

Wir bei Philips haben uns zum Ziel gesetzt, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen durch sinnvolle Innovationen zu verbessern, mit dem Ziel, bis 2030 die Lebensqualität von 2,5 Milliar- den Menschen jährlich zu steigern...

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