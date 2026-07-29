Einteiliger Schnuller aus Silikon
0 bis 6 Monate
BPA-frei
Doppelpack
Das spezielle, geschwungene, herzförmige Saugerschild ist so konzipiert, dass es sich an die natürlichen Gesichtskonturen deines Babys anpasst. Für maximalen Komfort, ohne an die Nase zu stoßen.
Soothie hat ein strapazierfähiges, einteiliges Design und besteht vollständig aus für medizinische Zwecke zugelassenem Silikon. Unser Expertenteam hat diesen Schnuller speziell für Neugeborene von 0 bis 6 Monaten entwickelt.
Die Produktreihe Philips Avent Soothie wird von Krankenhäusern in ganz Europa verwendet. Ärzte und Krankenschwestern vertrauen darauf, Neugeborene mit dem Soothie zu beruhigen.
4.1
von 5
335
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Orang97
29/07/2026
Deutschland
Perfekter Schnuller
Ein super Schnuller alle meine 3 Kinder haben ihn von Anfang an angenommen auch schön finde ich das er komplett aus Silikon ist das erleichtert das reinigen und verursacht weniger Hautreizungen die größe ist perfekt:) wobei ich sagen muss das mein Kind ihn mit 2 Jahren immer noch sehr liebt ❤️klare Kauf Empfehlung wir haben immer ein Ersatz hier perfekt auch für autistische Kinder wie mein Sohn
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/27 Schnuller verfasst
Date of Use 2024-08-04
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/27 Schnuller verfasst
Date of Use 2024-08-04
VVHH
30/04/2024
Deutschland
Problemlos für Kinder die voll gestillt werden
Meine Tochter ist 5 Wochen alt und wird voll gestillt und ich habe die letzten drei Wochen damit verbracht Schnuller zu finden mit denen sie sich beruhigen kann ohne eine saugverwirrung zu bekommen, und der Soothie von Avent ist der einzige mit dem es geklappt hat! Sie nimmt ihn super gerne in den Mund und saugt daran, und er passt auch wunderbar! Er ist zudem so gut wie vollständig geruchlos und lässt sich mit der Box auch noch super schnell sterilisieren mit der Mikrowelle. Ich bin so erleichtert und kann ihn nur absolut jedem weiterempfehlen!
Vorteile
Keine Saugverwirrung, schnell reinigen, passt gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/22 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/22 Schnuller verfasst
Syntasia
22/09/2023
Deutschland
Super Schnulli
Unsere Tochter die voll gestillt wird, hat keinen anderen Schnulli akzeptiert. Dieser Schnulli wurde aber akzeptiert und es kam auch zu keinerlei Saugirritationen. Auch die weiche Form gefällt uns, wenn sie mal mit dem Schnulli bei uns auf dem Bauch liegt, gibt es keine Abdrücke. 👌
Vorteile
Weiche Form und die symmetrische Saugerform!
Nachteile
Das es nur blau und pink gibt. Etwas "geschlechtsneutralere" Farben wären toll wie gelb oder grün.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/22 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/22 Schnuller verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Alle unsere Soothies haben dieselbe Saugerform, das gleiche einteilige Design und Material und sind mit unterschiedlicher Saugerschild-Form erhältlich, darunter auch die Ausführungen, die in Krankenhäusern in ganz Europa verwendet werden.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.