Wir analysieren die kombinierten Daten, um Ihnen personalisierte Services bereitzustellen. Ferner können wir so die Inhalte, Funktionalität und die Nutzbarkeit der App, der Geräte und der Services optimieren sowie neue Produkte und Services entwickeln. In diesem Fall gehen wir davon aus, dass die Verarbeitung Ihrer kombinierten Daten einem legitimen Interesse von Philips dient und gemäß Artikel 6.1. (f) der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 rechtmäßig ist.



Wenn Sie zustimmen, Werbemitteilungen über Philips Produkte, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen zu erhalten, die auf Basis Ihrer Vorlieben und Ihres Online-Verhaltens für Sie relevant sein könnten, senden wir Ihnen gegebenenfalls Marketing- und Werbemitteilungen per E-Mail, Telefon und über andere digitale Kanäle, wie z. B. mobile Apps und soziale Medien. Um die Mitteilungen genau auf Ihre Präferenzen und Ihr Verhalten zuzuschneiden und Ihnen ein passendes und personalisiertes Nutzererlebnis zu ermöglichen, analysieren und kombinieren wir gegebenenfalls Ihre kombinierten Daten. Bevor wir werbebezogene Mitteilungen an Sie senden, bitten wir Sie um Ihre Zustimmung.