Die Smart Sensoring Technologie erkennt in Echtzeit und beseitigt automatisch alle drei Hauptbedrohungen für die Luft in Innenräumen: Partikel, schädliche Gase und Allergene in Innenräumen. Der professionelle Sensor scannt automatisch 60.000 Mal pro Minute Schadstoffe in der Luft, erkennt und reagiert in Echtzeit auf jedes Aufkommen von Schadstoffen.