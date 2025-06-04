Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    Sauger für Babyfläschchen Banner

    Egal, wer füttert, stelle mit Ruhe eine Bindung zu deinem Baby her

    Die von Müttern weltweit empfohlene Marke¹

    Neueste Innovation

    Unterstützt den eigenen Trinkrhythmus deines Babys, so wie an der Brust

    Natural Response Babyfl&auml;schchen mit AirFree Ventil

    Natural Response Babyfläschchen mit AirFree Ventil

    Verhindert, dass Luft in den Magen gelangt und bietet so zusätzlichen Schutz vor Koliken, Blähungen und Reflux
    Alle Produkte anzeigen

    Sauger, die sich wie eine Brust anfühlen und so funktionieren

    Mutter, die Baby stillt

    Unsere neueste Innovation

    Unser Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Das ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen Stillen und der Fütterung mit Flasche.

    Einfaches Kombinieren

    Unterstützt den Trinkrhythmus deines Babys ohne Verschütten

    Dank der Technologie für tropffreie Sauger kann dein Baby wie an der Brust trinken, schlucken und atmen.

    6 Sauger-Durchflussraten für unterschiedliche Saugstärken

    6 Sauger-Durchflussraten für unterschiedliche Saugstärken

    Wir empfehlen mit dem Sauger zu beginnen, der mit dem Fläschchen geliefert wird. Wenn dein Baby stark saugt, haben wir Sauger mit geringerer Durchflussrate für eine angenehmere Fütterung. Babys, die sanfter saugen, können eine höhere Durchflussrate ausprobieren.

    Babyfläschchen

    Dasselbe Produkt, aktualisierte Nahrungsflussnavigation

    Unsere neue Flussnavigation erleichtert es dir, den richtigen Sauger für dein Baby zu finden.

    Mehr erfahren

    Warum Philips Avent Babyfläschchen?

    • Philips Avent Babyfläschchen unterstützen den Trinkrhythmus deines Babys

      Wir wissen, dass jedes Baby einzigartig ist. Wir sind davon überzeugt, ihm die besten Babyfläschchen für seine individuellen Bedürfnisse anbieten zu können. Unsere Babyflaschen bieten innovative Funktionen, die harmonisch mit dem natürlichen Trinkrhythmus deines Babys zusammenarbeiten.

    • Babyfläschchen-Sauger imitieren ein natürliches Stillen

      Unsere Natural Response Babyfläschchen imitieren das Erlebnis des Stillens. Dank der einzigartigen Öffnung geben unsere Sauger nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt, und liefern Milch genau dann, wenn es sie braucht, genauso wie die Brust.

    • Das Füttern per Flasche mit richtiger Geschwindigkeit sorgt für Komfort

      Die Philips Avent Technologie für Babyfläschchen bietet ein komfortables Fütterungserlebnis mit abgestimmter Geschwindigkeit, mit dem dein Baby den Milchfluss steuern kann. Der Milchfluss wird unterbrochen, wenn dein Baby pausiert, um zu schlucken und zu atmen, und sorgt so für eine angenehme Fütterung.

    Schwangerschaft+ App Banner

    Support

    Die Schwangerschaft+ App

    Möchtest du interaktive Bilder für jede Schwangerschaftswoche sehen? Werde zu einer von 50 Milliarden Benutzerinnen und verfolge deinen Fortschritt von Woche zu Woche.

    Kostenloser Download

    Artikel, die dir gefallen könnten

    Kundendienst und Support

    Hilfe zu Ihrem Produkt erhalten; Handbücher finden; die besten Tipps und Tricks erfahren; Probleme beheben

    CustomerSupport

    Support-Homepage

    Alle Support-Themen und mehr finden

    MagnifyingGlass

    Produkt suchen

    Nach der Modellnummer suchen und produktspezifische Informationen finden

    Clippin

    Ersatzteile und Zubehör kaufen

    Ihre Produktteile und Zubehör finden

    Mehr für dich und dein Baby

    Sauger für Babyflaschen

    Sauger für Babyflaschen

    Finde die richtige Durchflussrate
    Baby-Geschenke & Starter-Sets

    Baby-Geschenke & Starter-Sets

    Essentials für den neuen Familienzuwachs
    Premium 2-in-1 Flaschenwärmer und Sterilisator

    Premium 2-in-1 Flaschenwärmer und Sterilisator

    Flaschen, Gläschen, Milchbeutel und andere Babyprodukte
    Milchpumpen

    Milchpumpen

    Für jeden Schritt auf deiner Reise
    ¹ Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.

    Werde Teil unserer Community und erhalte einen 10 €-Willkommensgutschein*

    Nutze die Tipps unserer Experten für einen gesünderen Lifestyle - erholsamer Schlaf, Wohlbefinden und vieles mehr.​​

    *

    Ich möchte auf der Grundlage meiner Präferenzen und meines Verhaltens Werbemitteilungen über Produkte, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen von Philips erhalten. Ich kann mich jederzeit problemlos abmelden!

    Was bedeutet das?
    *Klicken Sie hier, um die Gutscheinbedingungen zu lesen
    Warranty icon

    Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

    Unsere Garantiebedingungen ansehen
    Refurbishment icon

    Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

    Besser-als-neu-Editionen kaufen
    Parts and accessories

    Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

    Ersatzteile und Zubehör kaufen
    Sustainability icon

    Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

    Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

    * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

    Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.