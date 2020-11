Besser einschlafen und sanft aufwachen mit dem Philips Sleep & Wake-Up Light: So funktionieren die Lichtwecker

Das Aufstehen am Morgen fällt vielen Menschen nicht leicht. Nicht nur in den dunklen Wintermonaten ist es verlockend, trotz des Weckerklingelns im warmen Bett zu bleiben. Dies liegt unter anderem daran, dass der menschliche Körper in vielen Abläufen von der Natur beeinflusst wird. In der Entwicklung des Menschen ist die aufgehende Sonne als Weckmechanismus und biologische Uhr fest verankert. Speziell entwickelte Lichtwecker, auch Tageslichtwecker genannt, ahmen diesen natürlichen Mechanismus nach und fördern auf diese Weise ein sanftes Aufwachen.



Inzwischen ist bekannt, dass zu einer guten Schlafqualität neben genügend Tiefschlafphasen und einer angemessenen Schlafdauer auch ein ruhiges Einschlafen und Aufwachen gehören. Der simulierte Sonnenaufgang des Weckers ermöglicht einen natürlichen Übergang zwischen Schlaf- und Aufwachphase. Die verschiedenen Lichtintensitäten der Lichtwecker steigern sich daher langsam während des Weckzyklus. Der Körper nimmt das Licht des simulierten Sonnenaufgangs wahr und beginnt die Melatonin-Produktion zu stoppen, die für einen ausgeglichenen Schlaf sorgt. Stattdessen beginnt er die Endorphin-Ausschüttung, die für Ihr morgendliches Wohlbefinden sorgen. Sie werden also nicht von einem Moment auf den nächsten aus dem Schlaf gerissen, sondern vielmehr vorsichtig hinausgelockt. Auch die beruhigenden Naturgeräusche der Philips Sleep & Wake-Up Lights sollen dabei helfen.



Die Lichtwecker leiten diese Prozesse auch in abgedunkelten Schlafzimmern oder an einem dunklen Wintermorgen ein. Sie müssen also nicht mehr auf den hellen Tageseinbruch warten, um sanft aufzuwachen, sondern können mit Ihrem Philips Sleep & Wake-Up Light jederzeit einen Sonnenaufgang simulieren. Gerade für Personen, die aufgrund von Schichtarbeit mitten in der Nacht aufstehen müssen, kann ein Lichtwecker eine große Hilfe sein.

Weiterlesen