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These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
General Health App - Datenschutzbestimmung
General Health app bietet Informationen zu Ihrem täglichen Gesundheitsverhalten und Ihrer allgemeinen Gesundheit, ermöglicht Ihnen, den Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen, bietet Ihnen personalisierte Coaching-Programme und Ratschläge für zusätzliche Motivation und Unterstützung, um Ihre Gesundheit, Aktivität und Ihren Lebensstil zu messen, zu überwachen und anzuregen, sowie weitere Services (Services) für Benutzer weltweit. Diese Datenschutzbestimmungen sollen Ihnen ein besseres Verständnis unserer Datenschutzpraktiken vermitteln, wenn Sie unsere Services in Anspruch nehmen, darunter bezüglich der Art, des Zwecks und der Verwendung der erfassten Daten sowie Ihrer persönlichen Rechte.
General Health app verwendet persönliche Daten, die vom , der Philips Gesundheitsuhr, dem Philips Blutdruck-Monitor, der Philips Körperanalyse-Waage und dem Philips Thermometer (Gerät) und/oder der mobilen General Health app-Anwendung (App) erfasst und verarbeitet werden. Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen gelten für persönliche Daten, die vom Gerät und/oder der App erfasst werden, welche unter die Kontrolle von Koninklijke Philips N.V. oder seinen zugehörigen Unternehmen oder Tochtergesellschaften (Philips, unsere, wir oder uns) fallen. Lesen Sie auch unsere Cookie-Richtlinie und die Nutzungsbedingungen, worin die Bedingungen für die Verwendung unserer Services beschrieben werden.
General Health app verwendet persönliche Daten, die vom , der Philips Gesundheitsuhr, dem Philips Blutdruck-Monitor, der Philips Körperanalyse-Waage und dem Philips Thermometer (Gerät) und/oder der mobilen General Health app-Anwendung (App) erfasst und verarbeitet werden.
Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen gelten für persönliche Daten, die vom Gerät und/oder der App erfasst werden, welche unter die Kontrolle von Koninklijke Philips N.V. oder seinen zugehörigen Unternehmen oder Tochtergesellschaften (Philips, unsere, wir oder uns) fallen.
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Wir erhalten oder erfassen persönliche Daten, wie nachstehend im Einzelnen beschrieben, bei der Bereitstellung unserer Services. Dazu gehören der Zugriff, Download und die Installation von Gerät oder App und die Verwendung unserer Services. Wir verwenden diese persönlichen Daten, um die von Ihnen angeforderten Services im Rahmen des Vertrags auszuführen sowie unsere Services auf Grundlage unserer berechtigten Interessen oder zur Erfüllung geltender gesetzlicher Bestimmungen zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, anzupassen, zu unterstützen oder zu vermarkten. Wenn Sie der Erfassung oder Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten nicht zustimmen, ist die Nutzung unserer Services gegebenenfalls nicht möglich.
Sensible persönliche Daten Bevor wir sensible persönliche Daten erfassen, informieren wir Sie darüber und holen Ihre ausdrückliche Zustimmung ein. Zu diesen Daten gehören Größe, Körpergewicht, Körperzusammensetzung, Kalorienzufuhr, Blutdruck (systolisch, diastolisch), Herzfrequenz, Aktivität und Bewegung, Körpertemperatur, Fragen zu Ihrem Lebensstil sowie Ihre Gesundheitsziele. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, ohne die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Basis Ihrer Zustimmung vor dem Widerruf zu beeinträchtigen.
Sensible persönliche Daten
Bevor wir sensible persönliche Daten erfassen, informieren wir Sie darüber und holen Ihre ausdrückliche Zustimmung ein. Zu diesen Daten gehören Größe, Körpergewicht, Körperzusammensetzung, Kalorienzufuhr, Blutdruck (systolisch, diastolisch), Herzfrequenz, Aktivität und Bewegung, Körpertemperatur, Fragen zu Ihrem Lebensstil sowie Ihre Gesundheitsziele. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, ohne die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Basis Ihrer Zustimmung vor dem Widerruf zu beeinträchtigen.
Sensible persönliche Daten Wir bitten Sie, uns keine sensiblen persönlichen Daten über die App oder auf anderen Wegen zukommen zu lassen oder zu veröffentlichen (z. B. Sozialversicherungsnummer, Informationen zur ethnischen Herkunft, politische Ansichten, Religion oder andere Glaubensrichtungen, Gesundheit, biometrische oder genetische Eigenschaften, strafrechtliche Vorgeschichte oder Gewerkschaftszugehörigkeit).
