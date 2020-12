Unser Schnullersortiment unterstützt Ihr Baby dabei, sich zu beruhigen – selbst an schwierigen Tagen. Wir haben untersucht, wie Babys saugen und Lösungen entwickelt, die Ihrem Baby helfen, sich besser zu fühlen. Für noch mehr Lächeln im Gesicht Ihres kleinen Wunders.





ultra soft: Unser unglaublich weiches, flexibles Schnullerschild passt sich der Wangenform Ihres Babys an und sorgt so für weniger Abdrücke und Hautreizungen. Mit der Box können Sie die Schnuller in der Mikrowelle sterilisieren und unterwegs hygienisch aufbewahren.

ultra air: Das leichte Schnullerschild verfügt über 4 extragroße Luftlöcher für optimalen Luftstrom, sodass die empfindliche Haut Ihres Babys beim Saugen trockener bleibt. Mit der Box können Sie die Schnuller in der Mikrowelle sterilisieren und unterwegs hygienisch aufbewahren.

ultra air night: Der Schnuller, der die Haut atmen lässt und bei Nacht leicht zu finden ist. Der ultra air night verfügt über extra große Luftlöcher, um die empfindliche Haut weich und trocken zu halten, sowie über einen im Dunkeln leuchtenden Knopf, damit Sie ihn sehen können, wenn das Licht ausgeschaltet ist. Mit der Box können Sie die Schnuller in der Mikrowelle sterilisieren und unterwegs hygienisch aufbewahren.

ultra air, ab dem 18. Monat: Ein leichter Schnuller mit einem besonders festen Sauger, der wachsende Zähne und Zahnfleisch schützt und gleichzeitig für Komfort sorgt. Mit der Box können Sie die Schnuller in der Mikrowelle sterilisieren und unterwegs hygienisch aufbewahren.

Klassik: Ein großartiger Trostspender für jeden Tag. Der kiefergerecht geformte und weiche Sauger ist in verschiedenen Farben erhältlich und sorgt für eine natürliche Zahnentwicklung Ihres Kindes.

Soothie: Unser einteiliger Schnuller aus besonders reinem Silikon. Durch eine fingergroße Öffnung an der Vorderseite kann Ihr Kleines gleichzeitig die tröstende Wirkung Ihres Fingers spüren - für eine noch stärkere Bindung zu Ihrem Kind.