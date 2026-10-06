Philips Support Wie kann ich die Unterschiede zwischen Natural und Natural Response Saugern erkennen?

Natural Response Sauger wurden so entwickelt, dass sie wie eine Brust geformt sind und sich genauso anfühlen. Allerdings verhalten sich nur die Natural Response Sauger so, dass sie nur dann Milch abgeben, wenn Ihr Baby aktiv trinkt.

Die Philips Avent Natural Response Sauger sind in den USA und Kanada mit Durchflussraten von 1 bis 5 und in anderen Ländern mit Durchflussraten von 1 bis 6 erhältlich. Wenn Sie die Verpackung nicht mehr haben, können Sie die Sauger anhand der folgenden Merkmale erkennen:

Der Sauger hat einen J-förmigem Schlitz an der Spitze anstelle eines runden Lochs.

Ohne Spiraldesign an der Spitze des Saugers.

Natural Sauger haben 3 Nummern auf den Seiten; Natural Response Sauger haben nur 1.

Wechseln Sie nicht ständig zwischen dem Natural und dem Natural Response Sauger, da dies die Trinkgewohnheiten Ihres Babys durcheinanderbringen kann. Sehen Sie sich die Abbildung unten an, um herauszufinden, welchen Sauger Sie besitzen.

Suchen Sie nach der Durchflussrate des Saugers? Um die Durchflussrate des Saugers zu ermitteln, schauen Sie sich den Sauger genauer an. Bei Anti-colic-Saugern wird die Durchflussrate an der Seite des Saugers angezeigt. Die Durchflussrate des Natural und Natural Response Saugers ist von oben am besten sichtbar.