Führung im Freien

Ein Rundgang durch die Umgebung des Museums. Nicht nur im Museum selbst, sondern auch in der Umgebung des Museums finden Besucher eine Fülle von Informationen über das industrielle Erbe von Philips. Für die Online-Buchung verfügbare Sprachen: Niederländisch, Englisch, Deutsch*



Dauer: 45-60 Minuten



Preis: 70 € pro Führer (ohne Museumseintritt)



Ein Führer begleitet eine Gruppe von bis zu 12 Personen. Für größere Gruppen müssen Sie mehrere Führungen buchen. Gruppen von bis zu 12 Personen haben einen Führer, Gruppen von bis zu 24 Personen zwei Führer, usw.

Für die Teilnahme an der Outdoor-Tour ist eine Eintrittskarte für das Museum erforderlich. Es ist daher natürlich möglich, das Museum zu besuchen und Sie erhalten eine Z-Karte.

Die Z-Karte, die Sie erhalten, hilft Ihnen bei der Erkundung des Gebiets und weist Ihnen den Weg. Die Karte ist mit schönen Bildern aus der Vergangenheit angereichert, die das industrielle Erbe von Philips noch lebendiger machen. Anschließend können Sie die Z-Karte als bleibende Erinnerung an Ihre Entdeckungsreise durch das Museum aufbewahren. * Für andere Sprachen oder Sonderwünsche senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]