Sensible persönliche Daten
Wir bitten Sie, uns keine sensiblen persönlichen Daten über die App oder auf anderen Wegen zukommen zu lassen oder zu veröffentlichen (z. B. Sozialversicherungsnummer, Informationen zur ethnischen Herkunft, politische Ansichten, Religion oder andere Glaubensrichtungen, Gesundheit, biometrische oder genetische Eigenschaften, strafrechtliche Vorgeschichte oder Gewerkschaftszugehörigkeit).
Kontodaten Wir erfassen Ihre persönlichen Daten, wenn Sie ein Konto erstellen. Sie können sich über ein MyPhilips-Konto oder Ihr E-Mail-Adresse anmelden. Zu den gegebenenfalls erfassten persönlichen Daten gehören Benutzername, Profilfoto, Name, E-Mail-Adresse, Geschlecht, Geburtstag/Alter, Land, Sprache, Standort und Passwort.
Kontodaten
Wir erfassen Ihre persönlichen Daten, wenn Sie ein Konto erstellen. Sie können sich über ein MyPhilips-Konto oder Ihr E-Mail-Adresse anmelden. Zu den gegebenenfalls erfassten persönlichen Daten gehören Benutzername, Profilfoto, Name, E-Mail-Adresse, Geschlecht, Geburtstag/Alter, Land, Sprache, Standort und Passwort.
Andere bereitgestellte Daten Zu diesen Daten gehören Größe, Körpergewicht, Kalorienzufuhr, Fragen zu Ihrem Lebensstil und Ihre Gesundheitsziele.
Andere bereitgestellte Daten
Zu diesen Daten gehören Größe, Körpergewicht, Kalorienzufuhr, Fragen zu Ihrem Lebensstil und Ihre Gesundheitsziele.
Gerätedaten Wir erfassen möglicherweise gerätespezifische Informationen, wenn Sie das Gerät installieren, darauf zugreifen oder verwenden. Dazu gehören Informationen über das Gerät, wie die eindeutige Gerätenummer des Benutzers. Wir erfassen zudem Sitzungs- und Nutzungsdaten, die sich auf die Verwendung des Geräts beziehen. Wenn Sie das die Philips Gesundheitsuhr verwenden, zeichnet dieses Gerät Herzfrequenz, Aktivität und Bewegung auf und überträgt die entsprechenden Daten an die App. Diese Daten umfassen zudem die eindeutige Gerätenummer des Benutzers sowie Sitzungs- und Nutzungsdaten, die sich auf die Verwendung des Geräts/der Geräte beziehen.
Gerätedaten
Wir erfassen möglicherweise gerätespezifische Informationen, wenn Sie das Gerät installieren, darauf zugreifen oder verwenden. Dazu gehören Informationen über das Gerät, wie die eindeutige Gerätenummer des Benutzers. Wir erfassen zudem Sitzungs- und Nutzungsdaten, die sich auf die Verwendung des Geräts beziehen.
Wenn Sie das die Philips Gesundheitsuhr verwenden, zeichnet dieses Gerät Herzfrequenz, Aktivität und Bewegung auf und überträgt die entsprechenden Daten an die App. Diese Daten umfassen zudem die eindeutige Gerätenummer des Benutzers sowie Sitzungs- und Nutzungsdaten, die sich auf die Verwendung des Geräts/der Geräte beziehen.
Wenn Sie den Philips Blutdruck-Monitor verwenden, zeichnet das Gerät den Blutdruck (systolisch, diastolisch) und den Puls auf, und überträgt die entsprechenden Daten an die App. Diese Daten umfassen zudem die eindeutige Gerätenummer des Benutzers sowie Sitzungs- und Nutzungsdaten, die sich auf die Verwendung des Geräts/der Geräte beziehen.
Wenn Sie die Philips Körperanalyse-Waage verwenden, zeichnet das Gerät Gewicht und Körperzusammensetzung, Größe und Profildaten auf (von der App erfasst) und überträgt die entsprechenden Daten an die App. Diese Daten umfassen zudem die eindeutige Gerätenummer des Benutzers sowie Sitzungs- und Nutzungsdaten, die sich auf die Verwendung des Geräts/der Geräte beziehen.
