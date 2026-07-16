Warum lehnt mein Baby den Natural Response Sauger ab?

Die Natural Response Sauger verhalten sich ähnlich wie eine Brust, sodass Ihr Baby mit seinem natürlichen Rhythmus und seinem Trinkstil trinken, Milch schlucken und atmen kann. Die Milch fließt nur aus dem Sauger, wenn Ihr Baby aktiv trinkt. Babys, die an Flaschen mit ungehindertem Nahrungsfluss gewöhnt sind, müssen sich an den neuen Trinkstil anpassen und benötigen etwas Zeit bei der Umstellung auf den Natural Response Sauger.
Die meisten Babys reagieren empfindlich auf Veränderungen, daher können einige Versuche nötig sein, bis es sich an eine neue Art des Trinkens gewöhnt. Wenn Sie Ihrem Baby eine neue Flasche geben, füttern Sie es, wenn es entspannt und nicht hungrig ist. Wenn Sie einige Male ohne Erfolg gefüttert haben, könnte dies ein Anzeichen dafür sein, dass Ihr Baby einen anderen Sauger mit einer anderen Durchflussrate benötigt.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCY903/81 , SCD838/17 , SCY903/71 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›