IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Mit der Philips Clean Home+ App ("App") können Sie Ihre Philips Luftreiniger und Roboter-Staubsauger (zusammenfassend "Geräte") jederzeit und überall steuern, überwachen und verwalten ("Services"). Die App und die Geräte unterliegen der Kontrolle von Philips Consumer Lifestyle B.V. oder einem seiner Tochterunternehmen ("Philips", "unser", "wir" oder "uns"). Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die von der App und/oder den Geräten erfasst werden, die Sie mit der App koppeln.
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Die App und die Geräte unterliegen der Kontrolle von Philips Consumer Lifestyle B.V. oder einem seiner Tochterunternehmen ("Philips", "unser", "wir" oder "uns"). Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die von der App und/oder den Geräten erfasst werden, die Sie mit der App koppeln.
Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen betreffen personenbezogene Daten, die von dem Gerät oder der App erfasst oder verarbeitet werden. Diese Datenschutzbestimmungen sollen Ihnen ein besseres Verständnis unserer Datenschutzpraktiken vermitteln, wenn Sie unsere App nutzen, darunter die Art, der Zweck und die Verwendung der erfassten Daten sowie Ihre persönlichen Rechte. Lesen Sie bitte ebenfalls unsere Cookie-Richtlinie und die Nutzungsbedingungen.
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Wir empfangen oder erfassen personenbezogene Daten, wie nachstehend im Einzelnen beschrieben, bei der Bereitstellung unserer Services sowie dann, wenn Sie die App aufrufen, herunterladen und installieren.
Kontodaten Sie können sich über ein MyPhilips Konto oder Ihr Profil auf sozialen Medien bei der App anmelden. Benutzer in China können sich auch über ihre Telefonnummern anmelden.
Kontodaten
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Gerätedaten Wenn Sie Ihr Gerät mit der App koppeln, erfassen wir die folgenden Informationen:
Gerätedaten
Wenn Sie Ihr Gerät mit der App koppeln, erfassen wir die folgenden Informationen:
(I) Gerätedaten, einschließlich Geräte-ID, Betriebsmodus, Ein-/Ausschalten, Modus, Lüftergeschwindigkeit, Zeitplanungsprogramm und Steuerbefehle. (II) Allgemeine Luftqualitätsdaten, einschließlich Innenraumallergenindex, PM2.5, Temperatur-, Gas- und Feuchtigkeitsniveau. (I) Gerätedaten, einschließlich Geräte-ID, Daten des Zeitplanungsprogramms, Anzahl der Zyklen und Dauer der Reinigung. Wir erfassen außerdem die IP-Adresse des Routers, der mit Ihrem Gerät verbunden ist. Wir verwenden diese Daten, um die Services bereitzustellen, das Gerät besser auf seine Umgebung einzustellen, unsere Geräte und Services zu verbessern und Ihnen zu ermöglichen, sich stärker mit dem Gerät und seinen Funktionen zu beschäftigen. Da die Gerätedaten nur verarbeitet werden, wenn Sie Ihr Gerät mit der App für die Zwecke der Services koppeln, betrachten wir diese Verarbeitung für die Umsetzung des Vertrags, dessen Partei Sie sind, als erforderlich sowie gemäß Artikel 6.1. (b) der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 als rechtmäßig.
(I) Gerätedaten, einschließlich Geräte-ID, Betriebsmodus, Ein-/Ausschalten, Modus, Lüftergeschwindigkeit, Zeitplanungsprogramm und Steuerbefehle.
(II) Allgemeine Luftqualitätsdaten, einschließlich Innenraumallergenindex, PM2.5, Temperatur-, Gas- und Feuchtigkeitsniveau.
(I) Gerätedaten, einschließlich Geräte-ID, Daten des Zeitplanungsprogramms, Anzahl der Zyklen und Dauer der Reinigung.
Wir erfassen außerdem die IP-Adresse des Routers, der mit Ihrem Gerät verbunden ist.
Wir verwenden diese Daten, um die Services bereitzustellen, das Gerät besser auf seine Umgebung einzustellen, unsere Geräte und Services zu verbessern und Ihnen zu ermöglichen, sich stärker mit dem Gerät und seinen Funktionen zu beschäftigen.
