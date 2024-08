Maßgeschneiderter Komfort mit vielseitigen Modi

Passen Sie die Einstellungen ganz einfach mit der App Air+ oder am Gerät an. Genießen Sie eine sanfte Brise oder einen stärkeren Luftstrom mit diesem vielseitigen Ventilator mit 3 Geschwindigkeitsstufen, einem Natürliche-Brise-Modus und einem leisen Ruhemodus. Wählen Sie die Einstellung, die am besten zu Ihnen passt, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie es.