Philips Support Warum lehnt mein Baby den Natural Response Sauger ab?

Die Natural Response Sauger verhalten sich ähnlich wie eine Brust, sodass Ihr Baby mit seinem natürlichen Rhythmus und seinem Trinkstil trinken, Milch schlucken und atmen kann. Die Milch fließt nur aus dem Sauger, wenn Ihr Baby aktiv trinkt. Babys, die an Flaschen mit ungehindertem Nahrungsfluss gewöhnt sind, müssen sich an den neuen Trinkstil anpassen und benötigen etwas Zeit bei der Umstellung auf den Natural Response Sauger.

Die meisten Babys reagieren empfindlich auf Veränderungen, daher können einige Versuche nötig sein, bis es sich an eine neue Art des Trinkens gewöhnt. Wenn Sie Ihrem Baby eine neue Flasche geben, füttern Sie es, wenn es entspannt und nicht hungrig ist. Wenn Sie einige Male ohne Erfolg gefüttert haben, könnte dies ein Anzeichen dafür sein, dass Ihr Baby einen anderen Sauger mit einer anderen Durchflussrate benötigt.

Es ist wichtig, den richtigen Sauger zu finden: Wir alle lernen in unserem eigenen Tempo. Saugen ist eine Fähigkeit, die manche Babys schneller entwickeln als andere. Deshalb profitieren manche Babys anfangs von unserem "First Flow"-Sauger (Sauger 0), bevor sie auf die Natural Response Sauger umsteigen.



Wann sollte ich den Sauger wechseln? Probieren Sie einen Natural Response Sauger mit höherer Durchflussrate aus, wenn Ihr Baby mit dem Sauger spielt, anstatt zu trinken, oder frustriert wirkt. Wechseln Sie zu unserer originalen 60-ml-Natural-Flasche (SCF039/17) mit dem Natural T0-Sauger (SCF657/27), wenn Ihr Baby mit einem Natural Response Sauger länger als 20 Minuten benötigt, um 50 ml zu trinken. Der geringere Saugwiderstand erleichtert das Trinken. Wenn Probleme beim Füttern andauern, wenden Sie sich an eine medizinische Fachkraft.