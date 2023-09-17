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So verwenden Sie das AirFree Ventil mit der Avent Natural Response-Flasche

Reinigen und desinfizieren Sie alle Teile vor dem Gebrauch.

  1. Ziehen Sie den Sauger durch den Schraubring.
  2. Prüfen Sie, ob der Sauger vollständig durch den Schraubring gezogen wurde.
  3. Setzen Sie das AirFree Ventil in die Flasche ein.
  4. Schrauben Sie den Ring auf, um den Deckel zu sichern.
  5. Setzen Sie die Kappe auf die Flasche.
     

 

AirFree Ventil und Natural Response-Flasche

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCY670/01, SCD838/12, SCD838/13. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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