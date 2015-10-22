Unser Unternehmenszweck bei Philips ist die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen mit sinnvollen Innovationen zu verbessern. Wir wollen bis 2030 jährlich das Leben von 2,5 Milliarden Menschen verbessern, davon 400 Millionen in unterversorgten Regionen.
Als Technologieunternehmen entwickeln wir – und unsere Markenlizenznehmer – Innovationen mit der festen Überzeugung: Es gibt immer einen Weg, das Leben besser zu machen.
Wir blicken stolz auf eine über 130-jährige Tradition wegweisender Innovationen zurück. Sinnvolle Entwicklungen, die sich an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden orientieren, stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.
~9% des Umsatzes
wurden 2025 in Forschung und Entwicklung (F&E) investiert
~9% des Umsatzes
~50%
der F&E konzentrieren sich auf Software/Data Science in 2025
50.500
Patentrechte
#1 Firma
für MedTech-Patentanmeldungen
beim Europäischen Patentamt in 2025
Clarivate Top 100 Global Innovator
13 Jahre in Folge
~9% of sales
invested in R&D
in 2024
~50%
der F&E konzentrieren sich auf Software/Data Science in 2024
#1 Firma
für MedTech-Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt in 2025
50.500
Patentrechte
Clarivate Top 100 Global Innovator
13 Jahre in Folge
Als verantwortungsvolles Unternehmen orientieren wir an hohen Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Wir verankern Nachhaltigkeit tief in unseren Geschäftstätigkeiten – in unserem eigenen Betrieb aber auch gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen.
Diversität und Inklusion am Arbeitsplatz
Der Erfolg eines Unternehmens hängt von den Mitarbeitenden ab. Nur in einem wertschätzenden und respektvollen Arbeitsumfeld lässt sich der nötige Beitrag für den Unternehmenserfolg leisten.
Wir sind ein Team aus rund 67,300 Beschäftigen in mehr als 100 Ländern, mit unterschiedlichen Hintergründen, Sichtweisen und Erfahrungen.
Wir schätzen diese Unterschiede - sie sind es, die Kreativität und Innovation ermöglichen.
Wit möchten, dass Philips der beste Arbeitsplatz für die Menschen ist, die unsere Leidenschaft teilen.
Über 130 Jahre patientenzentrierte Innovation
Produkte kommen und gehen... Technologien ändern sich... Aber bei Philips geht es immer um eine Sache:
Sinnvolle Innovationen zu schaffen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern.
Philips bietet Innovationen, die Ihr Leben bereichern
Wir bei Philips unterstützen Menschen dabei, ein gesundes Leben zu führen. Wir sind ein Technologieunternehmen, das sich um die Menschen und den Erhalt des Planeten kümmert.
Wir möchten, dass Menschen gesund sind, gut leben und ihr Leben genießen können. Als Technologieunternehmen, das sich sowohl um die Menschen als auch um den Planeten kümmert, arbeiten wir an Lösungen, die einen Unterschied machen.
Unsere Innovationen geben Ihnen Zeit für das, was wirklich zählt: eine bessere Versorgung für mehr Menschen.
Wir möchten, dass Menschen gesund sind, gut leben und ihr Leben genießen können. Als Technologieunternehmen, das sich sowohl um die Menschen als auch um den Planeten kümmert, arbeiten wir an Lösungen, die einen Unterschied machen.
Was uns motiviert, besser zu werden
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