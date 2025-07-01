Die Natural Response Sauger funktionieren anders. Diese Sauger geben nur Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt. Diese Sauger können je nach Präferenz des Babys für Geschwindigkeit (langsamer oder schneller) ausgewählt werden. Jedes Baby ist einzigartig und hat seinen eigenen Trinkrhythmus. Die Saugernavigation, die auf den Produktpackungen angezeigt wird, orientiert sich daher nicht am Alter, sondern an extra langsamer bis hin zu extra schneller Durchflussrate.

Wenn Sie den original Natural Sauger verwendet haben, benötigt Ihr Baby möglicherweise eine höheren Durchflussrate beim Natural Response Sauger. Diese Babys sind an einen schnelleren Milchfluss bei weniger Anstrengung gewöhnt.

Ursprünglich haben wir auf unseren Produktpackungen für Sauger Angaben zum Alter (Monat) verwendet. Diese Angaben richten sich an ein durchschnittliches Baby als Anhaltspunkt, womit diese beginnen sollten. Wir haben Feedback erhalten, dass dies eher einer Vorschrift als einer Empfehlung entspricht. Dies hat zu Zweifel beim Wechsel auf Saugern mit unterschiedlichen Durchflussraten basierend auf den Hinweisen des Babys geführt.

Jedes Baby hat seinen eigenen individuellen Trinkrhythmus. Lassen Sie sich vom Trinkstil Ihres Babys leiten, nicht vom Alter.

Wir haben die Altersangabe für unsere Flaschen beibehalten, um Ihnen bei der Auswahl der richtigen Flaschengröße zu helfen, die zur Milchmenge passt, die Ihr Baby normalerweise trinkt.