Wenn Sie das Philips Thermometer verwenden, zeichnet das Gerät die Körpertemperatur auf und überträgt die entsprechenden Daten an die App. Diese Daten umfassen zudem die eindeutige Gerätenummer des Benutzers sowie Sitzungs- und Nutzungsdaten, die sich auf die Verwendung des Geräts/der Geräte beziehen.
Cookies Wir verwenden Cookies, Tags oder ähnliche Technologien, um unsere Services zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, zu analysieren und anzupassen. Cookies bieten uns die Möglichkeit, Ihr mobiles Gerät zu erkennen und persönliche Daten zu erfassen, darunter die eindeutige Gerätenummer des Benutzers, die IP-Adresse Ihres mobilen Geräts, den verwendeten mobilen Internetbrowser oder das verwendete Betriebssystem, Sitzungs- und Nutzungsdaten oder servicebezogene Leistungsdaten, die sich auf die Verwendung der App beziehen.
Cookies
Wir verwenden Cookies, Tags oder ähnliche Technologien, um unsere Services zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, zu analysieren und anzupassen. Cookies bieten uns die Möglichkeit, Ihr mobiles Gerät zu erkennen und persönliche Daten zu erfassen, darunter die eindeutige Gerätenummer des Benutzers, die IP-Adresse Ihres mobilen Geräts, den verwendeten mobilen Internetbrowser oder das verwendete Betriebssystem, Sitzungs- und Nutzungsdaten oder servicebezogene Leistungsdaten, die sich auf die Verwendung der App beziehen.
Weitere Informationen zur Verwendung von Cookies oder ähnlichen Technologien in dieser App erhalten Sie in der Cookie-Richtlinie, die Sie in den Privatsphäreneinstellungen der App finden. Transaktionsbezogene Daten Wenn Sie für unsere Services bezahlen, erhalten wir gegebenenfalls Informationen und Bestätigungen, wie z. B. Zahlungsbestätigungen von App Stores oder anderen Drittanbietern, die Ihre Zahlung verarbeiten. Service-Center Sie stellen uns möglicherweise Informationen in Bezug auf die Nutzung unserer Services bereit, darunter Ihre Interaktionen mit Philips sowie Ihre Kontaktdaten, damit wir Ihnen den notwendigen Service bieten können. Wir erbringen unsere Services und stellen diese bereit, darunter die Bereitstellung von Service-Center-Leistungen sowie die Verbesserung, Berichtigung und Anpassung unserer Services. Wir verwenden diese Informationen ebenfalls, um auf Ihre Kontaktanfrage zu antworten.
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Transaktionsbezogene Daten
Wenn Sie für unsere Services bezahlen, erhalten wir gegebenenfalls Informationen und Bestätigungen, wie z. B. Zahlungsbestätigungen von App Stores oder anderen Drittanbietern, die Ihre Zahlung verarbeiten.
Service-Center
Sie stellen uns möglicherweise Informationen in Bezug auf die Nutzung unserer Services bereit, darunter Ihre Interaktionen mit Philips sowie Ihre Kontaktdaten, damit wir Ihnen den notwendigen Service bieten können. Wir erbringen unsere Services und stellen diese bereit, darunter die Bereitstellung von Service-Center-Leistungen sowie die Verbesserung, Berichtigung und Anpassung unserer Services. Wir verwenden diese Informationen ebenfalls, um auf Ihre Kontaktanfrage zu antworten.
Kombinierte Daten Wir kombinieren möglicherweise Ihre persönlichen Daten, darunter Kontodaten, andere von Ihnen bereitgestellte Daten, Gerätedaten, Cookies, Standortdaten, erfasste Daten bei Interaktionen und der Nutzung der digitalen Philips Kanäle wie soziale Medien, Websites, E-Mails, Apps und verbundene Produkte, IP-Adresse, Cookies, Gerätedaten, von Ihnen angeklickte oder angetippte Mitteilungen, Standortdaten sowie besuchte Websites.
Kombinierte Daten
Wir kombinieren möglicherweise Ihre persönlichen Daten, darunter Kontodaten, andere von Ihnen bereitgestellte Daten, Gerätedaten, Cookies, Standortdaten, erfasste Daten bei Interaktionen und der Nutzung der digitalen Philips Kanäle wie soziale Medien, Websites, E-Mails, Apps und verbundene Produkte, IP-Adresse, Cookies, Gerätedaten, von Ihnen angeklickte oder angetippte Mitteilungen, Standortdaten sowie besuchte Websites.
