PPDS ist ein globales Unternehmen mit einem Netzwerk, das es uns ermöglicht, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihr Geschäft auch weltweit auszuweiten.

Wir verfügen über engagierte Teams auf allen Kontinenten und in den jeweiligen Ländern, die alle bestens aufgestellt sind, um sowohl unsere professionellen Philips Display-Produkte als auch den persönlichen Service zu liefern, für den wir bekannt sind.