Sie unser Sortiment an Bürstenköpfen von Philips Sonicare für eine sanfte und gleichzeitig effektive Reinigung. Dabei empfehlen Zahnärzte, den Bürstenkopf alle drei Monate auszutauschen, um eine effektivere Reinigung zu gewährleisten.
Genießen Sie eine mühelose und gründliche Reinigung Ihrer Zahnzwischenräume. Im Vergleich zu herkömmlicher Zahnseide sind Power Flosser sanft zum Zahnfleisch und entfernen bis zu 99 % Plaque1.
Im Sinne der Nachhaltigkeit bestehen unsere Bürstenköpfe zu 70 % aus biobasiertem Kunststoff und das gesamte Sortiment ist auf niedrigen Energieverbrauch ausgelegt.
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In Bezug auf die Plaque-Entfernung mit dem A3 Bürstenkopf im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
im Vergleich zu einer Handzahnbürste.