Das Philips Museum ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar.

Öffentliche Verkehrsmittel

Für Fussgänger befindet sich das Philips Museum 10 Gehminuten vom Bahnhof Eindhoven Centraal. Auch mit dem Bus ist das Museum gut erreichbar: Ausstieg bei Halte ‘Piazza’ oder ‘Vrijstraat’.

Parken

Aufgrund von Bauarbeiten ist das Philips Museum bis Dezember 2022 eingeschränkt zugänglich. Umleitungsrouten sind angegeben.

Es gibt nur gebührenpflichtige Parkplätze in der Nähe des Philips Museums. Das Parkhaus Hooghuis ist während der Arbeiten am einfachsten zu erreichen. Sie können auch in den Parkhäusern Admirant, Mathildelaan oder Witte Dame parken.

Reisebusse

Ein- und Aussteigen von Reisebussen darf nur auf der rechten Fahrspur des Emmasingel stattfinden. Reisebusse können (für beschränkte Zeit) parken auf folgenden Plätzen:

P&R Gelände Meerhoven, Zuidelijke Parallelweg von der Onze Lieve Vrouwestraat, zwischen John F. Kennedylaan und der Dommel und am südlichen Parallelweg zum Prof.Dr.Dorgelolaan.