Da die Gerätedaten nur verarbeitet werden, wenn Sie Ihr Gerät mit der App für die Zwecke der Services koppeln, betrachten wir diese Verarbeitung für die Umsetzung des Vertrags, dessen Partei Sie sind, als erforderlich sowie gemäß Artikel 6.1. (b) der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 als rechtmäßig.
Andere bereitgestellte Daten Je nach Modell Ihres Luftreinigers zeigt Ihnen die App möglicherweise einen kleinen Fragebogen an, der sich auf Ihr Anliegen hinsichtlich der Raumluftqualität bezieht: wann Sie Ihr Haus/bzw. Ihren Raum bezogen haben, und in welchem Raum Sie das Gerät aufgestellt haben. Die App verwendet Ihre Antworten, um den am besten geeigneten Betriebsmodus für Ihr Gerät festzulegen.
Andere bereitgestellte Daten
Je nach Modell Ihres Luftreinigers zeigt Ihnen die App möglicherweise einen kleinen Fragebogen an, der sich auf Ihr Anliegen hinsichtlich der Raumluftqualität bezieht: wann Sie Ihr Haus/bzw. Ihren Raum bezogen haben, und in welchem Raum Sie das Gerät aufgestellt haben. Die App verwendet Ihre Antworten, um den am besten geeigneten Betriebsmodus für Ihr Gerät festzulegen.
Da die anderweitig bereitgestellten Daten nur verarbeitet werden, wenn Sie Ihre Geräte mit der App für die Zwecke der Services koppeln, betrachten wir diese Verarbeitung für die Umsetzung des Vertrags, dessen Partei Sie sind, als erforderlich sowie gemäß Artikel 6.1. (b) der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 als rechtmäßig.
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Cookies Wir verwenden Cookies, Tags oder ähnliche Technologien ("Cookies"), um unsere Services zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, zu analysieren und anzupassen. Cookies bieten uns die Möglichkeit, Ihr mobiles Gerät zu erkennen und personenbezogene Daten zu erfassen, darunter die eindeutige Gerätenummer des Benutzers, die IP-Adresse Ihres mobilen Geräts, den verwendeten mobilen Internetbrowser oder das verwendete Betriebssystem, Sitzungs- und Nutzungsdaten oder servicebezogene Leistungsdaten, die sich auf die Verwendung der App beziehen.
Cookies
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Bevor wir Cookies verwenden, bitten wir Sie um Ihre Zustimmung. Weitere Informationen zur Verwendung von Cookies in dieser App erhalten Sie in der Cookie-Richtlinie, die Sie in den Privatsphäreneinstellungen der App finden.
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Service-Center Wir erbringen unsere Services und stellen diese bereit, darunter die Bereitstellung Kundendienst sowie die Verbesserung, Berichtigung und Anpassung unserer Services. Bei Inanspruchnahme unseres Service-Centers übermitteln Sie uns gegebenenfalls Daten über Ihre Nutzung der Services, einschließlich Ihrer Interaktionen mit Philips sowie Ihrer Kontaktdaten, damit wir Ihnen den notwendigen Support bieten können. Wir verwenden Ihre Informationen ebenfalls, um auf Ihre Kontaktanfragen zu antworten.
Service-Center
Wir erbringen unsere Services und stellen diese bereit, darunter die Bereitstellung Kundendienst sowie die Verbesserung, Berichtigung und Anpassung unserer Services. Bei Inanspruchnahme unseres Service-Centers übermitteln Sie uns gegebenenfalls Daten über Ihre Nutzung der Services, einschließlich Ihrer Interaktionen mit Philips sowie Ihrer Kontaktdaten, damit wir Ihnen den notwendigen Support bieten können. Wir verwenden Ihre Informationen ebenfalls, um auf Ihre Kontaktanfragen zu antworten.
Wir erachten die Verarbeitung Ihrer Service-Center-Daten für die Umsetzung des Vertrags, dessen Partei Sie sind, als erforderlich sowie gemäß Artikel 6.1. (b) der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 als rechtmäßig.
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Kombinierte Daten Wir kombinieren gegebenenfalls Ihre personenbezogenen Daten, darunter Kontodaten, Gerätedaten, Cookies, mit Daten, die bei Interaktion mit und Nutzung von digitalen Philips Kanälen wie sozialen Medien, Websites, E-Mails, Apps und vernetzten Produkten erfasst werden, darunter IP-Adressen, Cookies, Mobilgerätedaten, von Ihnen angeklickte oder angetippte Mitteilungen, Standortdaten sowie besuchte Websites.
