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ESG

Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

Gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk arbeiten wir daran, unser Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung noch stärker voranzutreiben und so weltweit einen positiven Einfluss zu nehmen.

Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

Gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk arbeiten wir daran, unser Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung noch stärker voranzutreiben und so weltweit einen positiven Einfluss zu nehmen.

Förderung einer gerechten und nachhaltigen Gesundheitsversorgung

Bei Philips sehen wir die große Chance darin, durch Innovation, Design und Nachhaltigkeit einen Unterschied zu machen – indem wir mehr Gesundheitsdienstleistenden helfen, mehr Patient*innen auf nachhaltige Weise zu unterstützen, und indem wir mehr Menschen ermächtigen, sich um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu kümmern.

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Verantwortungsvoll und nachhaltig agieren

Auf der Grundlage unseres bisherigen Engagements für Nachhaltigkeit, das bis zu unserer Gründung zurückreicht, haben wir den nächsten Schritt getan und einen vollständig integrierten Ansatz für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Geschäftstätigkeit entwickelt.

Unser Leitbild und unsere Verpflichtungen (engl.)

Menschenrechte


Wir bei Philips haben uns zum Ziel gesetzt, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen durch sinnvolle Innovationen zu verbessern, mit dem Ziel, bis 2030 die Lebensqualität von 2,5 Milliar- den Menschen jährlich zu steigern...

Die vollständige Grundsatzstrategie zum Herunterladen finden Sie hier:

Grundsatzerklärung Menschenrechtsstrategie (205.0KB)
Human Rights Strategy Statement (220.0KB)

Geschützte Meldewege


Beschwerden gemäß § 8 LkSG wegen eingetretener oder drohender menschenrechtlicher oder umweltbezogener Vorfälle im Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit von Philips oder deren Lieferanten können über unser Meldesystem EthicsPoint - Philips gemeldet werden.

Philips Speak-Up Policy - deutsch (199.0KB)
Philips Speak-Up Policy - english (218.0KB)

Zielgerichtetes Handeln

Als globales Unternehmen sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft bewusst, und stellen Nachhaltigkeit in den Fokus unserer Geschäftstätigkeit.

 

Umwelt


Wir arbeiten daran, unsere Auswirkungen auf dem Planeten zu minimieren, indem wir Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft vorantreiben und EcoDesign-Prinzipien anwenden. Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren zuliefernden Unternehmen zusammen, um sie bei der Verringerung ihres ökologischen Fußabdrucks zu unterstützen.

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Soziales


Unser Ziel ist es, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern, ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten und eng mit unseren zuliefernden Unternehmen zusammenzuarbeiten.

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Unternehmensführung


Bei Philips basiert alles, was wir tun, auf ethischem und verantwortungsvollem Handeln. Unsere Managementstruktur, unser Geschäftsmodell, unser moralisches Wertesystem und unser solides Risikomanagement gewährleisten die Einhaltung höchster Standards.

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Richtlinien und Bestimmungen

 
Finden Sie hier unsere wichtigsten sozial- undumweltpolitischen Richtlinien, Vorgehensweisen und weitere Publikationen.

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Aktuelles aus dem Bereich ESG

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