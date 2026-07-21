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Philips Sonicare

Optimieren Sie Ihre Putzroutine

Feel the Care

Effektiver gegen Plaque1, sanft zum Zahnfleisch

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit2

Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

20x effektiver als eine Handzahnbürste3, sanft zum Zahnfleisch

  • Sonicare Fluid Action reicht tief in die Zahnzwischenräume

  • 20x effektiver3, sanft zum Zahnfleisch

  • Für ein sauberes, frisches Gefühl wie nie zuvor

Entdecken Sie unsere Produktkategorien, die auf Sie zugeschnitten sind

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Elektrische Zahnbürsten

Standard Product Photograph (PPL) OHC, Toothbrush Heads

Bürstenköpfe

Standard Product Photograph (PPL) OHC, Power Flosser

Power Flosser

Bereit für einen Wechsel? Entdecken Sie unser Sortiment für eine gründlichere Reinigung.

  • Elektrische Zahnbürsten

    Philips Sonicare Zahnbürsten haben im Vergleich zu Handzahnbürsten eine klinisch nachgewiesene überlegene Reinigungsleistung und sind gleichzeitig sanft zu Zähnen und Zahnfleisch.

  • Ersatzbürstenköpfe

    Entdecken Sie unser Sortiment an Bürstenköpfen von Philips Sonicare für eine sanfte und gleichzeitig effektive Reinigung. Dabei empfehlen Zahnärzte, den Bürstenkopf alle drei Monate auszutauschen, um eine effektivere Reinigung zu gewährleisten.

  • Power Flossers

    Genießen Sie eine mühelose und gründliche Reinigung Ihrer Zahnzwischenräume. Im Vergleich zu herkömmlicher Zahnseide sind Power Flosser sanft zum Zahnfleisch und entfernen bis zu 99 % Plaque1.

Philips Im Sinne der Umwelt entwickelt
Nachhaltigkeit
Im Sinne der Umwelt entwickelt

Im Sinne der Nachhaltigkeit bestehen unsere Bürstenköpfe zu 70 % aus biobasiertem Kunststoff und das gesamte Sortiment ist auf niedrigen Energieverbrauch ausgelegt.

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Haftungsausschlüsse

  1. In Bezug auf die Plaque-Entfernung mit dem A3 Bürstenkopf im Vergleich zu einer Handzahnbürste. 

  2. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  3. im Vergleich zu einer Handzahnbürste. 