Kombinierte Daten
Wir kombinieren gegebenenfalls Ihre personenbezogenen Daten, darunter Kontodaten, Gerätedaten, Cookies, mit Daten, die bei Interaktion mit und Nutzung von digitalen Philips Kanälen wie sozialen Medien, Websites, E-Mails, Apps und vernetzten Produkten erfasst werden, darunter IP-Adressen, Cookies, Mobilgerätedaten, von Ihnen angeklickte oder angetippte Mitteilungen, Standortdaten sowie besuchte Websites.
Wir analysieren die kombinierten Daten, um Ihnen personalisierte Services bereitzustellen. Ferner können wir so die Inhalte, Funktionalität und die Nutzbarkeit der App, der Geräte und der Services optimieren sowie neue Produkte und Services entwickeln. In diesem Fall gehen wir davon aus, dass die Verarbeitung Ihrer kombinierten Daten einem legitimen Interesse von Philips dient und gemäß Artikel 6.1. (f) der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 rechtmäßig ist. Wenn Sie zustimmen, Werbemitteilungen über Philips Produkte, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen zu erhalten, die auf Basis Ihrer Vorlieben und Ihres Online-Verhaltens für Sie relevant sein könnten, senden wir Ihnen gegebenenfalls Marketing- und Werbemitteilungen per E-Mail, Telefon und über andere digitale Kanäle, wie z. B. mobile Apps und soziale Medien. Um die Mitteilungen genau auf Ihre Präferenzen und Ihr Verhalten zuzuschneiden und Ihnen ein passendes und personalisiertes Nutzererlebnis zu ermöglichen, analysieren und kombinieren wir gegebenenfalls Ihre kombinierten Daten. Bevor wir werbebezogene Mitteilungen an Sie senden, bitten wir Sie um Ihre Zustimmung.
Wir analysieren die kombinierten Daten, um Ihnen personalisierte Services bereitzustellen. Ferner können wir so die Inhalte, Funktionalität und die Nutzbarkeit der App, der Geräte und der Services optimieren sowie neue Produkte und Services entwickeln. In diesem Fall gehen wir davon aus, dass die Verarbeitung Ihrer kombinierten Daten einem legitimen Interesse von Philips dient und gemäß Artikel 6.1. (f) der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 rechtmäßig ist.
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Zugriffsberechtigungen Wenn die App zu Servicezwecken eine Berechtigung für den Zugriff auf die Sensoren Ihres Mobilgerätes (z. B. Kamera, WLAN, GPS oder Bluetooth) oder andere Daten (z. B. Fotos,) benötigt, werden wir Ihr Einverständnis einholen. Wir verwenden diese Daten nur, wenn dies zur Bereitstellung der Services notwendig ist und wir Ihre Zustimmung erhalten haben.
Zugriffsberechtigungen
Wenn die App zu Servicezwecken eine Berechtigung für den Zugriff auf die Sensoren Ihres Mobilgerätes (z. B. Kamera, WLAN, GPS oder Bluetooth) oder andere Daten (z. B. Fotos,) benötigt, werden wir Ihr Einverständnis einholen. Wir verwenden diese Daten nur, wenn dies zur Bereitstellung der Services notwendig ist und wir Ihre Zustimmung erhalten haben.
1) Allgemeine Berechtigungen - Gerätekopplung. Android-Betriebssysteme benötigen eine grobe geografische Position, um die App mit dem Gerät zu verbinden. iOS erfordert Zugriff auf Standortdaten, um zu erkennen, wann sich die App und das Gerät in der Nähe befinden. Philips verarbeitet diese Daten jedoch in keiner Weise. Die Daten werden auf Ihrem Mobilgerät gespeichert, auf das Philips keinen Zugriff hat. Wenn Sie Ihr Profil oder die App löschen, werden diese Daten von Ihrem Gerät gelöscht. - Finden Sie einen Philips Händler in Ihrer Nähe. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, leiten wir Sie anhand Ihrer Standortdaten zu einem Geschäft oder einem Service-Center in Ihrer Nähe. 2) Luftfilter-Berechtigungen Sie können die App-Berechtigungen jederzeit in den Einstellungen des Mobilgeräts deaktivieren. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
1) Allgemeine Berechtigungen
- Gerätekopplung. Android-Betriebssysteme benötigen eine grobe geografische Position, um die App mit dem Gerät zu verbinden. iOS erfordert Zugriff auf Standortdaten, um zu erkennen, wann sich die App und das Gerät in der Nähe befinden. Philips verarbeitet diese Daten jedoch in keiner Weise. Die Daten werden auf Ihrem Mobilgerät gespeichert, auf das Philips keinen Zugriff hat. Wenn Sie Ihr Profil oder die App löschen, werden diese Daten von Ihrem Gerät gelöscht.
