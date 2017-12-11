Kaufen sie hier ihre Eintrittskarten für das Philips Museum.
Achtung: E-Tickets sind nur am angegeben Tag und zur gebuchten Zugangszeit gültig (siehe Aufdruck). Umtausch für Geld oder für eine andere Eintrittskarte ist nicht möglich.
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*Das Philipsmuseum verkauft keine ‘Museumkaart’.
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Philips Museum 5611 AZ Eindhoven +31 (0)6 81 09 07 68
Emmasingel 31
Rezeption
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Buchungen und Verkauf
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Philips Museum
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Barrierefreiheit
Das Philips Museum ist gut zugänglich für Besucher mit eingeschränkter Mobilität. Es gibt eine barrierefreie Toilette und wir verfügen über einen Aufzug. Auch Assistenzhunde dürfen (falls erforderlich) mit hinein. Ein Rollstuhl ist vorhanden. Wenn gewünscht, bitte im Voraus telefonisch unter +31 (0)40 235 90 30 reservieren.
Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP)
Zur Abgabe alter Philips-Produkte kannst du dich an die Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP) über www.philips-historische-producten.nl wenden oder eine E-Mail an [email protected] schicken.
Historische Fotos, Briefe, Dokumente und Broschüren von Philips kannst du unserem Museum spenden.
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