Philips Support Kann ich den Natural Response-Sauger ohne AirFree Ventil verwenden?

Ja, Sie können Ihren Natural Response-Sauger ohne das AirFree Ventil verwenden. Das AirFree Ventil wurde speziell für Neugeborene unter 4 Monaten entwickelt. Wenn Ihr Baby älter wird und ohne Probleme aus der Flasche trinkt, können Sie die Flasche auch ohne das AirFree Ventil verwenden.