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Philips kann Ihre persönlichen Daten an Drittanbieter, Geschäftspartner oder andere Dritte weiterleiten, wenn dies den Bedingungen der vorliegenden Datenschutzbestimmungen und/oder dem anwendbaren Recht entspricht.
Service-Provider Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, um unsere Services zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, zu analysieren, anzupassen, zu unterstützen und zu vermarkten.
Service-Provider
Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, um unsere Services zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, zu analysieren, anzupassen, zu unterstützen und zu vermarkten.
Wir geben Ihre persönlichen Daten möglicherweise an die folgenden Serviceanbieter weiter: Diese Serviceanbieter stellen die erforderliche Hardware-, Software-, Netzwerk-, Speicher-, Transaktionsdienst- und/oder damit zusammenhängende Technologie bereit, um die App oder die Services ausführen zu können. Philips fordert von seinen Dienstanbietern einen angemessenen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten, der sich mit dem von uns bereitgestellten Schutz vergleichen lässt. Wir fordern von unseren Dienstanbietern, Ihre personenbezogenen Daten nur gemäß unseren Anweisungen und ausschließlich für die oben genannten Zwecke zu verarbeiten. Außerdem erhalten unsere Dienstanbieter nur Zugriff auf die Mindestmenge an Daten, die sie zur Ausführung eines bestimmten Dienstes benötigen, und sind von uns dazu verpflichtet, die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu wahren.
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Diese Serviceanbieter stellen die erforderliche Hardware-, Software-, Netzwerk-, Speicher-, Transaktionsdienst- und/oder damit zusammenhängende Technologie bereit, um die App oder die Services ausführen zu können.
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Weitere Drittanbieter
Philips arbeitet gegebenenfalls auch mit Drittanbietern zusammen, die Ihre personenbezogenen Daten für ihre eigenen Zwecke verwenden. Wenn Philips personenbezogene Daten an einen Drittanbieter weitergibt, der diese für seine eigenen Zwecke verwendet, werden Sie von Philips darüber informiert und/oder wir holen vor der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten Ihre Zustimmung nach geltendem Recht ein. Lesen Sie in diesem Fall die Datenschutzbestimmungen Dritter sorgfältig durch, da diese darin über ihre jeweiligen Datenschutzpraktiken informieren, u. a. auch darüber, welche Art personenbezogener Daten erfasst und wie diese verwendet, verarbeitet und geschützt werden. Mitunter werden Geschäftsbereiche oder Teile eines Geschäftsbereichs von Philips an andere Unternehmen verkauft. Im Rahmen eines solchen Eigentumsübergangs können die personenbezogenen Daten, die in direkter Verbindung zu diesem Geschäftsbereich stehen, an das erwerbende Unternehmen weitergegeben werden. Alle unsere Rechte und Verpflichtungen gemäß unseren Datenschutzbestimmungen können von Philips im Rahmen einer Fusion, Übernahme, Umstrukturierung, eines Verkaufs von Vermögenswerten oder von Gesetzes wegen oder auf andere Weise frei an unsere zugehörigen Unternehmen übertragen werden. Dazu gehört möglicherweise auch die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an unsere zugehörigen Unternehmen, Rechtsnachfolger oder den neuen Eigentümer. Amazon Alexa In einigen Ländern unterstützen wir den Skill für Philips Luftreiniger. Wenn Sie den Skill aktivieren, können Sie Ihr Gerät bzw. Ihre Geräte über Amazon Alexa steuern. Wenn Sie Amazon Alexa aktivieren, stellt Ihnen Amazon seine eigenen Services zur Verfügung. Bitte lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von Amazon Alexa durch. Tmall Genie In China unterstützen wir die Philips Air Skill in der Tmall Genie App. Wenn Sie den Skill aktivieren, können Sie Ihr Gerät über Tmall Genie steuern. In diesem Fall stellt Ihnen Tmall Genie eigene Services zur Verfügung. Bitte lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von Tmall Genie durch. Grenzüberschreitende Übertragung Ihre personenbezogenen Daten werden gegebenenfalls in Ländern gespeichert und verarbeitet, in denen wir ansässig sind oder Dienstanbieter beauftragen. Durch Nutzung der Services