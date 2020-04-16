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Philips Digital Signage-Displays sind auf maximale Performance ausgelegt und lassen
unternehmerische Visionen zur Realität werden. Entdecken Sie Lösungen, die
Kunden begeistern und mit hervorragender Qualität, perfekter Auflösung und
hoher Helligkeit sofort in ihren Bann ziehen. Entdecken Sie unsere
branchenspezifischen Innovationen, und erstellen Sie die perfekte
maßgeschneiderte Konfiguration für Ihre individuellen professionellen
Anforderungen...
Philips Digital Signage-Displays sind auf maximale Performance ausgelegt und lassen
Unsere innovativen Philips TV-Geräte für den professionellen Einsatz verfügen über ein elegantes Design, fortschrittliche Anschlussmöglichkeiten und eine Fülle von intelligenten Funktionen und Features, die Ihnen helfen, in jedem Geschäftsbereich das ultimative Erlebnis zu schaffen. Vom Einsatz in der Hospitality-Branche bis hin zu Unternehmensumfeldern - Nachhaltigkeit und Flexibilität sorgen dafür, dass Ihr Unternehmen positiv in die Zukunft blicken kann...
Mit den LED-Displays von Philips ist die kreative Freiheit unendlich groß. Philips LED-Displays wurden entwickelt, um Grenzen zu überwinden und Einschränkungen in Bezug auf Größe, Form und Helligkeit zu beseitigen. Sie sind in verschiedenen Größen und gebogenen Varianten erhältlich, um Ihren Installationsanforderungen gerecht zu werden. Hochwertige Komponenten sorgen für einen geringeren Stromverbrauch und damit für eine höhere Investitionsrentabilität...
Fördern Sie die Zusammenarbeit und maximieren Sie das Engagement im Team. Die interaktiven Touchscreen-Displays von Philips ermöglichen eine echte Verbindung zwischen Menschen und Präsentationen. Schaffen Sie abwechslungsreiche, unterhaltsame Bildungserlebnisse im Klassenzimmer. Oder seien Sie wegweisend für eine hybride, kreative Zusammenarbeit, die über den Konferenzraum hinausgeht, um Teilnehmer auf der ganzen Welt zu erreichen und mit ihnen zu interagieren...
Verwandeln Sie Ihre Inhalte in ein unvergessliches Erlebnis. Mit einem Philips Videowand-Display haben Sie die Möglichkeit, ein beeindruckendes visuelles Erlebnis an Ihren Wänden zu schaffen - mit 2 oder mehr Displays. Mit superflachen Rahmen und 24/7-Betrieb, ob in einer öffentlichen Umgebung, einem Kontrollzentrum oder einem Büroumfeld, fesseln Sie Ihr Publikum mit großen Bildern...
In jeder Branche. Für jeden. PPDS treibt die digitale Entwicklung mit professionellen Philips Displays voran. Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Visionen durch maßgeschneiderte professionelle Philips Display-Lösungen und Innovationen, die Grenzen überschreiten, zum Leben zu erwecken. PPDS steht für das Neue. Für das Digitale. Und für die Verbindung der Menschen von heute mit nachhaltiger Technologie für morgen.
In jeder Branche. Für jeden. PPDS treibt die digitale Entwicklung mit professionellen Philips Displays voran. Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Visionen durch maßgeschneiderte professionelle Philips Display-Lösungen und Innovationen, die Grenzen überschreiten, zum Leben zu erwecken. PPDS steht für das Neue. Für das Digitale. Und für die Verbindung der Menschen von heute mit nachhaltiger Technologie für morgen.
Ganz gleich, ob Sie ein einzelnes Display, eine Reihe von Fernsehern, eine große LED-Installation oder eine komplexe Multitechnologie-Lösung integrieren, wir wissen, dass technische Unterstützung in Ihrer Nähe sein muss. Das technische Team von PPDS steht den Partnern zur Verfügung - sowohl vor Ort durch unsere technischen Direktoren als auch durch unser zentrales Team - und bietet professionelle Philips Displays und Support für Gesamtlösungen sowie technische Schulungen.
PPDS ist ein globales Unternehmen mit einem Netzwerk, das es uns ermöglicht, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihr Geschäft auch weltweit auszuweiten. Wir verfügen über engagierte Teams auf allen Kontinenten und in den jeweiligen Ländern, die alle bestens aufgestellt sind, um sowohl unsere professionellen Philips Display-Produkte als auch den persönlichen Service zu liefern, für den wir bekannt sind.
PPDS ist ein globales Unternehmen mit einem Netzwerk, das es uns ermöglicht, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihr Geschäft auch weltweit auszuweiten.
Wir verfügen über engagierte Teams auf allen Kontinenten und in den jeweiligen Ländern, die alle bestens aufgestellt sind, um sowohl unsere professionellen Philips Display-Produkte als auch den persönlichen Service zu liefern, für den wir bekannt sind.
Globales Netzwerk Unsere internationalen Key-Account-Manager und die Global Partner Alliance bieten unseren Kunden vertrauenswürdigen Support und kooperative Dienstleistungen - weltweit. Regionale Skalierbarkeit Flexibilität und Skalierbarkeit sind der Schlüssel zur Erfüllung von Kundenwünschen. Bei PPDS stehen wir Ihnen in Ihrer Region mit zuverlässigen, dynamischen Kooperationslösungen zur Verfügung. Lokale Unterstützung Unsere PPDS Teams vor Ort sind immer dann zur Stelle, wenn Sie uns brauchen. Sie verfügen über die Fähigkeiten, das Wissen und die Erfahrung, um Ihre Vertriebs-, Lösungs- und technischen Anforderungen zu unterstützen.
Globales Netzwerk
Unsere internationalen Key-Account-Manager und die Global Partner Alliance bieten unseren Kunden vertrauenswürdigen Support und kooperative Dienstleistungen - weltweit.
Regionale Skalierbarkeit
Flexibilität und Skalierbarkeit sind der Schlüssel zur Erfüllung von Kundenwünschen. Bei PPDS stehen wir Ihnen in Ihrer Region mit zuverlässigen, dynamischen Kooperationslösungen zur Verfügung.
Lokale Unterstützung
Unsere PPDS Teams vor Ort sind immer dann zur Stelle, wenn Sie uns brauchen. Sie verfügen über die Fähigkeiten, das Wissen und die Erfahrung, um Ihre Vertriebs-, Lösungs- und technischen Anforderungen zu unterstützen.
PPDS hat die exklusive Lizenz, professionelle Philips Displays an Unternehmen zu
liefern und ihnen damit individuelle Displaylösungen auf höchstem Niveau anzubieten. Philips und PPDS vereinen hochwertige Produkte mit innovativen, nachhaltigen Lösungen, damit Sie Ihre Business-Visionen heute und in Zukunft realisieren können.
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