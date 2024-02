Wenn Sie in unserem Online-Shop ein neues elektronisches Gerät gekauft haben, können Sie Ihr altes (ähnliches) Gerät an uns zurücksenden, damit wir es gemäß den gesetzlichen Bestimmungen recyceln können. Sie können uns Ihr Altgerät über eine UPS Annahmestelle in Ihrer Nähe zusenden. Natürlich können Sie Ihr Gerät auch beim Wertstoffhof Ihrer Gemeinde abgeben, die nächstgelegene Rücknahmestelle finden Sie über diese Website http://www.take-e-back.de/. Wenn Sie Ihr Altgerät and uns zurücksenden möchten, damit wir es für Sie recyceln, folgen Sie bitte folgenden Schritten: Entleeren und reinigen Sie das Gerät (frei von Flüssigkeiten und Fett). Verpacken Sie das Altgerät in einem stabilen Karton mit entsprechenden Abmessungen oder in einem verschlossenen,

reißfesten Beutel. Sorgen Sie dafür, dass eventuelle lose Teile ordnungsgemäß gesichert sind, sodass andere Produkte während des Transports nicht beschädigt werden können. Das Paket darf nicht größer als 120 x 60 x 60 cm (L x B x H) und nicht schwerer als 31.5 Kilo sein. Bitte drucken Sie hier ein freigegebenes Rücksendeetikett und klebe es auf das Paket. Das Paket können Sie kostenlos bei einer DHL Annahmestelle abgeben. Bitte beachten Sie, dass die Sendung nur kostenfrei ist, wenn sie mit einem von Philips bereitgestellten Paketaufkleber

versehen ist. Hier finden Sie allgemeine Verbraucherinformation und Ihre Rechte bezüglich Altgeräteentsorgung und Verschrottung: Altgeräteentsorgung und Verschrottung.