Die kombinierten Daten werden analysiert und verwendet, um Ihnen Services, wie z. B. Informationen zu Ihrem täglichen Gesundheitsverhalten und Ihrer allgemeinen Gesundheit, bereitzustellen, Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit zu verfolgen und Ihnen personalisierte Coaching-Programme und Ratschläge für zusätzliche Motivation und Unterstützung bereitzustellen, die Ihre Gesundheit, Aktivität und Ihren Lebensstil messen, überwachen und anregen. Gleichzeitig helfen sie uns dabei, Inhalte, Funktionen und Benutzerfreundlichkeit von App, Gerät und Services zu verbessern sowie neue Produkte und Services zu entwickeln. Wenn Sie zustimmen, Werbemitteilungen über Philips Produkte, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen zu erhalten, die auf Basis Ihrer Vorlieben und Ihres Online-Verhaltens für Sie relevant sein könnten, senden wir Ihnen gegebenenfalls Marketing- und Werbemitteilungen per E-Mail, Telefon und andere digitale Kanäle, wie z. B. mobile Apps und soziale Medien. Um die Mitteilungen genau auf Ihre Vorlieben und Ihr Verhalten zuzuschneiden und Ihnen ein relevantes und personalisiertes Erlebnis bereitzustellen, analysieren und kombinieren wir gegebenenfalls Ihre persönlichen Daten. Sie können sich jederzeit von derartigen Mitteilungen abmelden. Zugriffsberechtigungen
Die App fordert möglicherweise Zugriffsberechtigungen für Ihr Telefon oder für Sensoren (z. B. Kamera, WLAN, Standort oder Bluetooth) oder andere Daten (z. B. Fotos, Terminplaner oder Kontakte) auf Ihrem mobilen Gerät an.
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Wenn Sie zustimmen, Werbemitteilungen über Philips Produkte, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen zu erhalten, die auf Basis Ihrer Vorlieben und Ihres Online-Verhaltens für Sie relevant sein könnten, senden wir Ihnen gegebenenfalls Marketing- und Werbemitteilungen per E-Mail, Telefon und andere digitale Kanäle, wie z. B. mobile Apps und soziale Medien. Um die Mitteilungen genau auf Ihre Vorlieben und Ihr Verhalten zuzuschneiden und Ihnen ein relevantes und personalisiertes Erlebnis bereitzustellen, analysieren und kombinieren wir gegebenenfalls Ihre persönlichen Daten. Sie können sich jederzeit von derartigen Mitteilungen abmelden.
Zugriffsberechtigungen
An wen werden persönliche Daten weitergegeben?
Philips kann Ihre persönlichen Daten an Drittanbieter, Geschäftspartner oder andere Dritte weiterleiten, wenn dies den Bedingungen der vorliegenden Datenschutzbestimmungen und/oder dem anwendbaren Recht entspricht. Serviceanbieter Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, um unsere Services zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, zu analysieren, anzupassen, zu unterstützen und zu vermarkten. Wir geben Ihre persönlichen Daten möglicherweise an die folgenden Serviceanbieter weiter: Philips erfordert von seinen Serviceanbietern einen angemessenen Schutz Ihrer persönlichen Daten, der sich mit dem von uns bereitgestellten Schutz vergleichen lässt. Wir erfordern von unseren Serviceanbietern, Ihre persönlichen Daten nur gemäß unseren Anweisungen und ausschließlich für die oben genannten Zwecke zu verarbeiten. Außerdem erhalten unsere Serviceanbieter nur Zugriff auf die Mindestmenge an Daten, die Sie zur Ausführung eines bestimmten Service benötigen, und sind von uns dazu verpflichtet, den Schutz Ihrer persönlichen Daten zu wahren. Weitere Drittanbieter Wenn Philips persönliche Daten an einen Drittanbieter weitergibt, der diese für seine eigenen Zwecke verwendet, werden Sie von Philips darüber informiert und/oder wir holen vor der Weitergabe Ihrer persönlichen Daten Ihre Zustimmung in Übereinstimmung mit geltendem Recht ein. Mitunter werden Geschäftsbereiche oder Teile eines Geschäftsbereichs von Philips an andere Unternehmen verkauft. Im Rahmen des zugehörigen Eigentumsübergangs können die persönlichen Daten, die in direkter Verbindung zu diesem Geschäftsbereich stehen, an das erwerbende Unternehmen übergeben werden. Alle unsere Rechte und Verpflichtungen gemäß unseren Datenschutzbestimmungen können von Philips im Rahmen einer Fusion, Übernahme, Umstrukturierung, eines