2025 jährt sich zum 100. Mal der Tag, an dem Louis Kalff die Leitung einer neuen Abteilung bei Philips übernahm: Design. Seitdem haben unzählige Philips Designs das Leben der Menschen positiv beeinflusst. Und das werden wir im Philips Museum feiern und zeigen!



Design ist viel mehr als Farbe, Form und Material; es geht darum, eine bessere Erfahrung für die Menschen zu schaffen, die das Produkt benutzen. Jeder Designprozess bei Philips beginnt daher mit der Frage: Was brauchen die Menschen? Was sind ihre Bedürfnisse? Beruhigung, Einfachheit, Selbstdarstellung, Verbindung, Unterstützung, Leistung ... die Liste ist endlos und ändert sich ständig.



Erleben Sie in der Ausstellung Impact through Design, was Design bei Philips bedeutet, und entdecken Sie, dass jedes gute Design mit dieser einen Frage beginnt: Was brauchen die Menschen wirklich?

Erwarten Sie keine chronologische Zusammenfassung, sondern eine spannende Reise quer durch die Zeit, vorbei an ikonischen Philips Designs der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

