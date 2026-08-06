People- and patient-centric innovation for maximum impact
Philips has been improving people’s health and well-being through meaningful innovation for over 130 years. Our impact has always been driven by innovation, design and sustainability. Now, we are in a unique position to help healthcare overcome some of its biggest challenges ever. By maximizing our innovation impact, we can offer better care for more people.
Giving back time
Healthcare is not working as it needs to. Health systems all over the world are under tremendous pressure. We want to give care providers more time to focus on what matters most – the patient – while making it easier for more people to take care of their own health and well-being at home.
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Innovation in Philips happens as close to our customers and consumers as possible, so we can work backwards from what they really need and solve their day-to-day challenges. We focus on innovations in monitoring, interventional, imaging, enterprise informatics and personal health.
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Ultrasound AI solutions
From image acquisition to analysis, our ultrasound AI solutions integrate into clinical workflows and augment user skills. Clinicians stay in control of the ultimate decision.
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