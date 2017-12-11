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Kaufen sie hier ihre Eintrittskarten für das Philips Museum.
Achtung: E-Tickets sind nur am angegeben Tag und zur gebuchten Zugangszeit gültig (siehe Aufdruck). Umtausch für Geld oder für eine andere Eintrittskarte ist nicht möglich.

 

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Eintrittspreise

 

  • Erwachsene €13.50 (einschließlich Audio-Tour)
  • ‘Museumkaart’ freier Eintritt*
  • Kinder bis 3 Jahren haben freien Eintritt
  • Kinder von 4-17 Jahren €7.-
  • Studententarif gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises €7.-
  • CJP Pas €7.-
  • Mit der Eintrittskarte erhalten Sie eine kostenlose Audiotour, die auf Niederländisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Türkisch, Spanisch und Italienisch verfügbar ist.
  • Dienstag ab 15.30 Uhr freier Eintritt, außer während der Schulferien und für Gruppen von 10 und mehr Personen.

 

*Das Philipsmuseum verkauft keine ‘Museumkaart’.

Sonderaktionen
  • Philipsmitarbeiter haben bei Vorzeigen ihrer Mitarbeiterkarte gratis Zugang
  • Mitglieder des Philipsvereins für Pensionisten bezahlen € 5,50 (bei Vorzeigen ihres Mitgliedsausweises)

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

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Praktische Informationen

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Allgemeine Besuchsbedingungen
Museumcafé
Museumshop

Philips Museum
Emmasingel 31

5611 AZ Eindhoven


Rezeption
+31 (0)40 235 90 30
[email protected]


Buchungen und Verkauf
+31 (0)6 - 29 12 30 86
[email protected]


Presse

+31 (0)6 81 09 07 68
[email protected]

Barrierefreiheit


Das Philips Museum ist gut zugänglich für Besucher mit eingeschränkter Mobilität. Es gibt eine barrierefreie Toilette und wir verfügen über einen Aufzug. Auch Assistenzhunde dürfen (falls erforderlich) mit hinein. Ein Rollstuhl ist vorhanden. Wenn gewünscht, bitte im Voraus telefonisch unter +31 (0)40 235 90 30 reservieren.


Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP)
Zur Abgabe alter Philips-Produkte kannst du dich an die Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP) über www.philips-historische-producten.nl wenden oder eine E-Mail an [email protected] schicken.


Historische Fotos, Briefe, Dokumente und Broschüren von Philips kannst du unserem Museum spenden.

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