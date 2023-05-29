1 Flasche
260 ml
Saugerstufe 3
3 bis 6 Monate
Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn dein Baby also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch der Milchfluss.
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch aufnimmt oder Schwierigkeiten hat, Milch aufzunehmen, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.
4.7
von 5
232
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Nachti
29/05/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Keine Bauchschmerzen mehr dank AirVentil
Seit der Geburt meines Sohnes, greifen wir bewusst auf die Babyflaschen mit AirFree Ventil von Philips zurück und sind mehr als zufrieden. Das besondere an den Flaschen ist, dass ein sogenanntes AirFree Ventil während dem Trinken dafür sorgt, dass keine Luft in den Magen gelangt. Dadurch werden Blähungen und Koliken vermieden und der Nachwuchs fühlt sich nach seinem Fläschchen pudelwohl. Die Babyflasche umfasst 260 ml und kann bereits ab dem ersten Monat genutzt werden. Unser Sohn ist inzwischen 3 Monate und wir nutzen die Babyflasche inklusive AirFree Ventil immer noch. Absolute Empfehlung unsererseits!
Vorteile
keine Bauchschmerzen mehr, einfach in der Handhabung
Nachteile
nur ein AirVentil im Paket enthalten
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY673/01 Babyflasche mit AirFree Ventil 260ml, Sauger 3 verfasst
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GiseleM
17/05/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Passt perfect
Ich bin mit der Verwendung der Flasche rundum zufrieden. Perfektes Design und Farbe. Die Qualität des Materials ist am höchsten. Jedes Detail ist gut durchdacht. Gut kombinierbar mit dem Stillen. Milch geht gut, das Kind trinkt leicht und gerne.Ich empfehle.
Vorteile
Einfache zu benutzen
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY673/01 Babyflasche mit AirFree Ventil 260ml, Sauger 3 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Phil12
16/05/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Gute Trinkflasche für Babys - dem Kind gefällt's!
Nachdem unser Nachwuchs bislang die Flasche komplett verweigert hat, waren wir sehr neugierig auf diese Flasche mit der Air-Free-Technik. Die hochwertigen Einzelteile und die trotz ungewohnter Technik einfache Handhabung und Reinigung haben uns als Eltern auf jeden Fall überzeugt. Noch wichtiger aber ist natürlich der Komfort und die Akzeptanz beim Nachwuchs. Das Wichtigste: Er verweigert diese Flasche nicht und kann hier intuitiv und gut trinken, auch wenn er wahrscheinlich trotzdem kein richtig großer Flaschenfan werden wird. Somit sind wir als Eltern natürlich auch zufrieden und gespannt, wie es in den kommenden Wochen weitergeht und ob er nicht doch noch Fan wird.
Vorteile
guter Trinkfluss, unkomplizierte Pflege
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY673/01 Babyflasche mit AirFree Ventil 260ml, Sauger 3 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Der Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. So kann dein Baby in seinem natürlichen Rhythmus saugen, schlucken und atmen – ähnlich wie beim Stillen.
Entwickelt für zusätzlichen Schutz vor Koliken, Blähungen und Reflux, indem der Sauger stets mit Milch und nicht mit Luft gefüllt bleibt, für aufrechteres Füttern und weniger Luftaufnahme.