stimmen Sie der (möglichen) Übertragung von Daten in Länder außerhalb des Landes zu, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, in denen andere Datenschutzgesetze als in Ihrem Land gelten können. Unter bestimmten Umständen können Gerichte, Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden oder Sicherheitsbehörden in diesen anderen Ländern dazu berechtigt sein, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen. Wenn Sie im EWR wohnhaft sind, werden Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an unsere zugehörigen Unternehmen oder Serviceanbieter in Ländern außerhalb des EWR übertragen, die nach Einschätzung der Europäischen Kommission einen angemessenen Datenschutz gemäß den EWR-Standards bieten (die vollständige Liste dieser Länder finden Sie hier http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.) Bei Übertragungen aus dem EWR in Länder, die von der Europäischen Kommission als nicht angemessen angesehen werden, wie z. B. die USA, haben wir angemessene Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten getroffen, wie beispielsweise unsere verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften für Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner und/oder Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten genehmigt wurden. Eine Kopie dieser Maßnahmen erhalten Sie über den oben angegebenen Link oder über eine E-Mail an [email protected].
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Grenzüberschreitende Übertragung
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Wenn Sie im EWR wohnhaft sind, werden Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an unsere zugehörigen Unternehmen oder Serviceanbieter in Ländern außerhalb des EWR übertragen, die nach Einschätzung der Europäischen Kommission einen angemessenen Datenschutz gemäß den EWR-Standards bieten (die vollständige Liste dieser Länder finden Sie hier http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.) Bei Übertragungen aus dem EWR in Länder, die von der Europäischen Kommission als nicht angemessen angesehen werden, wie z. B. die USA, haben wir angemessene Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten getroffen, wie beispielsweise unsere verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften für Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner und/oder Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten genehmigt wurden. Eine Kopie dieser Maßnahmen erhalten Sie über den oben angegebenen Link oder über eine E-Mail an [email protected].
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange wie notwendig oder zulässig in Bezug auf die Zwecke, für welche die Daten erfasst werden. Zu den von uns angewendeten Kriterien zur Bestimmung der Speicherzeit gehören: (i) der Zeitraum, über den Sie die App und die Services verwenden, (ii) ob wir einer rechtlichen Verpflichtung unterliegen oder (iii) ob die Speicherung hinsichtlich unserer rechtlichen Position ratsam ist (beispielsweise in Bezug auf geltende Verjährungsfristen, Gerichtsverfahren oder behördliche Untersuchungen).
Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte Wenn Sie den Zugriff, die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen oder der Verarbeitung der bereitgestellten personenbezogenen Daten widersprechen möchten, oder wenn Sie eine elektronische Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zur Übermittlung an ein anderes Unternehmen anfordern möchten (insofern dieses Recht auf Datenübertragbarkeit nach geltendem Recht zulässig ist), können Sie sich unter [email protected] gerne an uns wenden. Wir beantworten Ihre Anfrage in Übereinstimmung mit geltendem Recht..
Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte
Wenn Sie den Zugriff, die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen oder der Verarbeitung der bereitgestellten personenbezogenen Daten widersprechen möchten, oder wenn Sie eine elektronische Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zur Übermittlung an ein anderes Unternehmen anfordern möchten (insofern dieses Recht auf Datenübertragbarkeit nach geltendem Recht zulässig ist), können Sie sich unter [email protected] gerne an uns wenden. Wir beantworten Ihre Anfrage in Übereinstimmung mit geltendem Recht..