Verkaufs von Vermögenswerten oder von Gesetzes wegen oder auf andere Weise frei an unsere zugehörigen Unternehmen übertragen werden. Dazu gehört möglicherweise auch die Übertragung Ihrer persönlichen Daten an unsere zugehörigen Unternehmen, Rechtsnachfolger oder den neuen Eigentümer. Wir geben Ihre persönlichen Daten möglicherweise an die folgenden Drittanbieter weiter: Grenzüberschreitende Übertragung Wenn Sie im EWR wohnhaft sind, werden Ihre persönlichen Daten möglicherweise an unsere zugehörigen Unternehmen oder Serviceanbieter in Ländern außerhalb des EWR übertragen, die von der Europäischen Kommission anerkannt sind, einen angemessenen Datenschutz gemäß den EWR-Standards bereitzustellen (die vollständige Liste dieser Länder ist hier verfügbar http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Bei Übertragungen aus dem EWR in Länder, die von der Europäischen Kommission als nicht angemessen angesehen werden, wie z. B. die USA, haben wir angemessene Maßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten getroffen, wie beispielsweise unsere verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften für Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner und/oder Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden. Eine Kopie dieser Maßnahmen erhalten Sie über den oben angegebenen Link oder über eine E-Mail an [email protected]. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, den USA, Lateinamerika, Tokio oder Sydney und China. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such asIhr Herz-Alter berechnen und Coaching (nur bei Apps, die Coaching anbieten). Payment These providers handle financial data in relation to Online-Käufen und Ihrer Gebühr für das Programm. 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Diese Serviceanbieter stellen die erforderliche Hardware-, Software-, Netzwerk-, Speicher-, Transaktionsdienst- und/oder damit zusammenhängende Technologie bereit, um die App oder die Services ausführen zu können.
Philips arbeitet gegebenenfalls auch mit Drittanbietern zusammen, die Ihre persönlichen Daten für ihre eigenen Zwecke verwenden. Lesen Sie deren Datenschutzbestimmungen sorgfältig durch, insbesondere, welche Art von persönlichen Daten sie erfassen sowie wie sie diese verwenden und schützen.
Diese Drittanbieter stellen Ihnen möglicherweise ihre eigenen Services bereit. Wir teilen Ihre persönlichen Daten gegebenenfalls auf Ihren Antrag und/oder gemäß geltendem Recht mit Apple Health.
Ihre persönlichen Daten werden gegebenenfalls in Ländern gespeichert oder verarbeitet, in denen wir ansässig sind oder Serviceanbieter beauftragen. Durch Nutzung der Services stimmen Sie zur (möglichen) Übertragung von Daten in Länder außerhalb des Landes zu, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, in welchen andere Datenschutzgesetze als in Ihrem Land gelten können. Unter bestimmten Umständen können Gerichte, Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden oder Sicherheitsbehörden in diesen anderen Ländern dazu berechtigt sein, auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen.
Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir speichern Ihre persönlichen Daten so lange wie notwendig oder zulässig in Bezug auf die Zwecke, für welche die Daten erfasst werden. Zu den von uns angewendeten Kriterien zur Bestimmung der Speicherzeit gehören: (i) der Zeitraum, über den Sie die App und die Services verwenden; (ii) ob eine rechtliche Verpflichtung auf uns zutrifft; oder (iii) ob die Speicherung hinsichtlich unserer rechtlichen Position ratsam ist (beispielsweise in Bezug auf geltende Verjährungsfristen, Gerichtsverfahren oder behördliche Untersuchungen).
Philips kann Ihre persönlichen Daten an Drittanbieter, Geschäftspartner oder andere Dritte weiterleiten, wenn dies den Bedingungen der vorliegenden Datenschutzbestimmungen und/oder dem anwendbaren Recht entspricht.
Serviceanbieter
Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, um unsere Services zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, zu analysieren, anzupassen, zu unterstützen und zu vermarkten.
