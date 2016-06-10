Philips kann Ihre persönlichen Daten an Drittanbieter, Geschäftspartner oder andere Dritte weiterleiten, wenn dies den Bedingungen der vorliegenden Datenschutzbestimmungen und/oder dem anwendbaren Recht entspricht. Serviceanbieter

Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, um unsere Services zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, zu analysieren, anzupassen, zu unterstützen und zu vermarkten. Wir geben Ihre persönlichen Daten möglicherweise an die folgenden Serviceanbieter weiter:

IT- und Cloud-Anbieter

Diese Serviceanbieter stellen die erforderliche Hardware-, Software-, Netzwerk-, Speicher-, Transaktionsdienst- und/oder damit zusammenhängende Technologie bereit, um die App oder die Services ausführen zu können. Philips erfordert von seinen Serviceanbietern einen angemessenen Schutz Ihrer persönlichen Daten, der sich mit dem von uns bereitgestellten Schutz vergleichen lässt. Wir erfordern von unseren Serviceanbietern, Ihre persönlichen Daten nur gemäß unseren Anweisungen und ausschließlich für die oben genannten Zwecke zu verarbeiten. Außerdem erhalten unsere Serviceanbieter nur Zugriff auf die Mindestmenge an Daten, die Sie zur Ausführung eines bestimmten Service benötigen, und sind von uns dazu verpflichtet, den Schutz Ihrer persönlichen Daten zu wahren. Weitere Drittanbieter

Philips arbeitet gegebenenfalls auch mit Drittanbietern zusammen, die Ihre persönlichen Daten für ihre eigenen Zwecke verwenden. Lesen Sie deren Datenschutzbestimmungen sorgfältig durch, insbesondere, welche Art von persönlichen Daten sie erfassen sowie wie sie diese verwenden und schützen. Wenn Philips persönliche Daten an einen Drittanbieter weitergibt, der diese für seine eigenen Zwecke verwendet, werden Sie von Philips darüber informiert und/oder wir holen vor der Weitergabe Ihrer persönlichen Daten Ihre Zustimmung in Übereinstimmung mit geltendem Recht ein. Mitunter werden Geschäftsbereiche oder Teile eines Geschäftsbereichs von Philips an andere Unternehmen verkauft. Im Rahmen des zugehörigen Eigentumsübergangs können die persönlichen Daten, die in direkter Verbindung zu diesem Geschäftsbereich stehen, an das erwerbende Unternehmen übergeben werden. Alle unsere Rechte und Verpflichtungen gemäß unseren Datenschutzbestimmungen können von Philips im Rahmen einer Fusion, Übernahme, Umstrukturierung, eines Verkaufs von Vermögenswerten oder von Gesetzes wegen oder auf andere Weise frei an unsere zugehörigen Unternehmen übertragen werden. Dazu gehört möglicherweise auch die Übertragung Ihrer persönlichen Daten an unsere zugehörigen Unternehmen, Rechtsnachfolger oder den neuen Eigentümer. Wir geben Ihre persönlichen Daten möglicherweise an die folgenden Drittanbieter weiter:

Dritte

Diese Drittanbieter stellen Ihnen möglicherweise ihre eigenen Services bereit. Wir teilen Ihre persönlichen Daten gegebenenfalls auf Ihren Antrag und/oder gemäß geltendem Recht mit Apple Health.



Grenzüberschreitende Übertragung

Ihre persönlichen Daten werden gegebenenfalls in Ländern gespeichert oder verarbeitet, in denen wir ansässig sind oder Serviceanbieter beauftragen. Durch Nutzung der Services stimmen Sie zur (möglichen) Übertragung von Daten in Länder außerhalb des Landes zu, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, in welchen andere Datenschutzgesetze als in Ihrem Land gelten können. Unter bestimmten Umständen können Gerichte, Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden oder Sicherheitsbehörden in diesen anderen Ländern dazu berechtigt sein, auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen. Wenn Sie im EWR wohnhaft sind, werden Ihre persönlichen Daten möglicherweise an unsere zugehörigen Unternehmen oder Serviceanbieter in Ländern außerhalb des EWR übertragen, die von der Europäischen Kommission anerkannt sind, einen angemessenen Datenschutz gemäß den EWR-Standards bereitzustellen (die vollständige Liste dieser Länder ist hier verfügbar http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Bei Übertragungen aus dem EWR in Länder, die von der Europäischen Kommission als nicht angemessen angesehen werden, wie z. B. die USA, haben wir angemessene Maßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten getroffen, wie beispielsweise unsere verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften für Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner und/oder Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden. Eine Kopie dieser Maßnahmen erhalten Sie über den oben angegebenen Link oder über eine E-Mail an [email protected].



Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir speichern Ihre persönlichen Daten so lange wie notwendig oder zulässig in Bezug auf die Zwecke, für welche die Daten erfasst werden. Zu den von uns angewendeten Kriterien zur Bestimmung der Speicherzeit gehören: (i) der Zeitraum, über den Sie die App und die Services verwenden; (ii) ob eine rechtliche Verpflichtung auf uns zutrifft; oder (iii) ob die Speicherung hinsichtlich unserer rechtlichen Position ratsam ist (beispielsweise in Bezug auf geltende Verjährungsfristen, Gerichtsverfahren oder behördliche Untersuchungen). Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, den USA, Lateinamerika, Tokio oder Sydney und China. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such asIhr Herz-Alter berechnen und Coaching (nur bei Apps, die Coaching anbieten). Payment These providers handle financial data in relation to Online-Käufen und Ihrer Gebühr für das Programm. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, den USA, Lateinamerika, Tokio oder Sydney und China. 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