Geben Sie in Ihrer Anfrage genau an, welche personenbezogenen Daten Sie einsehen, berichtigen, löschen oder einschränken möchten bzw. für welche personenbezogenen Daten Sie der Verarbeitung widersprechen möchten. Zu Ihrem Schutz können wir nur Anfragen bezüglich der personenbezogenen Daten bearbeiten, die mit Ihrem Konto, Ihrer E-Mail-Adresse oder anderen Kontodaten verknüpft sind, die Sie verwenden, um uns Ihre Anfrage zu senden. Möglicherweise müssen wir Ihre Identität überprüfen, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen. Wir werden versuchen, Ihrer Anfrage so bald wie möglich zu entsprechen. Wenn Ihre Einwilligung zur Erfassung und/oder Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich ist, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit zurückziehen. Dies hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung gemäß der Einwilligung vor dem Rückzug. Hinweis: Wenn Sie Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte ganz oder teilweise wahrnehmen, können Sie unsere Services gegebenenfalls nicht mehr in Anspruch nehmen (ganz oder teilweise).
Geben Sie in Ihrer Anfrage genau an, welche personenbezogenen Daten Sie einsehen, berichtigen, löschen oder einschränken möchten bzw. für welche personenbezogenen Daten Sie der Verarbeitung widersprechen möchten. Zu Ihrem Schutz können wir nur Anfragen bezüglich der personenbezogenen Daten bearbeiten, die mit Ihrem Konto, Ihrer E-Mail-Adresse oder anderen Kontodaten verknüpft sind, die Sie verwenden, um uns Ihre Anfrage zu senden. Möglicherweise müssen wir Ihre Identität überprüfen, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen. Wir werden versuchen, Ihrer Anfrage so bald wie möglich zu entsprechen.
Wenn Ihre Einwilligung zur Erfassung und/oder Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich ist, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit zurückziehen. Dies hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung gemäß der Einwilligung vor dem Rückzug.
Hinweis: Wenn Sie Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte ganz oder teilweise wahrnehmen, können Sie unsere Services gegebenenfalls nicht mehr in Anspruch nehmen (ganz oder teilweise).
Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten
Wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst, die Philips anvertrauten Daten vor versehentlicher oder unberechtigter Manipulation, vor Verlust, Missbrauch, Veröffentlichung und Zugriff durch nicht befugte Personen zu schützen. Philips verwendet verschiedene Sicherheitstechnologien sowie technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten. Zu diesem Zweck implementieren wir beispielsweise Zugriffskontrollen und verwenden Firewalls sowie sichere Protokolle.
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Spezielle Informationen für Eltern
Zwar richtet sich der Service in der Regel nicht an Kinder, die unter dem Gesetz als solche gelten, dennoch hält sich Philips streng an geltende Gesetze zur Einholung der Zustimmung von Eltern oder Erziehungsberechtigten, bevor personenbezogene Daten von Kindern erfasst, verwendet oder veröffentlicht werden. Wir haben uns dem Schutz der Privatsphäre von Kindern verpflichtet und empfehlen Eltern und Erziehungsberechtigten nachdrücklich, die Online-Aktivitäten und -Interessen ihrer Kinder aktiv zu kontrollieren. Wenn Ihnen als Eltern oder Erziehungsberechtigten bekannt wird, dass Ihr Kind uns personenbezogene Daten ohne Ihre Genehmigung mitgeteilt hat, wenden Sie sich bitte unter [email protected] an uns. Wenn uns bekannt wird, dass Kinder uns personenbezogene Daten mitgeteilt haben, werden wir solche Daten löschen.
Zwar richtet sich der Service in der Regel nicht an Kinder, die unter dem Gesetz als solche gelten, dennoch hält sich Philips streng an geltende Gesetze zur Einholung der Zustimmung von Eltern oder Erziehungsberechtigten, bevor personenbezogene Daten von Kindern erfasst, verwendet oder veröffentlicht werden. Wir haben uns dem Schutz der Privatsphäre von Kindern verpflichtet und empfehlen Eltern und Erziehungsberechtigten nachdrücklich, die Online-Aktivitäten und -Interessen ihrer Kinder aktiv zu kontrollieren.
Wenn Ihnen als Eltern oder Erziehungsberechtigten bekannt wird, dass Ihr Kind uns personenbezogene Daten ohne Ihre Genehmigung mitgeteilt hat, wenden Sie sich bitte unter [email protected] an uns. Wenn uns bekannt wird, dass Kinder uns personenbezogene Daten mitgeteilt haben, werden wir solche Daten löschen.
