Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCY670/01, SCD838/12, SCD838/13. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
So verwenden Sie das AirFree Ventil mit der Avent Natural Response-Flasche
Wie erleichtert der Natural Response-Sauger den Wechsel beim Stillen?
Was sind die Vorteile des neuen Natural Response-Saugers?
Kann ich die Natural Response Sauger mit den original Natural Flaschen verwenden?
Wie unterscheidet sich der Natural Response-Sauger vom original Natural-Sauger?
Kann ich den Natural Response-Sauger ohne AirFree Ventil verwenden?
Warum lehnt mein Baby den Natural Response Sauger ab?
Kann ich mit dem Natural Response Sauger meinem Baby dickflüssige Nahrung füttern?
Wie kann ich die Unterschiede zwischen Natural und Natural Response Saugern erkennen?
Welcher Natural Response-Sauger eignet sich für mein Baby am besten?
Warum gibt es keine Altersangabe auf den Verpackungen der Natural Response Sauger?
Wie genau ist die Skala auf meiner Philips Avent Flasche?
Kann meine Philips Avent Flasche in der Mikrowelle aufwärmen?
Sind Philips AVENT Flaschen für den Gefrierschrank geeignet?
Was sagt Philips Avent zu Mikroplastik in Babyflaschen? (2021)
Wie setze ich die Natural Response-Flasche und den Sauger zusammen?
Wie unterscheidet sich mein Natural oder Anti-colic-Sauger von dem Natural Response Sauger?
Welche Vorteile hat der Natural Response Sauger?