Wir geben Ihre persönlichen Daten möglicherweise an die folgenden Serviceanbieter weiter:
Philips erfordert von seinen Serviceanbietern einen angemessenen Schutz Ihrer persönlichen Daten, der sich mit dem von uns bereitgestellten Schutz vergleichen lässt. Wir erfordern von unseren Serviceanbietern, Ihre persönlichen Daten nur gemäß unseren Anweisungen und ausschließlich für die oben genannten Zwecke zu verarbeiten. Außerdem erhalten unsere Serviceanbieter nur Zugriff auf die Mindestmenge an Daten, die Sie zur Ausführung eines bestimmten Service benötigen, und sind von uns dazu verpflichtet, den Schutz Ihrer persönlichen Daten zu wahren.
Weitere Drittanbieter
Wenn Philips persönliche Daten an einen Drittanbieter weitergibt, der diese für seine eigenen Zwecke verwendet, werden Sie von Philips darüber informiert und/oder wir holen vor der Weitergabe Ihrer persönlichen Daten Ihre Zustimmung in Übereinstimmung mit geltendem Recht ein.
Mitunter werden Geschäftsbereiche oder Teile eines Geschäftsbereichs von Philips an andere Unternehmen verkauft. Im Rahmen des zugehörigen Eigentumsübergangs können die persönlichen Daten, die in direkter Verbindung zu diesem Geschäftsbereich stehen, an das erwerbende Unternehmen übergeben werden. Alle unsere Rechte und Verpflichtungen gemäß unseren Datenschutzbestimmungen können von Philips im Rahmen einer Fusion, Übernahme, Umstrukturierung, eines Verkaufs von Vermögenswerten oder von Gesetzes wegen oder auf andere Weise frei an unsere zugehörigen Unternehmen übertragen werden. Dazu gehört möglicherweise auch die Übertragung Ihrer persönlichen Daten an unsere zugehörigen Unternehmen, Rechtsnachfolger oder den neuen Eigentümer.
Wir geben Ihre persönlichen Daten möglicherweise an die folgenden Drittanbieter weiter:
Grenzüberschreitende Übertragung
Wenn Sie im EWR wohnhaft sind, werden Ihre persönlichen Daten möglicherweise an unsere zugehörigen Unternehmen oder Serviceanbieter in Ländern außerhalb des EWR übertragen, die von der Europäischen Kommission anerkannt sind, einen angemessenen Datenschutz gemäß den EWR-Standards bereitzustellen (die vollständige Liste dieser Länder ist hier verfügbar http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Bei Übertragungen aus dem EWR in Länder, die von der Europäischen Kommission als nicht angemessen angesehen werden, wie z. B. die USA, haben wir angemessene Maßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten getroffen, wie beispielsweise unsere verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften für Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner und/oder Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden. Eine Kopie dieser Maßnahmen erhalten Sie über den oben angegebenen Link oder über eine E-Mail an [email protected].
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Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte Wenn Sie den Zugriff, die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung Ihrer persönlichen Daten beantragen möchten, oder der Verarbeitung der bereitgestellten persönlichen Daten widersprechen möchten, oder wenn Sie eine elektronische Kopie Ihrer persönlichen Daten zur Übermittlung an ein anderes Unternehmen anfordern möchten (insofern dieses Recht auf Datenübertragbarkeit nach geltendem Recht zulässig ist), können Sie sich gerne an uns wenden: [email protected]. Wir beantworten Ihre Anfrage in Übereinstimmung mit geltendem Recht.
Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte
Wenn Sie den Zugriff, die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung Ihrer persönlichen Daten beantragen möchten, oder der Verarbeitung der bereitgestellten persönlichen Daten widersprechen möchten, oder wenn Sie eine elektronische Kopie Ihrer persönlichen Daten zur Übermittlung an ein anderes Unternehmen anfordern möchten (insofern dieses Recht auf Datenübertragbarkeit nach geltendem Recht zulässig ist), können Sie sich gerne an uns wenden: [email protected]. Wir beantworten Ihre Anfrage in Übereinstimmung mit geltendem Recht.