Regionsspezifische Informationen: Ihre Datenschutzrechte in Kalifornien (nur USA)
Gemäß California Civil Code Abschnitt 1798.83 (nur USA) haben unsere Kunden mit Wohnsitz in Kalifornien das Recht, einmal im Jahr kostenlos Informationen von uns zu den personenbezogenen Daten anzufordern, die wir im vorangegangenen Kalenderjahr im Rahmen des Direktmarketings an Dritte weitergegeben haben (falls zutreffend). Falls zutreffend, enthalten diese Informationen eine Liste der Kategorien personenbezogener Daten, die weitergegeben wurden, sowie die Namen und Adressen sämtlicher Dritter, an die wir die Informationen im direkt vorangegangenen Kalenderjahr weitergegeben haben. Wenn Sie Einwohner Kaliforniens sind und einen solchen Antrag stellen möchten, besuchen Sie bitte unsere Website zum Thema Datenschutz: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Gemäß California Civil Code Abschnitt 1798.83 (nur USA) haben unsere Kunden mit Wohnsitz in Kalifornien das Recht, einmal im Jahr kostenlos Informationen von uns zu den personenbezogenen Daten anzufordern, die wir im vorangegangenen Kalenderjahr im Rahmen des Direktmarketings an Dritte weitergegeben haben (falls zutreffend). Falls zutreffend, enthalten diese Informationen eine Liste der Kategorien personenbezogener Daten, die weitergegeben wurden, sowie die Namen und Adressen sämtlicher Dritter, an die wir die Informationen im direkt vorangegangenen Kalenderjahr weitergegeben haben. Wenn Sie Einwohner Kaliforniens sind und einen solchen Antrag stellen möchten, besuchen Sie bitte unsere Website zum Thema Datenschutz: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Änderungen an diesen Datenschutzbestimmungen
Unsere Services können sich gelegentlich ändern, ohne dass Sie davon im Voraus in Kenntnis gesetzt wurden. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, gelegentlich Änderungen an diesen Datenschutzbestimmungen vorzunehmen oder diese zu aktualisieren. Bei einer Aktualisierung der vorliegenden Datenschutzbestimmungen wird außerdem das Datum im oberen Bereich dieser Datenschutzbestimmungen aktualisiert. Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig die neueste Version dieser Datenschutzbestimmungen zu lesen. Neue Datenschutzbestimmungen sind mit ihrer Veröffentlichung wirksam. Wenn Sie geänderten Datenschutzbestimmungen nicht zustimmen, sollten Sie Ihre persönlichen Einstellungen ändern oder in Betracht ziehen, unsere Services nicht mehr zu verwenden. Wenn Sie nach solchen Änderungen auch weiterhin auf unsere Services zugreifen oder sie nutzen, bestätigen Sie, dass Sie die geänderten Datenschutzbestimmungen kennen und ihnen zustimmen.
Unsere Services können sich gelegentlich ändern, ohne dass Sie davon im Voraus in Kenntnis gesetzt wurden. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, gelegentlich Änderungen an diesen Datenschutzbestimmungen vorzunehmen oder diese zu aktualisieren. Bei einer Aktualisierung der vorliegenden Datenschutzbestimmungen wird außerdem das Datum im oberen Bereich dieser Datenschutzbestimmungen aktualisiert.
Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig die neueste Version dieser Datenschutzbestimmungen zu lesen.
Neue Datenschutzbestimmungen sind mit ihrer Veröffentlichung wirksam. Wenn Sie geänderten Datenschutzbestimmungen nicht zustimmen, sollten Sie Ihre persönlichen Einstellungen ändern oder in Betracht ziehen, unsere Services nicht mehr zu verwenden. Wenn Sie nach solchen Änderungen auch weiterhin auf unsere Services zugreifen oder sie nutzen, bestätigen Sie, dass Sie die geänderten Datenschutzbestimmungen kennen und ihnen zustimmen.
Kontakt Wenn Sie Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen oder zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch Philips haben, wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten unter [email protected]. Außerdem haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, die für Ihr Land oder Ihre Region zuständig ist. Philips Consumer Lifestyle B.V. High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Niederlande
Kontakt
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High Tech Campus 5, 5656 AE,
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