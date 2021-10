Die WHO betrachtet Kontakt und Tröpfchen als Hauptübertragungswege für Covid-19. Die Übertragung durch Aerosole kann in bestimmten Umgebungen auftreten, insbesondere in geschlossenen, überfüllten und unzureichend belüfteten Räumen, in denen sich infizierte Personen über längere Zeit mit anderen aufhalten, wie z. B. in Restaurants.