Geben Sie in Ihrer Anfrage genau an, welche persönlichen Daten Sie einsehen, berichtigen, löschen oder einschränken möchten bzw. für welche persönlichen Daten Sie der Verarbeitung widersprechen möchten. Zu Ihrem Schutz berücksichtigen wir nur Anfragen in Bezug auf die persönlichen Daten im Zusammenhang mit Ihrem Konto, Ihrer E-Mail-Adresse oder anderen Kontoinformationen, die Sie zum Einsenden Ihrer Anfrage verwenden. Möglicherweise müssen wir auch Ihre Identität überprüfen, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen. Wir versuchen, Ihre Anfrage so schnell, wie unter den gegebenen Bedingungen möglich, zu erfüllen. Hinweis: Wenn Sie Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte ganz oder teilweise wahrnehmen, können Sie unsere Services gegebenenfalls nicht mehr verwenden (ganz oder teilweise).
Geben Sie in Ihrer Anfrage genau an, welche persönlichen Daten Sie einsehen, berichtigen, löschen oder einschränken möchten bzw. für welche persönlichen Daten Sie der Verarbeitung widersprechen möchten. Zu Ihrem Schutz berücksichtigen wir nur Anfragen in Bezug auf die persönlichen Daten im Zusammenhang mit Ihrem Konto, Ihrer E-Mail-Adresse oder anderen Kontoinformationen, die Sie zum Einsenden Ihrer Anfrage verwenden. Möglicherweise müssen wir auch Ihre Identität überprüfen, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen. Wir versuchen, Ihre Anfrage so schnell, wie unter den gegebenen Bedingungen möglich, zu erfüllen.
Hinweis: Wenn Sie Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte ganz oder teilweise wahrnehmen, können Sie unsere Services gegebenenfalls nicht mehr verwenden (ganz oder teilweise).
Wir schützen Ihre persönlichen Daten
Wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst, die Philips anvertrauten Daten vor zufälliger oder unberechtigter Manipulation, vor Verlust, Missbrauch, Veröffentlichung und Zugriff durch unberechtigte Personen zu schützen. Philips verwendet verschiedene Sicherheitstechnologien sowie technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten. Zu diesem Zweck implementieren wir beispielsweise Zugriffskontrollen und verwenden Firewalls sowie sichere Protokolle.
Wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst, die Philips anvertrauten Daten vor zufälliger oder unberechtigter Manipulation, vor Verlust, Missbrauch, Veröffentlichung und Zugriff durch unberechtigte Personen zu schützen. Philips verwendet verschiedene Sicherheitstechnologien sowie technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten. Zu diesem Zweck implementieren wir beispielsweise Zugriffskontrollen und verwenden Firewalls sowie sichere Protokolle.
Spezielle Informationen für Eltern
Die Services richten sich zwar nicht an Kinder im Sinne geltenden Rechts, dennoch hält sich Philips streng an geltende Gesetze zur Einholung der Zustimmung von Eltern oder Erziehungsberechtigten, bevor Informationen von Kindern erfasst, verwendet oder veröffentlicht werden. Wir haben uns zum Schutz der Privatsphäre von Kindern verpflichtet und empfehlen Eltern und Erziehungsberechtigten nachdrücklich, eine aktive Rolle bei Online-Aktivitäten und den Interessen ihrer Kinder einzunehmen. Wenn einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten bekannt wird, dass uns ein Kind seine persönlichen Daten ohne deren Zustimmung mitgeteilt hat, wenden Sie sich bitte an uns: [email protected]. Wenn uns bekannt wird, dass Kinder uns persönliche Daten mitgeteilt haben, werden wir solche Daten löschen.
Die Services richten sich zwar nicht an Kinder im Sinne geltenden Rechts, dennoch hält sich Philips streng an geltende Gesetze zur Einholung der Zustimmung von Eltern oder Erziehungsberechtigten, bevor Informationen von Kindern erfasst, verwendet oder veröffentlicht werden. Wir haben uns zum Schutz der Privatsphäre von Kindern verpflichtet und empfehlen Eltern und Erziehungsberechtigten nachdrücklich, eine aktive Rolle bei Online-Aktivitäten und den Interessen ihrer Kinder einzunehmen.
Wenn einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten bekannt wird, dass uns ein Kind seine persönlichen Daten ohne deren Zustimmung mitgeteilt hat, wenden Sie sich bitte an uns: [email protected]. Wenn uns bekannt wird, dass Kinder uns persönliche Daten mitgeteilt haben, werden wir solche Daten löschen.
