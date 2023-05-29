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  • Entwickelt für zusätzlichen Schutz vor Problemen beim Füttern.
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Philips Avent Natural ResponseBabyflasche mit AirFree Ventil 260ml, Sauger 3

SCY673/81

4.7
| (232) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Entwickelt für zusätzlichen Schutz vor Problemen beim Füttern.
Für ruhiges und bequemes Füttern. Der Natural Response Sauger unterstützt den einzigartigen Rhythmus deines Babys beim Saugen, Schlucken und Atmen, während das AirFree Ventil dafür sorgt, dass keine Luft in seinen Magen gelangt. Dies gewährleistet einen besonderen Schutz vor Koliken, Blähungen und Reflux.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ein Sauger, der wie eine Brust funktioniert.*

Entwickelt für zusätzlichen Schutz vor Problemen beim Füttern.

  • 1 Flasche

  • 260 ml

  • Saugerstufe 3

  • 3 bis 6 Monate

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn dein Baby also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch der Milchfluss.

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger.

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger.

Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.

Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch aufnimmt oder Schwierigkeiten hat, Milch aufzunehmen, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.7

von 5

232

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

29/05/2023

Deutschland

Deutschland

Keine Bauchschmerzen mehr dank AirVentil

Seit der Geburt meines Sohnes, greifen wir bewusst auf die Babyflaschen mit AirFree Ventil von Philips zurück und sind mehr als zufrieden. Das besondere an den Flaschen ist, dass ein sogenanntes AirFree Ventil während dem Trinken dafür sorgt, dass keine Luft in den Magen gelangt. Dadurch werden Blähungen und Koliken vermieden und der Nachwuchs fühlt sich nach seinem Fläschchen pudelwohl. Die Babyflasche umfasst 260 ml und kann bereits ab dem ersten Monat genutzt werden. Unser Sohn ist inzwischen 3 Monate und wir nutzen die Babyflasche inklusive AirFree Ventil immer noch. Absolute Empfehlung unsererseits!

Vorteile

keine Bauchschmerzen mehr, einfach in der Handhabung

Nachteile

nur ein AirVentil im Paket enthalten

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY673/01 Babyflasche mit AirFree Ventil 260ml, Sauger 3 verfasst

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY673/01 Babyflasche mit AirFree Ventil 260ml, Sauger 3 verfasst

17/05/2023

Deutschland

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Passt perfect

Ich bin mit der Verwendung der Flasche rundum zufrieden. Perfektes Design und Farbe. Die Qualität des Materials ist am höchsten. Jedes Detail ist gut durchdacht. Gut kombinierbar mit dem Stillen. Milch geht gut, das Kind trinkt leicht und gerne.Ich empfehle.

Vorteile

Einfache zu benutzen

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY673/01 Babyflasche mit AirFree Ventil 260ml, Sauger 3 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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16/05/2023

Deutschland

Deutschland

Gute Trinkflasche für Babys - dem Kind gefällt's!

Nachdem unser Nachwuchs bislang die Flasche komplett verweigert hat, waren wir sehr neugierig auf diese Flasche mit der Air-Free-Technik. Die hochwertigen Einzelteile und die trotz ungewohnter Technik einfache Handhabung und Reinigung haben uns als Eltern auf jeden Fall überzeugt. Noch wichtiger aber ist natürlich der Komfort und die Akzeptanz beim Nachwuchs. Das Wichtigste: Er verweigert diese Flasche nicht und kann hier intuitiv und gut trinken, auch wenn er wahrscheinlich trotzdem kein richtig großer Flaschenfan werden wird. Somit sind wir als Eltern natürlich auch zufrieden und gespannt, wie es in den kommenden Wochen weitergeht und ob er nicht doch noch Fan wird.

Vorteile

guter Trinkfluss, unkomplizierte Pflege

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY673/01 Babyflasche mit AirFree Ventil 260ml, Sauger 3 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY673/01 Babyflasche mit AirFree Ventil 260ml, Sauger 3 verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Der Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. So kann dein Baby in seinem natürlichen Rhythmus saugen, schlucken und atmen – ähnlich wie beim Stillen.

  2. Entwickelt für zusätzlichen Schutz vor Koliken, Blähungen und Reflux, indem der Sauger stets mit Milch und nicht mit Luft gefüllt bleibt, für aufrechteres Füttern und weniger Luftaufnahme.