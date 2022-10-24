Suchbegriffe

    232 Bewertungen

    Philips Avent Natural Response

    Entwickelt für zusätzlichen Schutz vor Problemen beim Füttern.

    Die von Müttern weltweit empfohlene Marke¹

    Unser bestes Produkt, um Ihrem Baby einen guten Start zu ermöglichen

    Funktioniert wie die Brust und hilft, Koliken zu reduzieren

    Standard-Produktfoto Alternatives Produktfoto Alternatives Produktfoto

    AirFree Ventil

    Reduziert Koliken, Blähungen und Reflux

    Entwickelt, damit Ihr Baby beim Trinken weniger Luft schluckt, da der Sauger mit Milch gefüllt bleibt

    Natural Response

    Passt sich an den natürlichen Rhythmus Ihres Babys an.

    Ihr Baby trinkt, schluckt und atmet ganz nach seinem natürlichen Rhythmus, wie an der Brust

    Erste Schritte

    Lassen Sie Ihrem Baby Zeit für die Umgewöhnung

    Unsere Natural Response Babyfläschchen sind anders als Babyfläschchen mit ungehindertem Nahrungsfluss. Genau wie beim Stillen klappt es vielleicht nicht gleich beim ersten Mal perfekt. Das ist ganz natürlich.

    Feature Image

    Das tropfsichere Sauger-Design verhindert, dass die Milch verschüttet wird.

    Die Öffnung des Saugers ist so konzipiert, dass nur dann Milch abgegeben wird, wenn das Baby aktiv trinkt. Dadurch wird sowohl zuhause als auch unterwegs keine Milch verschüttet.

    Feature Image (PPL) Easy_to_hold

    Auch für kleine Hände leicht zu halten

    Die ergonomische Flasche kann für höchsten Komfort beim Füttern aus allen Winkeln leicht gehalten werden – sowohl von deinen als auch von kleinen Händen.

    Philips Avent Healthcare Professional Baby bottles and nipples SCY903 SCD83 Natural bottle with Response nipples 9oz/260ml Lifestyle shoot 2021 Q2 Product in use photograph

    Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

    Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch aufnimmt oder Schwierigkeiten hat, Milch aufzunehmen, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.

    Natural_Response Feature Image (PPL) Right_Nipple_Flow_EU_ROW

    So wählst du die richtige Saugerstufe für dein Baby

    Jedes Baby trinkt anders und entwickelt sich in seinem eigenen Rhythmus. Deshalb haben wir eine Reihe von Saugern entwickelt, damit du den perfekten Sauger für dein Baby auswählen kannst. Alle Natural Response Sauger bestehen aus weichem Silikon.

    Natural_Response Packaging Photograph (PPL)

    Die gleichen Produkte mit neuem System

    Wir haben auf ein System umgestellt, das auf Flussgeschwindigkeit basiert. Beginne mit dem Sauger, der mit der Flasche geliefert wird. Versuche eine niedrigere Durchflussrate, wenn Milch aus dem Mund des Babys läuft oder wenn das Baby die Milch ausspuckt. Versuche eine höhere Durchflussrate, wenn dein Baby mit dem Sauger spielt, anstatt zu trinken, oder wenn es frustriert scheint. Bei dieser Erneuerung erhältst du möglicherweise beide Packungsstile.

    6 Sauger-Durchflussraten für unterschiedliche Saugstärken

    6 Sauger-Durchflussraten für unterschiedliche Saugstärken

    Wir empfehlen, mit dem Sauger zu beginnen, der mit dem Fläschchen geliefert wird. Wenn Ihr Baby stark saugt, haben wir Sauger mit geringerer Durchflussrate für eine angenehmere Fütterung. Babys, die sanfter saugen, können eine höhere Durchflussrate ausprobieren.

    Unser Sauger ist mit verschiedenen Durchflussraten erhältlich

    Unser Sauger ist mit verschiedenen Durchflussraten erhältlich

    Wir haben kürzlich die Nahrungsflussnavigation für unsere Flaschen auf unseren Verpackungen aktualisiert, damit Sie noch einfacher die richtige Durchflussrate für Ihr Baby finden können.

    Flussrate

    So wählen Sie den richtigen Sauger aus

    Ihr Baby trinkt mit seinem eigenen Rhythmus. Folgen Sie seinen Hinweisen, um einen geeigneten Nahrungsfluss zu finden.

    Artikel, die Ihnen gefallen könnten

    Bewertungen

    Sie haben noch Fragen? Lesen Sie unsere FAQs.

    Welche Vorteile hat der Natural Response Sauger?

    Wie erleichtert der Natural Response-Sauger den Wechsel beim Stillen?

    Was sind die Vorteile des neuen Natural Response-Saugers?

    Welcher Natural Response-Sauger eignet sich für mein Baby am besten?

    Kann ich die Natural Response Sauger mit den original Natural Flaschen verwenden?

    Wie unterscheidet sich mein Natural oder Anti-colic-Sauger von dem Natural Response Sauger?

    Warum lehnt mein Baby den Natural Response Sauger ab?

    Wie unterscheidet sich der Natural Response-Sauger vom original Natural-Sauger?

    Sind Philips AVENT Flaschen für den Gefrierschrank geeignet?

    Warum gibt es keine Altersangabe auf den Verpackungen der Natural Response Sauger?

    Wie kann ich die Unterschiede zwischen Natural und Natural Response Saugern erkennen?

    Kann ich mit dem Natural Response Sauger meinem Baby dickflüssige Nahrung füttern?

    Woher weiß ich, wann ich den Natural Response-Sauger austauschen muss?

    So verwenden Sie das AirFree Ventil mit der Avent Natural Response-Flasche

    Kann ich den Natural Response-Sauger ohne AirFree Ventil verwenden?

    Wie setze ich die Natural Response-Flasche und den Sauger zusammen?

    Kann meine Philips Avent Flasche in der Mikrowelle aufwärmen?

    Wie genau ist die Skala auf meiner Philips Avent Flasche?

    Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?

    Natural Response
    Natural Response

    ¹ Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
    * Der Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. So kann dein Baby in seinem natürlichen Rhythmus saugen, schlucken und atmen – ähnlich wie beim Stillen.
    * Entwickelt für zusätzlichen Schutz vor Koliken, Blähungen und Reflux, indem der Sauger stets mit Milch und nicht mit Luft gefüllt bleibt, für aufrechteres Füttern und weniger Luftaufnahme.