Regionsspezifische Informationen: Ihre Datenschutzrechte in Kalifornien (nur USA)
Gemäß California Civil Code Abschnitt 1798.83 haben unsere Kunden mit Wohnsitz in Kalifornien das Recht, einmal im Jahr kostenlos Informationen von uns zu den persönlichen Informationen (falls zutreffend) anzufordern, die wir im vorangegangenen Kalenderjahr im Rahmen des direkten Marketings an Dritte weitergegeben haben. Falls zutreffend, enthalten diese Informationen eine Liste der Kategorien persönlicher Informationen, die weitergegeben wurden, sowie die Namen und Adressen sämtlicher Dritter, an die wir die Informationen im direkt vorangegangenen Kalenderjahr weitergegeben haben. Wenn Sie Einwohner von Kalifornien sind und einen solchen Antrag stellen möchten, lesen Sie bitte unsere Website zum Datenschutz: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Gemäß California Civil Code Abschnitt 1798.83 haben unsere Kunden mit Wohnsitz in Kalifornien das Recht, einmal im Jahr kostenlos Informationen von uns zu den persönlichen Informationen (falls zutreffend) anzufordern, die wir im vorangegangenen Kalenderjahr im Rahmen des direkten Marketings an Dritte weitergegeben haben. Falls zutreffend, enthalten diese Informationen eine Liste der Kategorien persönlicher Informationen, die weitergegeben wurden, sowie die Namen und Adressen sämtlicher Dritter, an die wir die Informationen im direkt vorangegangenen Kalenderjahr weitergegeben haben. Wenn Sie Einwohner von Kalifornien sind und einen solchen Antrag stellen möchten, lesen Sie bitte unsere Website zum Datenschutz: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Änderungen an diesen Datenschutzbestimmungen
Unsere Services können sich gelegentlich ändern, ohne dass Sie davon im Voraus in Kenntnis gesetzt wurden. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, gelegentlich Änderungen an diesen Datenschutzbestimmungen vorzunehmen oder diese zu aktualisieren. Bei einer Aktualisierung der vorliegenden Datenschutzbestimmungen wird außerdem das Datum im oberen Bereich dieser Datenschutzbestimmungen aktualisiert. Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig die neueste Version dieser Datenschutzbestimmungen zu lesen. Neue Datenschutzbestimmungen sind mit ihrer Veröffentlichung wirksam. Wenn Sie geänderten Datenschutzbestimmungen nicht zustimmen, sollten Sie Ihre persönlichen Einstellungen ändern oder in Betracht ziehen, unsere Services nicht mehr zu verwenden. Wenn Sie nach solchen Änderungen auch weiterhin auf unsere Services zugreifen oder sie nutzen, bestätigen Sie, dass Sie die geänderten Datenschutzbestimmungen kennen und ihnen zustimmen.
Unsere Services können sich gelegentlich ändern, ohne dass Sie davon im Voraus in Kenntnis gesetzt wurden. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, gelegentlich Änderungen an diesen Datenschutzbestimmungen vorzunehmen oder diese zu aktualisieren. Bei einer Aktualisierung der vorliegenden Datenschutzbestimmungen wird außerdem das Datum im oberen Bereich dieser Datenschutzbestimmungen aktualisiert.
Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig die neueste Version dieser Datenschutzbestimmungen zu lesen.
Neue Datenschutzbestimmungen sind mit ihrer Veröffentlichung wirksam. Wenn Sie geänderten Datenschutzbestimmungen nicht zustimmen, sollten Sie Ihre persönlichen Einstellungen ändern oder in Betracht ziehen, unsere Services nicht mehr zu verwenden. Wenn Sie nach solchen Änderungen auch weiterhin auf unsere Services zugreifen oder sie nutzen, bestätigen Sie, dass Sie die geänderten Datenschutzbestimmungen kennen und ihnen zustimmen.
Kontakt Wenn Sie Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen oder zur Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch Philips haben, wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragen unter [email protected]. Außerdem haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, die für Ihr Land oder Ihre Region zuständig ist. High Tech Campus 5 5656AE, Eindhoven Niederlande
Koninklijke Philips N.V.
Kontakt
Wenn Sie Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen oder zur Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch Philips haben, wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragen unter [email protected]. Außerdem haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, die für Ihr Land oder Ihre Region zuständig ist.
High Tech Campus 5
5656AE, Eindhoven
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