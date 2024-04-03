2025 jährt sich zum 100. Mal der Tag, an dem Louis Kalff die Leitung einer neuen Abteilung bei Philips übernahm: Design. Seitdem haben unzählige Philips Designs das Leben der Menschen positiv beeinflusst. Und das werden wir im Philips Museum feiern und zeigen! Erwarten Sie keine chronologische Zusammenfassung, sondern eine spannende Reise quer durch die Zeit, vorbei an ikonischen Philips Designs der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Design ist viel mehr als Farbe, Form und Material; es geht darum, eine bessere Erfahrung für die Menschen zu schaffen, die das Produkt benutzen. Jeder Designprozess bei Philips beginnt daher mit der Frage: Was brauchen die Menschen? Was sind ihre Bedürfnisse? Beruhigung, Einfachheit, Selbstdarstellung, Verbindung, Unterstützung, Leistung ... die Liste ist endlos und ändert sich ständig.
Erleben Sie in der Ausstellung Impact through Design, was Design bei Philips bedeutet, und entdecken Sie, dass jedes gute Design mit dieser einen Frage beginnt: Was brauchen die Menschen wirklich?
2025 jährt sich zum 100. Mal der Tag, an dem Louis Kalff die Leitung einer neuen Abteilung bei Philips übernahm: Design. Seitdem haben unzählige Philips Designs das Leben der Menschen positiv beeinflusst. Und das werden wir im Philips Museum feiern und zeigen!
Erwarten Sie keine chronologische Zusammenfassung, sondern eine spannende Reise quer durch die Zeit, vorbei an ikonischen Philips Designs der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Die Ausstellung beginnt in der „ Gallery of Needs“. Hier können Sie eine beeindruckende Reise durch fünf Bedürfnisse und die erkennbaren und überraschenden Lösungen von Philips für diese Bedürfnisse unternehmen. Sie reisen durch die Zeit und versetzen sich in die Lage der verschiedenen Benutzer. Im Museumscafé trinken Sie eine Tasse Kaffee inmitten einer überwältigenden Anzahl von Philips Design-Ikonen aus der Vergangenheit und Gegenwart. Schließlich betreten Sie das „Design Lab“. Hier erfahren Sie, wie Philips Design heute einen positiven Einfluss auf das Leben der Menschen hat, und Sie können selbst mit Designs für die Bedürfnisse der Zukunft arbeiten.
Die Ausstellung beginnt in der „ Gallery of Needs“. Hier können Sie eine beeindruckende Reise durch fünf Bedürfnisse und die erkennbaren und überraschenden Lösungen von Philips für diese Bedürfnisse unternehmen. Sie reisen durch die Zeit und versetzen sich in die Lage der verschiedenen Benutzer.
Im Museumscafé trinken Sie eine Tasse Kaffee inmitten einer überwältigenden Anzahl von Philips Design-Ikonen aus der Vergangenheit und Gegenwart.
Schließlich betreten Sie das „Design Lab“. Hier erfahren Sie, wie Philips Design heute einen positiven Einfluss auf das Leben der Menschen hat, und Sie können selbst mit Designs für die Bedürfnisse der Zukunft arbeiten.
Philips Museum 5611 AZ Eindhoven +31 (0)6 81 09 07 68
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Barrierefreiheit
Das Philips Museum ist gut zugänglich für Besucher mit eingeschränkter Mobilität. Es gibt eine barrierefreie Toilette und wir verfügen über einen Aufzug. Auch Assistenzhunde dürfen (falls erforderlich) mit hinein. Ein Rollstuhl ist vorhanden. Wenn gewünscht, bitte im Voraus telefonisch unter +31 (0)40 235 90 30 reservieren.
Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP)
Zur Abgabe alter Philips-Produkte kannst du dich an die Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP) über www.philips-historische-producten.nl wenden oder eine E-Mail an [email protected] schicken.
Historische Fotos, Briefe, Dokumente und Broschüren von Philips kannst du unserem Museum spenden.
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